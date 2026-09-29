Klädjätten Nike är nära att kliva in i Formel 1 efter att ha stått utanför den delen av motorbranschen i ett kvarts sekel.
Nike nära comeback i Formel 1 – förhandlar om exklusivt avtal
Nike är nära ett avtal som gör att företaget kliver in i Formel 1 igen och därmed utmanar Puma och Adidas.
Uppgifter talar om att Nike förhandlar om att bli officiell leverantör av utrustning och kläder för alla anställda inom FOM. Formula One Management. Därmed skulle all Formel 1-personal bära Nike-kläder.
FOM är det företag som sköter de kommersiella rättigheterna och affärssidan för Formel 1.
Det innebär att ansvara för global tv, förhandla fram avtal med arrangörer och banor samt ansvara för sponsring, marknadsföring och varumärke.
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Comeback – lämnade 2002
Puma har avtal med Ferrari och McLaren samt med Aston Martin, Adidas med Mercedes och Audi.
Vidare levererar Castore utrustning till Red Bull, Alpine och Haas. Stallen Williams, Racing Bulls och Cadillac sponsras av New Era, Hugo respektive Tommy Hilfiger.
Blir avtalet av innebär det comeback i Formel 1 för Nike som fram till 2002 hade ett stort samarbete med Michael Schumacher.
Nike lämnade nyligen S&P 100 efter 18 år och bolaget har tappat 200 miljarder dollar i marknadsvärde jämfört med rekordnivån 2021, skriver City AM.
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”Enorm skillnad mot tidigare”
”Jag kan inte kommentera spekulationerna kring Nike”, säger Liam Parker, kommunikationschef för Formel 1, hos City AM.
”Men jag vill ändå säga att det faktum att ett varumärke av den kalibern diskuteras i dessa sammanhang – och överväger ett partnerskap med F1 – verkligen visar vilken enorm skillnad det är jämfört med var vi befann oss för bara fem år sedan.”
Nike skulle i så fall ansluta sig till företag som Aramco, Pirelli, AWS, Qatar Airways, DHL och andra i Formel 1:s breda portfölj av sponsorer.
I likhet med andra bittra konkurrenter kan dock Nike, Adidas och Puma enas som bröder när den handlar om en gemensam fiende, som så ofta för företag skatter.
WFSGI, World Federation of the Sporting Goods, har lagt fram en rapport som slår fast att branschen för sportutrustning genererar en global BNP på 675 miljarder dollar, vilket man av oklar anledning konstaterar är ”motsvarande Sveriges.”
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”Beskattas som lyxvaror”
Dessutom, hävdar rapporten, sysselsätter branschen 28 miljoner människor över hela världen och genererar 120 miljarder dollar, motsvarande 1 197 miljarder kronor, i skatteintäkter.
Skatten och tullarna på sportjättarnas varor är alldeles för högt, klarar trion unisont.
”I själva verket beskattas sportartiklar som lyxvaror, samtidigt som de levererar resultat som regeringar prioriterar och investerar miljarder i genom hälso- och sjukvårdsbudgetar och relaterade budgetar”, hävdar de.
”Beslutsfattare vill se en mer aktiv befolkning, och det är kärnan i frågan. Prisvärdhet är en av de avgörande faktorerna, och därför hänger allt detta ihop”, säger Tony Simpson, globalt ansvarig för sportbranschen hos Oliver Wyman, till City AM.
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