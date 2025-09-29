Ukrainas väg till EU ska runda Ungerns veto

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

Kan inledas trots motstånd

António Costas förslag är att så kallade förhandlingskluster, viktiga rättsliga steg på vägen mot medlemskap, ska kunna inledas med samtycke från en kvalificerad majoritet av EU-länder men inte kräva enhällighet.

Det skulle göra det möjliga att inleda förhandlingar, som i sin tur skulle möjliggöra för Ukraina och Moldavien att påbörja de reformer som krävs för framsteg mot EU-status inom specifika områden.

Då skulle man kunna driva medlemsansökningar framåt även om något eller några länder motsätter sig ansökan.

Har arbetat intensivt

António Costa har besökt flera europeiska huvudstäder på sistone för att lobba för sitt förslag hos högt uppsatta politiker. Det ska även ha förts samtal i anslutning till att FN:s generalförsamling var samlad i New York förra veckan.

”Utvidgningen är en viktig prioritet för Europeiska rådets ordförande”, säger en källa hos Politico.

”Costa ser det som den viktigaste geopolitiska investering EU kan göra. Det är därför han anser det viktigt att fortsätta diskutera vägar för att säkerställa att Ukrainas reforminsatser kan omsättas i konkreta steg.”

”Ukraina levererar”

Marta Kos, den EU-kommissionär som är ansvarig för frågor kring EU:s utvidgning, besöker Ukraina måndag för att slutföra granskningen av den lagstiftning som krävs för att landet ska gå vidare med sin kandidatur.

”Alla kluster har granskats rekordsnabbt. Ukraina har levererat. Ukraina är redo för nästa steg. Det är nu upp till medlemsländerna att ge grönt ljus”, säger Kos till Politico.

”Varken Ukraina eller Europa har råd att se Ukrainas momentum för reformer avta. Det här är tillfället att accelerera.”

