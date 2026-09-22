Kritiken är hård och driftsäkerheten ifrågasatt. Efter förra veckans kaos handlar det om inställda flighter och förseningar – igen.
Nytt flygkaos: "Oacceptabelt – sviker kunderna gång på gång"
De brittiska flygbolagen Easyjet och British Airways ifrågasätter nu öppet driftsäkerheten i det brittiska flygledningssystemet.
Det gör de sedan brittiska flygplatser återigen drabbats av förseningar, störningar och inställda flyg.
Det kommer bara veckan efter det kaos som ställde in över 2 000 flygningar och gav övriga flyg markanta förseningar.
De två flygbolagen liksom Jet2 menar att störningarna ifrågasätter hela Nats, National Air Traffic Services.
Nats har bekräftat att flygningar i Skottland, Nordirland och norra England försenades under måndagen.
Flygplatser i Manchester, Belfast och Edinburgh rapporterade under dagen om försenade flyg och bad passagerare stämma av med sina flygbolag.
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”Helt enkelt inte acceptabelt”
Nats hävdar att måndagens problem inte hade något samband med det mjukvarufel som orsakade kaos förra veckan. Det lugnar inte flygbolagen, konstaterar City AM.
”Ett systemfel hos Nats vid flygledningscentralen i Prestwick orsakar förseningar, och vissa flygningar kan inte genomföras. Detta ifrågasätter återigen driftsäkerheten i Nats system och visar på behovet av kraftfulla åtgärder för att förhindra dessa återkommande fel”, säger Easyjet i ett uttalande.
Jet2 konstaterar att passagerare och flygbolag behöver ”åtgärder, ansvarstagande och tillförlitlig driftsäkerhet” efter det senaste problemet hos Nats.
”Det är helt enkelt inte acceptabelt att denna kritiska nationella infrastruktur gång på gång sviker kunderna”, säger bolagets vd Steve Heapy.
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”Kan inte lita på systemet”
”Kunderna ser verkligen fram emot sina semestrar, och flygbolagen arbetar hårt för att förverkliga dem. De ska inte behöva drabbas upprepade gånger av förseningar och störningar bara för att man inte kan lita på det brittiska flygledningssystemet”, menar Heapy.
Hans Jet2 säger att man ”nu räknar på kostnaderna för störningen och kommer att skicka ytterligare en faktura till Nats”.
”Ännu ett tekniskt fel hos Nats innebär att vissa av våra kunder sannolikt kommer att drabbas av störningar i sina reseplaner i dag”, säger en talesperson för British Airways.
”Detta är beklagligt. Även om problemet ligger helt utanför vår kontroll gör vi allt vi kan för att begränsa konsekvenserna för kunderna och håller dem löpande informerade.”
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Ökar pressen på ledningen
Det nya avbrottet ökar pressen på den hårt kritiserade flygledningsorganisationen, Nats.
De senaste veckorna har flera flygbolagschefer krävt att Nats vd Martin Rolfe ska avgå och de kraven står fast.
”Martin Rolfes rapport gjorde gällande att ett nytt haveri var ’osannolikt’ och att Nats skulle kunna återhämta sig snabbare om ett sådant inträffade”, säger Ryanairs operative chef Neal McMahon.
”Dessa påståenden har visat sig helt värdelösa. Bara tre dagar senare drabbas passagerare återigen av långa förseningar, eftersom Nats misslyckats med att tillhandahålla såväl ett tillförlitligt system som en effektiv reservlösning.”
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