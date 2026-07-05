"För dyrt": Finland slutar importera från Ryssland

Finland avslutar järnvägstransporterna av mineralgödsel från Ryssland, sedan ryssarna kraftigt höjt järnvägsavgifterna.
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I veckan har det handlat om hur Ryssland stänger gränserna mot Finland, Estland och Lettland och mobiliserar.
Onsdag stoppade Ryssland trafiken vid några av de sista kvarvarande övergångarna för järnvägstrafik mellan Ryssland och EU-länder.
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Stoppade järnvägstrafik
Beslutet från den ryska regeringen innebär att i princip all trafik med personer, fordon och gods på järnväg till och från de tre länderna, stoppas från och med halvårsskiftet.
Nu handlar det om att Finland stoppar järnvägstransporter från Ryssland.
Finland avslutar nämligen järnvägstransporterna av gödsel från Ryssland sedan den ryska ledningen kraftigt höjt järnvägsavgiften för transporterna.
Åtgärden gör att en av de sista kvarvarande handelsvägarna mellan länderna blir ekonomiskt olönsam, enligt finska Yle som Focus citerar.
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Rädda för brist på hemmaplan
Stora mängder mineralgödsel har tidigare transporterats från Ryssland till Finland, men logistikföretaget Fertilogs uträkningar visar att de kraftiga höjda avgifterna gör importen olönsam.
Dessutom har Ryssland stoppat trafiken vid flera gränsövergångar enligt ovan.
Finlands bank gör analysen att det för Ryssland handlar mindre om politik och mer om att säkra den inhemska försörjningen i ett utsatt ekonomiskt läge.
Iikka Korhonen från institutet Bofit menar att Ryssland vill säkerställa att den inhemska jordbrukssektorn har tillgång till tillräckliga mängder gödsel.
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Pressas på hemmaplan
Det är så att säga en omvändelse under galgen, eftersom förändringar i världsmarknadspriser gör att exporten i grunden är lönsam för Ryssland, men oron för brist på hemmaplan överväger.
Till den oron bidrar att attacker mot industrianläggningar i Ryssland från Ukrainas sida gör att den kemiska industrin anses hårt belastad.
För Finland innebär stoppet ett rejält problem. Branschföreträdare konstaterar att en ”betydande del” av mineralgödselmedlen hittills kommit från Ryssland.
När det finländska lantbruket nu måste vända sig till andra länder, följer längre transporter och högre kostnader.
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