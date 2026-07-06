Solkrämen har blivit semesterns hetaste souvenir

Därför köper alla solkräm utomlands

Det handlar inte bara om priset.

Koreanska solkrämer har blivit kända för sina lätta formuleringar som snabbt går in i huden utan att kännas kladdiga eller lämna en vit hinna. Europeiska märken har samtidigt rykte om sig att använda moderna UV-filter som inte finns på alla marknader.

För många handlar det också om upptäckarglädje.

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Att botanisera bland okända märken på ett lokalt apotek har blivit en del av reseupplevelsen – ungefär som att handla snacks i en utländsk matbutik.

Apoteken har blivit turistmål

I Paris har vissa apotek blivit lika populära som sevärdheter, skriver Euronews. I Seoul lockar stora skönhetsbutiker besökare från hela världen, ofta med resväskor redo för storhandling.

Det är inte ovanligt att turister köper ett tiotal flaskor åt gången – både till sig själva och som presenter.

En del fyller hela resväskan med solskydd innan de flyger hem.

Moderna UV-filter och lätta formuleringar gör att många väljer att köpa solkräm utomlands. (Foto: Canva)

Solkräm är den nya resepresenten

Trenden säger också något om hur synen på sol har förändrats.

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För bara några decennier sedan var en djup solbränna ett semesterbevis. I dag förknippas solskydd i stället med hudhälsa, förebyggande av hudcancer och ett långsiktigt tänk kring åldrande.

Resultatet är att allt fler kommer hem med SPF i stället för souvenirer.

Det kanske inte ser lika spännande ut på kylskåpet – men huden lär uppskatta det betydligt mer.