Getter som äter sly, QR-koder för musik och gamla gravstenar som blir bänkar. När Svenska kyrkan gör affärer är kreativiteten stor.
Kyrkans affärer: "Inte all time high men nära"
Prästlönetillgångarna är namnet på Svenska kyrkans egendomar i form av skog, jordbruksmark och fonderat kapital.
Ursprungligen skapades de under medeltiden för att betala lön till prästerna. I dag förvaltas tillgångarna av stiften och avkastningen används för att bidra till kyrkans verksamhet.
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Starkt år ekonomiskt
Förra året, 2025, blev ett starkt ekonomiskt år för dessa prästlönetillgångar. Samtidigt kan lägre virkespriser och större krav på hållbarhet sänka intäkterna i kyrkans affärer.
I så motto är det ingen skillnad mellan kyrkan och mer renodlad affärsverksamhet i företagsformat.
Det är det möjligen i idéerna och innovationsförmågan kring ekonomi och verksamhet.
I Österåker utanför Åkersberga använder man getter och roslagsfår för att ta hand om landskapet åt Stockholms stift.
”Getter är jättebra på att äta sly och skapa en så kallad beteshorisont, där alla blad på träden är borta upp till en viss nivå”, säger Andreas Brevitz, naturvårdsentreprenör och ägare av djuren, hos Kyrkans tidning.
Många klimatprojekt
I kyrkans färdplan för klimatet ingår den satsningen, liksom exempelvis hur man i Uppsala stift kan redovisa ett 30-tal återvätade torvmarker.
Västerås stift vill skapa en marknad för kolkrediter och Luleå stift agerar i ett utvecklingsprojekt kring hyggesfria metoder, för att ta ett par andra exempel.
Växjö stift är det stift som delar ut mest pengar till församlingar och pastorat ur prästlönetillgångarna, sammanlagt 57,3 miljoner kronor.
Det är också det stift som redovisar det bästa totala rörelseresultatet för år 2025, innan realisationsvinster och avskrivningar 174,8 miljoner kronor.
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Stora innehav av skog
Det goda resultatet förklaras av stora innehav av skog, en viktig del i kyrkans affärer.
”Råvarukonjunkturen har varit väldigt stark och det var rekordhöga virkespriser under den första delen av 2025”, påpekar Klas Gustavsson hos Växjö stift som ändå ser mörka moln vid horisonten.
”USA:s tullar, energikrisen som en konsekvens av stoppet i Hormuzsundet och en bristande tilltro till framtiden gör att investeringsviljan i bostadsbyggandet är låg. Kriget i Ukraina och konflikten i Palestina och Israel skapar också oro”, säger Klas Gustavsson.
”Vi kontrakterade volymer under 2025 som avverkas 2026, men till 2025 års priser. Den nedgången vi ser framför oss kommer inte att slå till förrän i bokslutet för 2027.”
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”Inte all time high men nära”
Linköpings stift gör det näst bästa resultatet av stiften 2025 och delar ut 45 miljoner kronor till församlingar och pastorat.
”Det är inte all time high, men ganska nära. Det har varit höga virkespriser de senaste åren, men det kommer inte att fortsätta”, säger Roland Sjödahl, ordförande i stiftets egendomsnämnd, hos Kyrkans tidning.
Återvänder vi till Österåker, där getterna och fåren skötte landskapet, så har Österåker pastorat skapat sju andliga hållplatser i området.
Återbrukade gravstenar har blivit bänkar och via en QR-kod går det att ta del av en andakt med musik.
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Fakta kyrkan/Så mycket gav skog, jord och fonder
Uppsala stift 91,2 miljoner kr
Linköpings stift 118,6 miljoner kr
Skara stift 128,0 miljoner kr
Strängnäs stift 64,8 miljoner kr
Västerås 16,7 miljoner kr
Växjö 174,8 miljoner kr
Lunds stift 105,4 miljoner kr
Göteborgs stift 84,3 miljoner kr
Karlstads stift 83,9 miljoner kr
Härnösands stift 40,1 miljoner kr
Luleå stift 21,2 miljoner kr
Visby stift 5,2 miljoner kr
Stockholms stift 15,8 miljoner kr
(Källa: Kyrkans tidning. Samtliga resultat avser rörelseresultat exklusive realisationsvinster och avskrivningar enligt respektive stifts årsredovisning)