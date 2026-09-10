Ismängden på Antarktis växte oväntat – forskarna kom till slut på varför

Det var den största ökningen som satelliterna GRACE hade uppmätt under de föregående två decennierna.

Snöade mer än vanligt

Förklaringen var framför allt ovanligt stora snömängder i Östantarktis. Enligt en ny studie berodde snöfallet i sin tur på ovanligt varmt havsvatten i tropikerna, tusentals kilometer från Antarktis, skriver tyska Focus.de.

Mellan västra Stilla havet och östra Indiska oceanen uppstod under perioden ett ovanligt varmt område. Havsytans temperatur låg i genomsnitt omkring 0,5 grader över det normala.

Uppvärmningen förändrade de storskaliga luftströmmarna och satte igång så kallade Rossbyvågor som spred sig söderut.

Det bidrog till att ett högtrycksområde bildades över Östantarktis och gjorde att fuktig luft från Indiska oceanen oftare styrdes mot kontinenten.

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