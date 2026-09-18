Kritisk: "Ett halvår för att skriva en platsannons"

Frustrerad över låga tempot

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Under tiden uttrycker baronessan Casey sin frustration över kulturen av långsamheten inom statsförvaltningen och att man inte klarar att genomföra enkla åtgärder för att ge demenspatienter ett bättre liv.

Det handlar, menar hon, om ”väldigt enkla” åtgärder som en geriatriker på varje akutmottagning för att hjälpa äldre patienter.

”Detta anses tydligen vara mycket komplicerat eftersom man inte längre kan tala om för någon vad de ska göra. Det har länge varit omöjligt att styra National Health Service, NHS. De står inte till svars inför någon.”

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En geriatriker för äldre patienter på varje akutmottagning är ett av baronessans förslag kring demens. Nu vill hon se bättre tempo än med platsannonsen… (Foto: Oscar Olsson /TT)

”Försummats alldeles för länge”

Vid konferensen meddelade ändå omsorgsminister Alison McGovern att rekryteringen av en nationell samordnare för demensfrågor nu inleds och att annonsen lagts ut på regeringens webbplats torsdag – även om det tagit ett halvår.

”Demensområdet har försummats alldeles för länge”, erkände McGovern.

”Klyftan mellan hälso- och sjukvård och social omsorg märks tydligast hos personer som lever med demens och deras familjer. Alltför ofta tvingas de navigera i ett splittrat system under den svåraste tiden i sina liv.”

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