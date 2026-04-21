Nu ökar det ryska hotet kring Östersjön – nya bombplan

Eskorterades bort

De två ryska flygplanen identifierades nordost om Gotland, över Östersjön, och Sverige skickade upp två Jas 39 Gripen-plan för att eskortera bort dem, enligt Sveriges Television.

”Vi är uppe för att markera och visa närvaro så att ingen ska kränka vårt luftrum”, uppgav flygvapnets operationschef, överstelöjtnant Robert Krznaric.

De svenska stridsflygplanen fick sällskap av jetplan från andra Natoländer som Frankrike, Danmark och Finland, som gemensamt höll koll på att de ryska stridsflygplanen inte kränkte Natos luftrum. De ryska planen flög dock över Östersjön i internationellt luftrum.

Ett djärvare Ryssland

Att Ryssland närmar sig Östersjön och blir allt djärvare råder det ingen tvekan om, till den grad att exempelvis Estland backar och inte vill riskera en militär upptrappning med Ryssland.

Hotet ökar genom AI

Det ryska hotet ökar även genom användningen av AI, där allt fler cyberattacker riktas mot Europa, enligt den nederländska militära underrättelsetjänsten MIVD, uppger Politico vidare.

”Rysk kapacitet växer. Ryska aktörer kan utföra sina cyberattacker i hög takt. Detta beror delvis på att de delvis kan automatisera sina attacker, bland annat med hjälp av artificiell intelligens”, uppgav MIVD i en rapport från förra året.

