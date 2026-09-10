Dödsolyckan i Miami fortsätter att utredas. Nu visar nya uppgifter att piloterna fick flera varningar som inte tycktes påverka agerandet.
Nya uppgifter: Piloterna försökte landa trots upprepade varningar
Piloterna på ett Amazon Prime Air-plan fortsatte inflygningen trots flera varningar om att landningen inte var stabil före söndagens dödliga flygkrasch i Miami.
Det visar uppgifter från den amerikanska haverikommissionen NTSB:s utredning, som CNBC refererar till.
Drygt en minut före landningen varnade en av piloterna för att flygplanet gick för snabbt.
Fick flera varningar
Kommentaren om hastigheten upprepades samtidigt som automatiska varningssystem larmade i cockpit. Den andra piloten gav enligt inspelningen inget tydligt muntligt svar.
Det 32 år gamla Boeing 767-planet, som opererades av Miami-baserade 21 Air för Amazon, körde omkring 400 meter förbi slutet av landningsbanan och kolliderade med två fordon på marken.
Fem personer omkom och ytterligare fem skadades.
Även före sättningen fick besättningen flera varningar. Flygplanet sjönk vid ett tillfälle omkring 120 meter på bara fyra sekunder, varpå systemet två gånger varnade för hög sjunkhastighet.
Därefter kom fem varningar om att flygplanet befann sig för lågt i förhållande till terrängen.
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Försökte lyfta än en gång
Enligt flygsäkerhetsexperter väcker uppgifterna frågor om varför besättningen inte avbröt inflygningen och gjorde ett nytt landningsförsök.
Femton sekunder efter att planet satt hjulen i marken beordrade en av piloterna att landningen skulle avbrytas. Motorpådraget ökades då till en nivå som motsvarar kraft för en ny stigning.
Vid den tidpunkten befann sig planet nära slutet av landningsbanan och hade fortfarande en hastighet på omkring 120 knop, motsvarande 222 kilometer i timmen.
Fyra sekunder senare minskades motorpådraget till tomgång. Därefter hördes ljud som tyder på att flygplanet lämnade den asfalterade delen av banan.
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Båda piloterna har förhörts
NTSB har samtidigt inte hittat några tecken på att spoilers eller reversering av motorerna användes för att bromsa planet.
Utredarna har under veckan förhört både kaptenen och andrepiloten och analyserat inspelningar från cockpit.
Enligt NTSB hade kaptenen, som är 55 år, 7 145 flygtimmar och fick sin behörighet för Boeing 767 i maj. Andrepiloten, 37 år, hade 2 655 flygtimmar och fick sin 767-behörighet i april 2025.
Planet var på dagens tredje flygning när olyckan inträffade. Det hade tidigare flugit från Cincinnati till Miami och därefter från Miami till San Juan.
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