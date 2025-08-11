Två platser på Mars har länge förbryllat forskarna med spår som inte passat in. Nu avslöjar analyser att det kan röra sig om en unik mineral.
Nytt mineralfynd på Mars förbryllar forskarna
Forskare har hittat en unik mineral på Mars som kan vara helt ny. Studien pekar på att planeten kan ha haft värmekällor och kemisk aktivitet mer nyligen i sin historia än forskarna tidigare bedömt.
Missa inte: Rekordförsäljning av meteorit – men vems är den? Dagens PS
Spår som inte stämde
I nästan 20 år har två platser på Mars förbryllat forskarna: Aram Chaos och Juventae-platån vid Valles Marineris. Där har man sett en ovanlig spektralsignatur som inte matchar någon känd mineral.
Bakom den nya analysen står forskare från SETI Institute och NASA:s Ames Research Center i Kaliforniens Silicon Valley. Enligt ett pressmeddelande från SETI ger fyndet nya ledtrådar om hur värme, vatten och kemiska reaktioner har format Mars yta.
”Vi undersökte två sulfatrika platser nära det vidsträckta Valles Marineris-kanyonsystemet som innehöll mystiska spektralband från omloppsdata, samt lager av sulfater och spännande geologi”, säger Janice Bishop, seniorforskare vid SETI Institute och huvudförfattare till studien.
Enligt Earth.com visar nya analyser att det handlar om ferriskt hydroxysulfat, de vill säga en järnsulfat som inte tidigare har bekräftats på Mars. Mineralet kan bildas när vissa järnsulfater hettas upp till minst 100 °C i närvaro av syre.
Bildats av värme och vatten
På Juventae-platån hittades mineralet både ovanför och under andra sulfater. Det tyder på att det först bildades när vatten torkade bort och sedan förändrades av värme från lava, vulkanisk aska eller varma källor.
”Undersökningen av morfologin och stratigrafin hos dessa fyra sammansättningsenheter gjorde det möjligt för oss att fastställa ålder och bildningsförhållanden mellan de olika enheterna”, säger Catherine Weitz, forskare vid Planetary Science Institute.
Liknande fynd gjordes i Aram Chaos, där mineralet fanns under och intill andra sulfater. Tester i labb visar att upphettning till 50 °C förändrar vissa sulfater, och vid över 100 °C kan ferriskt hydroxysulfat börja bildas.
Helt ny mineral?
För att förstå processen testade forskarna i labb. De hettade upp mineralerna rozenit och szomolnokit i syre. Då omvandlades de stegvis till ferriskt hydroxysulfat.
”Våra experiment tyder på att detta ferriska hydroxysulfat endast bildas när hydratiserade ferrosulfater hettas upp i närvaro av syre”, säger Johannes Meusburger, postdoktoral forskare och medförfattare till studien.
Bishop säger:
”Materialet som bildades i dessa laboratorieförsök är sannolikt en ny mineral på grund av sin unika kristallstruktur och termiska stabilitet”.
“Men forskare måste också hitta den på Jorden för att officiellt erkänna den som en ny mineral”, tillägger hon.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
