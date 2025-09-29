Dagens PS
Ukrainas väg till EU ska runda Ungerns veto

Intensivt arbete för Ukrainas väg in i EU
Finlands statsminister Petteri Orpo och Europeiska rådets Antonio Costa i Helsingfors, ett av många Costa-besök för att få stöd för sin Ukraina-linje. (Foto: Roni Rekomaa/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 29 sep. 2025

Alla EU-länder behöver enas om nya medlemsländer, men för Ukraina försöker nu EU hitta en väg att ta sig runt Ungerns motstånd.

Denna vecka genomför EU ett toppmöte i Köpenhamn, under det danska ordförandeskapet.

Där är en punkt Ukrainas ansökan om medlemskap i EU och hur man ska kunna lotsa den ansökan genom EU.

Reglerna säger att alla 27 medlemsländer måste vara överens om nya medlemsländer, men Europeiska rådets ordförnde António Costa kampanjar nu för att driva Ukrainas ansökan framåt.

Har sonderat stödet

Costa har sonderat stödet bland EU:s ledare kring att effektivisera processen för nya medlemsländer.

En del i det är att bryta dödläget kring det potentiella medlemskapet för Ukraina och Moldavien, skriver Politico.

Den diplomatiska offensiven ska hitta försök att runda Ungerns Putin-kompis och premiärminister Viktor Orbán, som använt landets vetorätt för att försena Ukrainas väg till EU-medlemskap.

Moldavien är också officiell kandidat för EU-medlemskap, men kan inte komma vidare i processen så länge dödläget kring Ukraina fortgår.

Antonio Costa på besök i Ukraina hos Volodymyr Zelenskyj. Costa lobbar intensivt för en ny väg att ta landets ansökan om EU-medlemskap vidare. (Foto: Ukrainska staten/AP-TT)
Kan inledas trots motstånd

António Costas förslag är att så kallade förhandlingskluster, viktiga rättsliga steg på vägen mot medlemskap, ska kunna inledas med samtycke från en kvalificerad majoritet av EU-länder men inte kräva enhällighet.

Det skulle göra det möjliga att inleda förhandlingar, som i sin tur skulle möjliggöra för Ukraina och Moldavien att påbörja de reformer som krävs för framsteg mot EU-status inom specifika områden.

Då skulle man kunna driva medlemsansökningar framåt även om något eller några länder motsätter sig ansökan.

Har arbetat intensivt

António Costa har besökt flera europeiska huvudstäder på sistone för att lobba för sitt förslag hos högt uppsatta politiker. Det ska även ha förts samtal i anslutning till att FN:s generalförsamling var samlad i New York förra veckan.

”Utvidgningen är en viktig prioritet för Europeiska rådets ordförande”, säger en källa hos Politico.

”Costa ser det som den viktigaste geopolitiska investering EU kan göra. Det är därför han anser det viktigt att fortsätta diskutera vägar för att säkerställa att Ukrainas reforminsatser kan omsättas i konkreta steg.”

”Ukraina levererar”

Marta Kos, den EU-kommissionär som är ansvarig för frågor kring EU:s utvidgning, besöker Ukraina måndag för att slutföra granskningen av den lagstiftning som krävs för att landet ska gå vidare med sin kandidatur.

”Alla kluster har granskats rekordsnabbt. Ukraina har levererat. Ukraina är redo för nästa steg. Det är nu upp till medlemsländerna att ge grönt ljus”, säger Kos till Politico.

”Varken Ukraina eller Europa har råd att se Ukrainas momentum för reformer avta. Det här är tillfället att accelerera.”

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

