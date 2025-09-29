Dagens PS
Ryssland tvingas exportera olja – efter Ukrainas attacker

ryssland
Det bedöms finnas större risker för den globala oljemarknaden idag, vilket kan slå igenom i priset. (Foto: Dmitri Lovetsky/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 29 sep. 2025

Under de senaste månaderna har det funnits ett överutbud av råolja. Men nu har riskerna på den globala oljemarknaden ökat – och det kan få priset att stiga.

Ukrainas militära attacker mot Rysslands energiinfrastruktur har på kort tid utvecklats till en av de ekonomiskt mest kännbara faktorerna i kriget.

En serie precisionsattacker med drönare och missiler har slagit ut över en miljon fat per dag i rysk raffinaderikapacitet.

Det tvingar Ryssland att exportera mer råolja – samtidigt som inhemska bränslebrister förvärras, skriver Oilprice.com.

Oron sprider sig i Ryssland

Attackerna riktas systematiskt mot raffinaderier, bränsledepåer och oljehamnar.

Konsekvensen blir att Ryssland inte kan omvandla lika stora volymer råolja till högförädlade produkter som diesel, bensin och flygbränsle.

Detta slår hårt mot både exportintäkterna och den inhemska försörjningen. Samtidigt ökar pressen på ryska hushåll och företag genom stigande priser och tilltagande knapphet på drivmedel.

Enligt oberoende rapporter har situationen lett till svåra bränslebrister i flera ryska regioner. Oligarker och näringslivsaktörer uppges ha uttryckt växande oro för den ekonomiska belastningen.

Priset har hållit sig stabilt

Industrisektorer kopplade till krigsansträngningen, liksom jordbruk och transport, är bland de första att känna av effekterna.

Trots att världsoljemarknaden nyligen präglats av diskussioner om ett eventuellt överskott och OPEC+ beslut att höja exportkvoterna har prisbilden på råolja förblivit stabil.

Bedömare pekar på att de geopolitiska riskerna nu väger tyngre än fundamentala utbuds- och efterfrågefaktorer.

Kan driva på en uppgång

Den ryska situationen, i kombination med fortsatt stark global efterfrågan, kan i stället driva på en ny uppgång i oljepriserna.

Moskva saknar stora lagringsmöjligheter för råolja och har därför inget val än att öka sjöburna exportflöden. Mycket av dessa volymer väntas gå till asiatiska marknader, särskilt Kina och Indien.

Men om sanktionstrycket från väst intensifieras kan även dessa flöden begränsas, vilket i sin tur riskerar att tvinga Ryssland att minska själva produktionen.

Ny missil kan nå längre

Till den redan komplexa situationen kommer Ukrainas introduktion av nya vapensystem.

En långdistansmissil med större sprängkraft, kallad Flamingo, uppges kunna nå djupare in i ryskt territorium och orsaka omfattande skador på kritisk infrastruktur, skriver Politico.

Kan bli dyrare

Kombinationen av drönare och dessa missiler förändrar dynamiken och ökar osäkerheten kring Rysslands framtida exportkapacitet.

På kort sikt kan Asien dra nytta av större tillgång till billig rysk råolja. Men globalt riskerar marknaden att bli mer obalanserad när tillgången på raffinerade produkter minskar.

Om marknaden fullt ut prissätter de ökade riskerna kan en kraftig prisuppgång följa, menar analytiker.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

