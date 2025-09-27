Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Nya drönare siktade över militärbas i Danmark

Danmark
Bilden är från när drönarlarm nyligen gick vid Kastrups flygplats i Köpenhamn. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 27 sep. 2025Publicerad: 27 sep. 2025

På fredagskvällen observerades en eller flera drönare över Karup flygbas i Danmark, uppger danska Ekstrabladet.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

”Vi har varit närvarande på flygbasen. Flygningar har observerats både innanför och utanför stängslet. Det är minst en, kanske två drönare”, säger vakthavande chef Simon Skelkjær vid polisen till tidningen.

Händelsen gjorde att polisen i Midtjylland och Västjylland larmades ut till Karup flygstation sent på fredagskvällen.

ANNONS

Läs även: Drönare över flygplats i Danmark – igen DagensPS

Aktiviteten av drönare bekräftad

Polisen har ingen uppgift om hur stora drönare det handlar om, eller vilken typ av drönare det är men understryker ”att all drönaraktivitet runt flygstationen förstås är olaglig”.

När Ekstrabladet under lördagsmorgonen ånyo var i kontakt med polisen bekräftade ordningsmakten att drönare cirkulerat runt flygstationen.

Det danska försvaret bekräftar för Danmarks Radio att det varit incidenter med drönare vid danska försvarsanläggningar under natten.

Läs också: Drönarattacker blir vardagsmat i Norden – Sverige måste skydda sig DagensPS

Läs vidare: Zelenskyj pekar ut Ryssland för drönar-kaos DagensPS

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Danmarks försvarsmakt förtegen

Både det danska försvaret och allmänheten har observerat drönarna, som uppges ha resulterat i att flera resurser sattes in för hantera händelserna.

Inte heller det danska försvaret vill kommentera vad det kan handla om för typ av drönare, eller gå in i detalj exakt var drönarna opererat.

Karup är Danmarks största flygbas och militära arbetsplats med en personalstyrka på omkring 3 500 personer, enligt Försvarsmaktens hemsida.

Flygbasen rymmer bland annat alla danska Försvarsmaktens helikoptrar, luftrumsövervakningen och flygvapnets akademi, men även civilt flyg använder flygbasens landningsbanor.

Läs även: Källa: Putin vill lamslå Europas regeringar DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktivitetDanmarkDrönareFörsvarsmaktenKränkningarMilitärpolis
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS