Statsförvaltningen är långsam, ointresserad, oengagerad. Kritiken kommer sedan det tagit ett halvår att formulera en platsannons.
Kritisk: "Ett halvår för att skriva en platsannons"
Baronessan Casey of Blackstock leder en översyn att omsorgen i Storbritannien. Där ingår bland annat demensfrågor och hur man hanterar Alzheimers.
I mars kom baronessan med sin första formella rekommendation. Det var att en statlig samordnare för demensfrågor skulle tillsättas.
Ansvariga ministrar gick med på förslaget och gav uppdraget till statsförvaltningen.
I torsdags, mitten av september, publicerades platsannonsen.
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”Många förbannade månader”
”Hur många förbannade månader har det tagit? Det tar inte sex månader att räkna ut hur behovet av en samordnare ser ut och hur rollen ska utformas”, sade baronessan, möjligen med en icke-baronessig formulering, när hon kritiserade förvaltningen vid Alzheimer´s Societys konferens.
Långsamma processer och ”vansinniga” beslut att nobba banbrytande läkemedel stod i fokus för hennes attacker mot den brittiska byråkratin.
Nye premiärministern Andy Burnham har lovat skapa en ny nationell omsorgstjänst och kommer att använda de förslag baronessan lägger fram som grund för sina reformer, skriver The Times.
Frustrerad över låga tempot
Under tiden uttrycker baronessan Casey sin frustration över kulturen av långsamheten inom statsförvaltningen och att man inte klarar att genomföra enkla åtgärder för att ge demenspatienter ett bättre liv.
Det handlar, menar hon, om ”väldigt enkla” åtgärder som en geriatriker på varje akutmottagning för att hjälpa äldre patienter.
”Detta anses tydligen vara mycket komplicerat eftersom man inte längre kan tala om för någon vad de ska göra. Det har länge varit omöjligt att styra National Health Service, NHS. De står inte till svars inför någon.”
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”Försummats alldeles för länge”
Vid konferensen meddelade ändå omsorgsminister Alison McGovern att rekryteringen av en nationell samordnare för demensfrågor nu inleds och att annonsen lagts ut på regeringens webbplats torsdag – även om det tagit ett halvår.
”Demensområdet har försummats alldeles för länge”, erkände McGovern.
”Klyftan mellan hälso- och sjukvård och social omsorg märks tydligast hos personer som lever med demens och deras familjer. Alltför ofta tvingas de navigera i ett splittrat system under den svåraste tiden i sina liv.”