Fraktplanet hade tagit mark och piloterna hade börjat bromsa. Då ökades plötsligt motorpådraget för ett nytt lyft, bara för att sekunder senare dras tillbaka igen. Nu visar färdskrivaren vad som hände före dödsolyckan i Miami. Samtidigt stäms Amazon av en av de drabbade familjerna.
Kraschen förbryllar: Planet hade landat – då försökte piloterna lyfta igen
Det började med en landning som inte såg ut som den skulle.
När det Boeing 767-plan som flög för Amazon Air tog mark på Miamis internationella flygplats den 6 september var det bara nosstället och det högra huvudstället som nådde banan. Markhastigheten var då 158 knop, motsvarande omkring 293 kilometer i timmen.
Det vänstra huvudstället blev kvar i luften i ytterligare elva sekunder.
Nu ger nya uppgifter från den amerikanska haverimyndigheten NTSB en bild av de dramatiska sekunder som följde, rapporterar Aviation Week.
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Försökte avbryta landningen
Sju sekunder efter den första markkontakten började piloterna bromsa. När även det vänstra huvudstället nådde marken färdades planet fortfarande i 134 knop.
Fyra sekunder senare släpptes bromsarna. Motorpådraget ökades samtidigt till nivåer som enligt NTSB stämmer med ett försök att avbryta landningen och lyfta igen.
Men försöket blev kortvarigt.
Efter ytterligare fyra sekunder drogs motorerna tillbaka till tomgång och bromsarna aktiverades på nytt. Planet höll då fortfarande en markhastighet på 117 knop, omkring 217 kilometer i timmen.
Flygplanet fortsatte förbi banänden, korsade en väg och stannade i ett parkeringsområde omkring 400 meter från den asfalterade banan.
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Viktiga system aktiverades inte
Uppgifter och ännu inte verifierade filmer tyder på att planet tog mark minst 1 200 meter in på den omkring 2 850 meter långa landningsbanan. Det var bortom den normala landningszonen, något som vanligtvis talar för att landningen ska avbrytas.
Färdskrivaren visar inte heller några tecken på att planets fartbromsar eller motorreversering aktiverades.
På en Boeing 767 måste båda huvudställen vara nere för att armerade fartbromsar ska aktiveras automatiskt och motorreverseringen kunna användas. Hjulbromsarna kan däremot användas manuellt.
NTSB har ännu inte fastställt varför systemen inte aktiverades eller varför försöket att lyfta igen avbröts.
Fem människor miste livet
Planet träffade först en skåpbil med sju anställda från ett företag som arbetar med flygplansstädning. Därefter tog det sig genom flygplatsens stängsel och kolliderade med en personbil utanför området.
Fem personer i skåpbilen dödades och fem andra människor skadades. Piloterna klarade sig utan allvarliga skador.
Olycksflygningen utfördes av fraktbolaget 21 Air på uppdrag av Amazon Air. NTSB ska nu även granska relationen mellan företagen, bland annat vem som ansvarade för vad och vilka säkerhetskrav som reglerades i deras avtal.
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Amazon stäms efter kraschen
Samtidigt har änkan efter en av de dödade lämnat in en stämningsansökan om vållande till annans död. Stämningen riktas mot flera parter, däribland Amazon, Amazon Air Cargo, 21 Air och flygplanets båda piloter, rapporterar WLRN.
I stämningen anklagas bland annat piloterna för att ha genomfört en alltför snabb landning under besvärliga vindförhållanden. Amazon och 21 Air anklagas i sin tur för brister i utbildning och säkerhet.
Det rör sig än så länge om anklagelser från den dödade mannens familj. Varken en domstol eller NTSB har slagit fast vem som bär ansvaret för olyckan.
Utredarna ska nu försöka förklara varför planet landade så långt in på banan, varför hela huvudstället inte nådde marken samtidigt och varför piloterna först bromsade, sedan försökte lyfta och därefter ändrade beslut igen.
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