På måndagen eskorterades ryska bombplan bort från Östersjön av svenska Jas 39 Gripen-plan. Hotet från Ryssland ökar samtidigt genom användningen av AI.
Nu ökar det ryska hotet kring Östersjön – nya bombplan
Ryska ubåtar har redan en katt- och råtta-lek under havsytan i Nordatlanten i vad som beskrivs som en avancerad kraftmätning mellan öst och väst.
Samtidigt har diskussioner inom Nato på sistone blivit allt mer högljudda där alliansen även vill göra det lättare att öppna eld mot ryska flygplan.
Nato vill även beväpna övervakningsdrönare som redan används för att samla underrättelser om ryska militära aktiviteter.
Ryssland kan ta över Östersjön
Det finns all anledning för försvarsalliansen att flytta fram sina positioner menar experterna sedan det står klart att Ryssland hade kunnat ta över Östersjön på bara några dagar.
Ryssland har gjort intrång över Östersjön många gånger tidigare, redan före kriget i Ukraina avstyrde Nato ryska flygplan omkring 300 gånger om året, och på måndagen var det dags igen enligt Euronews.
Eskorterades bort
De två ryska flygplanen identifierades nordost om Gotland, över Östersjön, och Sverige skickade upp två Jas 39 Gripen-plan för att eskortera bort dem, enligt Sveriges Television.
”Vi är uppe för att markera och visa närvaro så att ingen ska kränka vårt luftrum”, uppgav flygvapnets operationschef, överstelöjtnant Robert Krznaric.
De svenska stridsflygplanen fick sällskap av jetplan från andra Natoländer som Frankrike, Danmark och Finland, som gemensamt höll koll på att de ryska stridsflygplanen inte kränkte Natos luftrum. De ryska planen flög dock över Östersjön i internationellt luftrum.
Ett djärvare Ryssland
Att Ryssland närmar sig Östersjön och blir allt djärvare råder det ingen tvekan om, till den grad att exempelvis Estland backar och inte vill riskera en militär upptrappning med Ryssland.
Hotet ökar genom AI
Det ryska hotet ökar även genom användningen av AI, där allt fler cyberattacker riktas mot Europa, enligt den nederländska militära underrättelsetjänsten MIVD, uppger Politico vidare.
”Rysk kapacitet växer. Ryska aktörer kan utföra sina cyberattacker i hög takt. Detta beror delvis på att de delvis kan automatisera sina attacker, bland annat med hjälp av artificiell intelligens”, uppgav MIVD i en rapport från förra året.
