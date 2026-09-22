TV-poolen säger stopp – då startar Donald Trump egen kanal

Ovanligt enig media

Det är en ovanlig samordning av de amerikanska tv-kanalerna.

ABC, CBS, Fox News, NBC och CNN ingår normalt i den så kallade tv-poolen som turas om att filma presidentens framträdanden och sedan delar materialet med andra medier. På måndagen meddelade bolagen att poolbevakningen stoppas efter att Vita huset hindrat CNN från att genomföra sitt tilldelade uppdrag.

CNN skulle ha ansvarat för tv-poolen under Donald Trumps resa till New York och FN generalförsamling. I stället blev det ingen ersättare. Detta då presidenten anser att CNN sprider ”fiktion och lögner”.

”Detta följer Vita husets beslut att hindra CNN från att fullgöra sina uppgifter”, skrev Bryan Boughton, chef för Fox News Washingtonbyrå och ordförande för tv-poolen, i ett mejl till medlemsorganisationerna, enligt Reuters.

”Allmänheten har ett viktigt intresse av att få korrekt och oberoende information om sin regering”, skrev de fem nätverken i ett gemensamt uttalande.

CNN, MS NOW och Politico har lämnat in en stämning mot Donald Trump och flera företrädare för administrationen. De hävdar att avstängningen strider mot den amerikanska konstitutionens första tillägg, som skyddar yttrande- och pressfriheten.