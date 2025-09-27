Nya drönare siktade över militärbas i Danmark

”Vi har varit närvarande på flygbasen. Flygningar har observerats både innanför och utanför stängslet. Det är minst en, kanske två drönare”, säger vakthavande chef Simon Skelkjær vid polisen till tidningen.

Händelsen gjorde att polisen i Midtjylland och Västjylland larmades ut till Karup flygstation sent på fredagskvällen.

Aktiviteten av drönare bekräftad

Polisen har ingen uppgift om hur stora drönare det handlar om, eller vilken typ av drönare det är men understryker ”att all drönaraktivitet runt flygstationen förstås är olaglig”.

När Ekstrabladet under lördagsmorgonen ånyo var i kontakt med polisen bekräftade ordningsmakten att drönare cirkulerat runt flygstationen.

Det danska försvaret bekräftar för Danmarks Radio att det varit incidenter med drönare vid danska försvarsanläggningar under natten.

