Nya uppgifter: Piloterna försökte landa trots upprepade varningar

Det visar uppgifter från den amerikanska haverikommissionen NTSB:s utredning, som CNBC refererar till.

Drygt en minut före landningen varnade en av piloterna för att flygplanet gick för snabbt.

Fick flera varningar

Kommentaren om hastigheten upprepades samtidigt som automatiska varningssystem larmade i cockpit. Den andra piloten gav enligt inspelningen inget tydligt muntligt svar.

Det 32 år gamla Boeing 767-planet, som opererades av Miami-baserade 21 Air för Amazon, körde omkring 400 meter förbi slutet av landningsbanan och kolliderade med två fordon på marken.

Fem personer omkom och ytterligare fem skadades.

Även före sättningen fick besättningen flera varningar. Flygplanet sjönk vid ett tillfälle omkring 120 meter på bara fyra sekunder, varpå systemet två gånger varnade för hög sjunkhastighet.

Därefter kom fem varningar om att flygplanet befann sig för lågt i förhållande till terrängen.

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