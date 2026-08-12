"Tyckte synd" om privat ö – lagt en miljard på att rädda den

I dag är ön en annan plats.

Över 100 000 träd har planterats och fler än 50 byggnader har restaurerats eller byggts om. Traditionella verksamheter som vävning och biodling har också återupplivats.

Ian Wace, som blev miljardär genom hedgefondbolaget Marshall Wace, har enligt Financial Times satsat omkring 100 miljoner pund på projektet, motsvarande 1,29 miljarder svenska kronor. Det är nästan 60 gånger mer än vad han betalade för själva ön.

Ser det som en räddningsaktion

Han har beskrivit köpet som något av en räddningsaktion.

”Jag hade definitivt inget intresse av att köpa en ö, men jag tyckte synd om den”, säger Ian Wace till Financial Times.

Tanera har utvecklats till ett projekt med både kommersiella och filantropiska inslag. Ön har bland annat tagit emot över 1 000 personer inom ett program för människor som arbetar inom räddningstjänst och andra samhällsviktiga yrken.