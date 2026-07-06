Myndighetsanställdas konton kapade – säljs för 500 000 kronor

Bland de drabbade finns IT-personal vid brittiska ambassader i Thailand och Mauritius samt myndighetsanställda i Derbyshire och Waltham Forest i östra London.

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Säljs på dark web

Listan innehåller både mejladresser och tillhörande lösenord.

Det innebär att hackarna – och andra som är beredda att betala – i värsta fall kan få möjlighet att ta sig vidare in i känsliga system.

På dark web erbjuds tillgång till uppgifterna för så mycket som 44 000 pund, drygt 570 000 kronor.

Orsaken till det hela är en attack mot brandväggar från cybersäkerhetsbolaget Fortinet. Över 80 000 brandväggar ska ha komprometterats efter att angriparna utnyttjat en sårbarhet i systemen.

Attacken har därför fått smeknamnet FortiBleed av forskare.

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