Natos varning: Ryssland har byggt upp sin armé inom tre år

Bedömningen delas enligt tyska företrädare av samtliga 32 medlemsstater och ligger bakom de omfattande satsningar på upprustning som nu genomförs runt om i Europa.

Det handlar inte främst om risken för en omedelbar storskalig invasion, utan om den takt med vilken Ryssland kan återuppbygga sin militära förmåga efter de stora förlusterna i Ukraina.

Västerländska underrättelsetjänster pekar på att Moskva fortsätter att expandera militära baser, bygga ut infrastruktur och öka vapenproduktionen trots de ekonomiska och militära kostnaderna från kriget.

Bedömningar gör gällande att Ryssland på sikt skulle kunna gruppera upp till 115 000 soldater längs gränserna mot Baltikum och Nordvästeuropa, skriver BusinessAM.

Oron handlar därför mindre om Rysslands nuvarande styrka och mer om landets potential om ekonomin ställs om fullt ut till krigsproduktion.

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