Nya uppgifter: Svenskt stridsflyg till Ukraina?

Siktar på Patriot

Landet behöver nu akut luftvärnssystem för att skydda sitt luftrum, säger Havrylyuk och talar i första hand om behovet av amerikanska Patriot, mindre om stridsflyg.

Ukraina skulle behöva minst 10 Patriot-luftvärnssystem, säger ministern, och hänvisar till att systemet kan skjuta ner ryska ballistiska missiler.

Avböjde Gripen tidigare

Jas Gripen, då?

Oklart. Ukraina har tidigare avböjt erbjudanden om de svenska stridsflygplanen, med hänvisning till att det skulle vara svårt att anta och integrera två olika västerländska stridsflygplan samtidigt.

Sveriges dåvarande utrikesminister Tobias Billström avslöjade det under en intervju med Voice of America 10 juli i fjol, en intervju som Kyiv Post refererade.

Enligt Billström hade Ukraina möjlighet att då ta emot Gripen-plan men valde att inte gå vidare med det spåret.

”Svårt implementera två”

Även då var det F-16 Ukraina hade siktet inställt på och ville prioritera.

“Det handlar inte bara om att få flygplan och utbilda piloter. Det här är komplexa system, och det skulle vara för svårt att implementera två av dem samtidigt”, sade Billström intervjun.

Utrikesministern försäkrade samtidigt att Sverige fortfarande är öppet för att diskutera leveranser av Gripen i framtiden, när F-16-programmet är på plats.

”Detta är en fråga för Ukraina”, sade Billström.

Om den frågan fått sitt svar nu återstår alltså att se.

