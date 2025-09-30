Dagens PS
Nya uppgifter: Svenskt stridsflyg till Ukraina?

Akut behov av luftvärn i Ukraina
Förstörda bostadshus i Kiev efter nya ryska attacker. Ukraina säger sig nu akut behöva nya luftvärnssystem från väst. (Foto: Evgeniy Maloletka/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

Nu cirkulerar nya rykten om leveranser av Jas Gripen från Sverige till Ukraina. Enligt uppgifterna kan leveranser vara på gång.

Det är svårt att bedöma substansen i de nya uppgifter som cirkulerar kring en leverans av stridsflygplanet Jas Gripen från Sverige till Ukraina.

SVT uppger att Ukraina ”snart kommer att ta emot nytt militärt stöd från sina partners” och att Jas Gripen då ingår.

Uppgifterna handlar om svenska Gripen, franska Mirage och amerikanska F-16.

Försvarsmakten kan, i enlighet med normala rutiner, inte kommentera uppgiften utan hänvisar till försvarsdepartementet.

Ukrainas väg till EU ska runda Ungerns veto.

Behöver luftvärn akut

I en intervju med ukrainska BBC talar Ukrainas biträdande försvarsminister Ivan Havrylyuk om de ukrainska behoven.

Ministern hänvisar till att Ryssland ökar sina flyganfall och använder fler attackmetoder.

Under en vecka gjorde Ryssland en massiv attack med minst 600 drönare och 50 missiler av olika slag, har den ukrainska militären rapporterat. Minst fyra personer dödades.

Ryssland tvingas exportera olja – efter Ukrainas attacker.

Förre utrikesministern Tobias Billström avslöjar att Ukraina tidigare tackat nej till svenska stridsflygplan och haft siktet på amerikanska diton. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Siktar på Patriot

Landet behöver nu akut luftvärnssystem för att skydda sitt luftrum, säger Havrylyuk och talar i första hand om behovet av amerikanska Patriot, mindre om stridsflyg.

Ukraina skulle behöva minst 10 Patriot-luftvärnssystem, säger ministern, och hänvisar till att systemet kan skjuta ner ryska ballistiska missiler.

Avböjde Gripen tidigare

Jas Gripen, då?

Oklart. Ukraina har tidigare avböjt erbjudanden om de svenska stridsflygplanen, med hänvisning till att det skulle vara svårt att anta och integrera två olika västerländska stridsflygplan samtidigt.

Sveriges dåvarande utrikesminister Tobias Billström avslöjade det under en intervju med Voice of America 10 juli i fjol, en intervju som Kyiv Post refererade.

Enligt Billström hade Ukraina möjlighet att då ta emot Gripen-plan men valde att inte gå vidare med det spåret.

”Svårt implementera två”

Även då var det F-16 Ukraina hade siktet inställt på och ville prioritera.

“Det handlar inte bara om att få flygplan och utbilda piloter. Det här är komplexa system, och det skulle vara för svårt att implementera två av dem samtidigt”, sade Billström intervjun.

Utrikesministern försäkrade samtidigt att Sverige fortfarande är öppet för att diskutera leveranser av Gripen i framtiden, när F-16-programmet är på plats.

”Detta är en fråga för Ukraina”, sade Billström.

Om den frågan fått sitt svar nu återstår alltså att se.

Polen stängde luftrum under ryska Kiev-attacker.

Ukraina tar historiskt steg – öppnar för egen vapenexport.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

