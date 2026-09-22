Press på C från näringslivet: Måste hålla löften

Jag tycker att man ska stå upp för det som man gick till val på, säger Företagarnas vd Magnus Demervall.

I valrörelsen har Centerpartiet gått fram med förslag om sänkta arbetsgivaravgifter och sänkta skatter.

Partiet har varit emot förslag om slopat karensavdrag, bankskatt och andra skattehöjningar, som lagts fram av de andra oppositionspartierna.

Efter oppositionens valseger står S-ledaren Magdalena Andersson inför svåra regeringsförhandlingar, eftersom C vägrar ingå i en regering med V och V i sin tur kräver ministerposter.

Hålla löften

Magnus Demervall, vd på branschorganisationen Företagarna, är orolig över vissa förslag i de rödgrönas politik, som slopat karensavdrag och förslag om kortare arbetstid.

Han förväntar sig nu att Centerpartiet håller sina löften.

Exakt hur man agerar parlamentariskt tänker jag inte lägga mig i. Men jag kan ändå konstatera att Centerpartiet har gått till val på en politik som i grunden skulle vara väldigt bra för Sveriges småföretag.

Jag tycker att man ska stå upp för den politik som man gick till val på, säger han.

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Magnus Demervall menar att en majoritet av svenska folket har röstat på partier som ”vill sänka skatterna, som vill sänka kostnaderna för anställda och som inte vill slopa karensavdraget”.

Det finns en sådan majoritet i riksdagen, och det är klart att det är svårt att regera utan att respektera var balanspunkten i riksdagen ligger.

Vill man bilda regering så tror jag att man blir mer framgångsrik om man tar in den realiteten, säger han.