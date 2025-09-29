Ryssland tvingas exportera olja – efter Ukrainas attacker

Ukrainas militära attacker mot Rysslands energiinfrastruktur har på kort tid utvecklats till en av de ekonomiskt mest kännbara faktorerna i kriget.

En serie precisionsattacker med drönare och missiler har slagit ut över en miljon fat per dag i rysk raffinaderikapacitet.

Det tvingar Ryssland att exportera mer råolja – samtidigt som inhemska bränslebrister förvärras, skriver Oilprice.com.

Oron sprider sig i Ryssland

Attackerna riktas systematiskt mot raffinaderier, bränsledepåer och oljehamnar.

Konsekvensen blir att Ryssland inte kan omvandla lika stora volymer råolja till högförädlade produkter som diesel, bensin och flygbränsle.

Detta slår hårt mot både exportintäkterna och den inhemska försörjningen. Samtidigt ökar pressen på ryska hushåll och företag genom stigande priser och tilltagande knapphet på drivmedel.

Enligt oberoende rapporter har situationen lett till svåra bränslebrister i flera ryska regioner. Oligarker och näringslivsaktörer uppges ha uttryckt växande oro för den ekonomiska belastningen.