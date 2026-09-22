Nytt flygkaos: "Oacceptabelt – sviker kunderna gång på gång"

Det kommer bara veckan efter det kaos som ställde in över 2 000 flygningar och gav övriga flyg markanta förseningar.

De två flygbolagen liksom Jet2 menar att störningarna ifrågasätter hela Nats, National Air Traffic Services.

Nats har bekräftat att flygningar i Skottland, Nordirland och norra England försenades under måndagen.

Flygplatser i Manchester, Belfast och Edinburgh rapporterade under dagen om försenade flyg och bad passagerare stämma av med sina flygbolag.

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”Helt enkelt inte acceptabelt”

Nats hävdar att måndagens problem inte hade något samband med det mjukvarufel som orsakade kaos förra veckan. Det lugnar inte flygbolagen, konstaterar City AM.

”Ett systemfel hos Nats vid flygledningscentralen i Prestwick orsakar förseningar, och vissa flygningar kan inte genomföras. Detta ifrågasätter återigen driftsäkerheten i Nats system och visar på behovet av kraftfulla åtgärder för att förhindra dessa återkommande fel”, säger Easyjet i ett uttalande.

Jet2 konstaterar att passagerare och flygbolag behöver ”åtgärder, ansvarstagande och tillförlitlig driftsäkerhet” efter det senaste problemet hos Nats.

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”Det är helt enkelt inte acceptabelt att denna kritiska nationella infrastruktur gång på gång sviker kunderna”, säger bolagets vd Steve Heapy.

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