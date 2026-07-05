"För dyrt": Finland slutar importera från Ryssland

Rädda för brist på hemmaplan

Stora mängder mineralgödsel har tidigare transporterats från Ryssland till Finland, men logistikföretaget Fertilogs uträkningar visar att de kraftiga höjda avgifterna gör importen olönsam.

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Dessutom har Ryssland stoppat trafiken vid flera gränsövergångar enligt ovan.

Finlands bank gör analysen att det för Ryssland handlar mindre om politik och mer om att säkra den inhemska försörjningen i ett utsatt ekonomiskt läge.

Iikka Korhonen från institutet Bofit menar att Ryssland vill säkerställa att den inhemska jordbrukssektorn har tillgång till tillräckliga mängder gödsel.

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Finsk-ryska gränsen vid Vaalimaa. Gränsen stängd sedan 2023, järnvägsövergångar igenbommade och nu slutar Finland importera mineralgödsel. (Foto: Jussi Nukari/AP-TT)

Pressas på hemmaplan

Det är så att säga en omvändelse under galgen, eftersom förändringar i världsmarknadspriser gör att exporten i grunden är lönsam för Ryssland, men oron för brist på hemmaplan överväger.

Till den oron bidrar att attacker mot industrianläggningar i Ryssland från Ukrainas sida gör att den kemiska industrin anses hårt belastad.

För Finland innebär stoppet ett rejält problem. Branschföreträdare konstaterar att en ”betydande del” av mineralgödselmedlen hittills kommit från Ryssland.

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När det finländska lantbruket nu måste vända sig till andra länder, följer längre transporter och högre kostnader.

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