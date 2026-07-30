Kyrkans affärer: "Inte all time high men nära"

Många klimatprojekt

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I kyrkans färdplan för klimatet ingår den satsningen, liksom exempelvis hur man i Uppsala stift kan redovisa ett 30-tal återvätade torvmarker.

Västerås stift vill skapa en marknad för kolkrediter och Luleå stift agerar i ett utvecklingsprojekt kring hyggesfria metoder, för att ta ett par andra exempel.

Växjö stift är det stift som delar ut mest pengar till församlingar och pastorat ur prästlönetillgångarna, sammanlagt 57,3 miljoner kronor.

Det är också det stift som redovisar det bästa totala rörelseresultatet för år 2025, innan realisationsvinster och avskrivningar 174,8 miljoner kronor.

Återvinning gör begravningar billigare. Dagens PS

Stora innehav av skog

Det goda resultatet förklaras av stora innehav av skog, en viktig del i kyrkans affärer.

”Råvarukonjunkturen har varit väldigt stark och det var rekordhöga virkespriser under den första delen av 2025”, påpekar Klas Gustavsson hos Växjö stift som ändå ser mörka moln vid horisonten.

”USA:s tullar, energikrisen som en konsekvens av stoppet i Hormuzsundet och en bristande tilltro till framtiden gör att investeringsviljan i bostadsbyggandet är låg. Kriget i Ukraina och konflikten i Palestina och Israel skapar också oro”, säger Klas Gustavsson.

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”Vi kontrakterade volymer under 2025 som avverkas 2026, men till 2025 års priser. Den nedgången vi ser framför oss kommer inte att slå till förrän i bokslutet för 2027.”

Larmet: Nunnor i Sverige samlar pengar till Putin. Dagens PS

När det är dags för årets kyrkomöte i Svenska kyrkan i höst kan man konstatera att man lagt ett år av goda affärer bakom sig. (Foto: Jessica Gow/TT)

”Inte all time high men nära”

Linköpings stift gör det näst bästa resultatet av stiften 2025 och delar ut 45 miljoner kronor till församlingar och pastorat.

”Det är inte all time high, men ganska nära. Det har varit höga virkespriser de senaste åren, men det kommer inte att fortsätta”, säger Roland Sjödahl, ordförande i stiftets egendomsnämnd, hos Kyrkans tidning.

Återvänder vi till Österåker, där getterna och fåren skötte landskapet, så har Österåker pastorat skapat sju andliga hållplatser i området.

Återbrukade gravstenar har blivit bänkar och via en QR-kod går det att ta del av en andakt med musik.

Ryska sanktioner göder Svenska kyrkan. Dagens PS

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Fakta kyrkan/Så mycket gav skog, jord och fonder

Uppsala stift 91,2 miljoner kr

Linköpings stift 118,6 miljoner kr

Skara stift 128,0 miljoner kr

Strängnäs stift 64,8 miljoner kr

Västerås 16,7 miljoner kr

Växjö 174,8 miljoner kr

Lunds stift 105,4 miljoner kr

Göteborgs stift 84,3 miljoner kr

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Karlstads stift 83,9 miljoner kr

Härnösands stift 40,1 miljoner kr

Luleå stift 21,2 miljoner kr

Visby stift 5,2 miljoner kr

Stockholms stift 15,8 miljoner kr

(Källa: Kyrkans tidning. Samtliga resultat avser rörelseresultat exklusive realisationsvinster och avskrivningar enligt respektive stifts årsredovisning)

Guds portfölj – här placerar kyrkan miljarderna. Dagens PS