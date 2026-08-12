Miljardären Ian Wace köpte den avfolkade ön Tanera Mòr i norra Skottland och har satsat omkring 100 miljoner pund på att återuppliva sin ö.
"Tyckte synd" om privat ö – lagt en miljard på att rädda den
Tanera Mòr var en gång ett blomstrande fiskesamhälle. När Ian Wace köpte ön vars yta mäter 3,88 kvadratkilometer, hade befolkningen försvunnit och många av byggnaderna förfallit.
I dag är ön en annan plats.
Över 100 000 träd har planterats och fler än 50 byggnader har restaurerats eller byggts om. Traditionella verksamheter som vävning och biodling har också återupplivats.
Ian Wace, som blev miljardär genom hedgefondbolaget Marshall Wace, har enligt Financial Times satsat omkring 100 miljoner pund på projektet, motsvarande 1,29 miljarder svenska kronor. Det är nästan 60 gånger mer än vad han betalade för själva ön.
Ser det som en räddningsaktion
Han har beskrivit köpet som något av en räddningsaktion.
”Jag hade definitivt inget intresse av att köpa en ö, men jag tyckte synd om den”, säger Ian Wace till Financial Times.
Tanera har utvecklats till ett projekt med både kommersiella och filantropiska inslag. Ön har bland annat tagit emot över 1 000 personer inom ett program för människor som arbetar inom räddningstjänst och andra samhällsviktiga yrken.
Projektet sträcker sig utanför ön
Wace har dessutom satsat pengar på det omgivande området.
2024 donerade han 1,75 miljoner pund till den lokala Coigach Community Development Company. Pengarna gjorde det möjligt för organisationen att köpa omkring 7 800 tunnland av den närliggande Badentarbat Estate och föra större delen av marken till lokalt och gemensamt ägande.
Det innebär att Waces projekt numera sträcker sig långt utanför den lilla ön.
”En katalysator”
Financial Times beskriver satsningen som ett försök att skapa en modell för hur investeringar, naturvård och lokal utveckling kan kombineras för att återuppliva avfolkade delar av den skotska landsbygden.
Wace själv ser större möjligheter.
”Jag tror att Tanera kan bli en katalysator för människor att ompröva vad som är möjligt”, har han sagt enligt FT.
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