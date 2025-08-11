Nytt mineralfynd på Mars förbryllar forskarna

Forskare har hittat en unik mineral på Mars som kan vara helt ny. Studien pekar på att planeten kan ha haft värmekällor och kemisk aktivitet mer nyligen i sin historia än forskarna tidigare bedömt.

Spår som inte stämde

I nästan 20 år har två platser på Mars förbryllat forskarna: Aram Chaos och Juventae-platån vid Valles Marineris. Där har man sett en ovanlig spektralsignatur som inte matchar någon känd mineral.

Bakom den nya analysen står forskare från SETI Institute och NASA:s Ames Research Center i Kaliforniens Silicon Valley. Enligt ett pressmeddelande från SETI ger fyndet nya ledtrådar om hur värme, vatten och kemiska reaktioner har format Mars yta.

”Vi undersökte två sulfatrika platser nära det vidsträckta Valles Marineris-kanyonsystemet som innehöll mystiska spektralband från omloppsdata, samt lager av sulfater och spännande geologi”, säger Janice Bishop, seniorforskare vid SETI Institute och huvudförfattare till studien.

Enligt Earth.com visar nya analyser att det handlar om ferriskt hydroxysulfat, de vill säga en järnsulfat som inte tidigare har bekräftats på Mars. Mineralet kan bildas när vissa järnsulfater hettas upp till minst 100 °C i närvaro av syre.