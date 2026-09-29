Nike nära comeback i Formel 1 – förhandlar om exklusivt avtal

”Enorm skillnad mot tidigare”

”Jag kan inte kommentera spekulationerna kring Nike”, säger Liam Parker, kommunikationschef för Formel 1, hos City AM.

”Men jag vill ändå säga att det faktum att ett varumärke av den kalibern diskuteras i dessa sammanhang – och överväger ett partnerskap med F1 – verkligen visar vilken enorm skillnad det är jämfört med var vi befann oss för bara fem år sedan.”

Nike skulle i så fall ansluta sig till företag som Aramco, Pirelli, AWS, Qatar Airways, DHL och andra i Formel 1:s breda portfölj av sponsorer.

I likhet med andra bittra konkurrenter kan dock Nike, Adidas och Puma enas som bröder när den handlar om en gemensam fiende, som så ofta för företag skatter.

WFSGI, World Federation of the Sporting Goods, har lagt fram en rapport som slår fast att branschen för sportutrustning genererar en global BNP på 675 miljarder dollar, vilket man av oklar anledning konstaterar är ”motsvarande Sveriges.”

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Det har varit mycket stolpe ut för Nike men nu vill man sko sig på Formel 1. Det kan bli en comeback bland bilarna efter 25 års frånvaro. (Foto: Vegard Vivestad Grött /NTB-TT)

”Beskattas som lyxvaror”

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Dessutom, hävdar rapporten, sysselsätter branschen 28 miljoner människor över hela världen och genererar 120 miljarder dollar, motsvarande 1 197 miljarder kronor, i skatteintäkter.

Skatten och tullarna på sportjättarnas varor är alldeles för högt, klarar trion unisont.

”I själva verket beskattas sportartiklar som lyxvaror, samtidigt som de levererar resultat som regeringar prioriterar och investerar miljarder i genom hälso- och sjukvårdsbudgetar och relaterade budgetar”, hävdar de.

”Beslutsfattare vill se en mer aktiv befolkning, och det är kärnan i frågan. Prisvärdhet är en av de avgörande faktorerna, och därför hänger allt detta ihop”, säger Tony Simpson, globalt ansvarig för sportbranschen hos Oliver Wyman, till City AM.

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