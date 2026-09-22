Donald Trump bojkottade CNN, som fick stöd av de andra tv-jättarna som stoppade hela bevakningen av Vita huset. Då valde presidenten att starta en egen tv-kanal.
TV-poolen säger stopp – då startar Donald Trump egen kanal
De fem stora amerikanska tv-bolagen stoppar den gemensamma bevakningen av Donald Trump i Vita huset efter att CNN stängts ute. Samtidigt stämmer CNN, MS NOW och Politico presidenten. Vita huset svarar med en egen dygnet runt-kanal: Trump TV.
Ovanligt enig media
Det är en ovanlig samordning av de amerikanska tv-kanalerna.
ABC, CBS, Fox News, NBC och CNN ingår normalt i den så kallade tv-poolen som turas om att filma presidentens framträdanden och sedan delar materialet med andra medier. På måndagen meddelade bolagen att poolbevakningen stoppas efter att Vita huset hindrat CNN från att genomföra sitt tilldelade uppdrag.
CNN skulle ha ansvarat för tv-poolen under Donald Trumps resa till New York och FN generalförsamling. I stället blev det ingen ersättare. Detta då presidenten anser att CNN sprider ”fiktion och lögner”.
”Detta följer Vita husets beslut att hindra CNN från att fullgöra sina uppgifter”, skrev Bryan Boughton, chef för Fox News Washingtonbyrå och ordförande för tv-poolen, i ett mejl till medlemsorganisationerna, enligt Reuters.
”Allmänheten har ett viktigt intresse av att få korrekt och oberoende information om sin regering”, skrev de fem nätverken i ett gemensamt uttalande.
CNN, MS NOW och Politico har lämnat in en stämning mot Donald Trump och flera företrädare för administrationen. De hävdar att avstängningen strider mot den amerikanska konstitutionens första tillägg, som skyddar yttrande- och pressfriheten.
Trump: ”Hot mot den nationella säkerheten”
Medierna begär ett tillfälligt domstolsbeslut som ska stoppa Vita husets åtgärd och återställa deras tillträde. En domstolsförhandling kan komma redan denna vecka.
Vita huset har gjort sitt motdrag – under natten mot tisdagen lanserades ”TRUMP TV: The Essentials Station”, en dygnet runt-sändning med presidentens tal, uttalanden från administrationen, arkivmaterial och andra inslag från Vita huset.
På Truth Social försvarade Trump sina beslut och hävdade bestämt att avstängningen inte innebar ”ett angrepp på den fria pressen”, utan snarare var en åtgärd mot ”hot mot den nationella säkerheten”.
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