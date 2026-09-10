Siffrorna visade att isen på Antarktis växte, tvärtemot den generella trenden. Med hjälp av nya modeller har forskarna kunnat lista ut orsaken.
Ismängden på Antarktis växte oväntat – forskarna kom till slut på varför
Antarktis förlorar is i snabb takt på lång sikt.
Men under 22 månader mellan 2021 och 2023 ökade den totala ismängden på kontinenten med omkring 695 miljarder ton.
Det var den största ökningen som satelliterna GRACE hade uppmätt under de föregående två decennierna.
Snöade mer än vanligt
Förklaringen var framför allt ovanligt stora snömängder i Östantarktis. Enligt en ny studie berodde snöfallet i sin tur på ovanligt varmt havsvatten i tropikerna, tusentals kilometer från Antarktis, skriver tyska Focus.de.
Mellan västra Stilla havet och östra Indiska oceanen uppstod under perioden ett ovanligt varmt område. Havsytans temperatur låg i genomsnitt omkring 0,5 grader över det normala.
Uppvärmningen förändrade de storskaliga luftströmmarna och satte igång så kallade Rossbyvågor som spred sig söderut.
Det bidrog till att ett högtrycksområde bildades över Östantarktis och gjorde att fuktig luft från Indiska oceanen oftare styrdes mot kontinenten.
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Kunde lista ut sambandet
När den fuktiga luften nådde det kalla Antarktis föll nederbörden som snö. På så sätt tillfördes stora mängder ny is.
Området mellan Queen Mary Land och Wilkes Land stod för omkring 470 miljarder ton av ökningen, motsvarande cirka 68 procent av den totala massökningen.
Där ökade den årliga nederbörden med omkring 85 millimeter.
Forskarna använde två atmosfärsmodeller för att undersöka sambandet.
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Förlorar mycket is överlag
När de simulerade en uppvärmning av det tropiska havsområdet uppstod ett liknande lufttrycksmönster och förändrade luftströmmar som under den verkliga perioden.
Andra naturliga klimatvariationer kunde inte ensamma förklara mönstret.
Den tillfälliga isökningen förändrar dock inte utvecklingen på längre sikt. Mellan 2003 och 2024 minskade Antarktis ismassa i genomsnitt med omkring 140,5 miljarder ton per år. Särskilt stora förluster har skett i Västantarktis.
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