Synligt guld i 53 borrhål: "Bekräftar mäktigheten och guldhalten"

Har borrat tätare

Man har utfört resursborrning i området med ett tätare borrmönster än tidigare. Två av resursborrhålen visade ”mäktiga och guldrika” mineraliserade zoner.

”Prospekteringen vid UKKO-fyndigheten fortskrider enligt plan. Områdets järnformation sträcker sig över cirka sju kilometer, och guld verkar vara i hög grad kopplat till denna formation”, säger Kari Vyhtinen i dag i en kommentar.

”Det är anmärkningsvärt att vi borrade de första hålen i området så sent som i april 2025 och redan har erhållit så många goda guldresultat.”

Målet för resten av 2026 är att utvidga fyndigheten till en utsträckning på mer än en kilometer längs med strukturen.

”Dessutom planerar vi att undersöka ett par mycket lovande guldmål som ligger något längre bort från de områden som hittills utforskats”, avslöjar Kari Vyhtinen.

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Även i Sverige görs nya guldfynd. Här vid Stortjärnhobben har Lappland guld utvecklat sina sökningar och kalkylerar med 4,6 ton guld i sitt huvudprojekt. (Illustration: Pressbild)

Kan växa ”betydligt” i storlek

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Ukko-fyndigheten kan komma att växa betydligt i storlek, tror Endomines.

Fyndigheten har varit i centrum för Endomines prospektering sedan den upptäcktes 2025.

Under 2026 har 92 borrhål med en sammanlagd längd på 21 808 meter borrats i Ukkolanvaara.

Borrningen pågår fortfarande, och analysresultat för 28 borrhål väntas inom kort.

Utöver arbetet i Ukkolanvaara har borrningar under 2026 även utförts vid Kartitsa längs Northern Gold Line och vid Kuittila längs Southern Gold Line, där prospekteringen särskilt har fokuserat på volfram.

Företaget siktar på att färdigställa den första mineralresursberäkningen för Ukkolanvaara i början av 2027.

Endomines konstaterar i dag att synliga guldpartiklar har observerats i 53 av 92 borrhål vid Ukkolanvaara.

Den så kallade omvandlingszonen kring guldmineraliseringen klorit, karbonater, granater, grunerit och järnsulfider, främst pyrrotit.

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