Vykort, kylskåpsmagneter och nyckelringar har fått konkurrens. Allt fler resenärer kommer hem med något betydligt mindre glamoröst – men desto mer användbart: solkräm. Från Seoul och Paris till Cartagena vallfärdar turister till apotek och skönhetsbutiker för att fylla resväskan med produkter som inte går att köpa hemma.
Solkrämen har blivit semesterns hetaste souvenir
För många har apoteksbesöket blivit en lika självklar del av resan som ett museum eller en lång lunch.
Jakten börjar långt före avresan
Den nya trenden drivs till stor del av sociala medier rapporterar BBC. På TikTok och Reddit delas tips om vilka solkrämer som är värda att leta efter och vilka apotek som har bäst sortiment.
Vissa planerar till och med sina resrutter efter särskilda butiker.
Den kanadensiska resenären Caitlin Francis-Agnew berättar att hon gjorde en detaljerad inköpslista inför en resa till Seoul, där målet var att fylla resväskan med koreansk solkräm. En amerikansk familj planerade samtidigt in ett besök på en colombiansk apotekskedja bara några minuter från hotellet.
Därför köper alla solkräm utomlands
Det handlar inte bara om priset.
Koreanska solkrämer har blivit kända för sina lätta formuleringar som snabbt går in i huden utan att kännas kladdiga eller lämna en vit hinna. Europeiska märken har samtidigt rykte om sig att använda moderna UV-filter som inte finns på alla marknader.
För många handlar det också om upptäckarglädje.
Att botanisera bland okända märken på ett lokalt apotek har blivit en del av reseupplevelsen – ungefär som att handla snacks i en utländsk matbutik.
Hemliga knepet med solkräm du aldrig hört talas om
Din solkräm som du tänkte slänga kan vara hemmets mest underskattade superhjälte. Den skyddar inte längre mot solen – men den kan väcka liv i både väskor,
Apoteken har blivit turistmål
I Paris har vissa apotek blivit lika populära som sevärdheter, skriver Euronews. I Seoul lockar stora skönhetsbutiker besökare från hela världen, ofta med resväskor redo för storhandling.
Det är inte ovanligt att turister köper ett tiotal flaskor åt gången – både till sig själva och som presenter.
En del fyller hela resväskan med solskydd innan de flyger hem.
Solkräm är den nya resepresenten
Trenden säger också något om hur synen på sol har förändrats.
För bara några decennier sedan var en djup solbränna ett semesterbevis. I dag förknippas solskydd i stället med hudhälsa, förebyggande av hudcancer och ett långsiktigt tänk kring åldrande.
Resultatet är att allt fler kommer hem med SPF i stället för souvenirer.
Det kanske inte ser lika spännande ut på kylskåpet – men huden lär uppskatta det betydligt mer.
Solkrämsdilemmat: mineral eller kemiskt filter?
Diskussionen om solkräm återkommer år efter år. Men vad vet vi egentligen – och finns det något skydd som är bättre än det andra? Intresset för solskydd