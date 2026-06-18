Under sommaren kommer det nya alarmet SE-Alert till din mobil. Den vägen ska du och alla andra varnas vid olyckor, kriser och krig.
Nya alarmet i din mobil – då är det allvar
Det är ett vasst varningslarm. Du hör det under tio sekunder. Därefter kommer ett meddelande. Sedan gäller det för dig att följa den information som ges.
SE-Alert är det nya larmet som införs under sommaren 2026 i Sverige för att skydda befolkningen vid olyckor, kris och ytterst vid krig.
”Ett prioriterat område”, förklarar Myndigheten för civilt försvar.
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Erfarenheter från Ukraina
Myndighetens bild är att det civila försvaret och förmågan att skydda svenskarna stärkts, men att den behöver stärkas ytterligare.
Där är SE-Alert en del och det är både erfarenheter från Ukraina och det förvärrade säkerhetsläget som ligger bakom satsningen.
”Avgörande medel”
”Det är avgörande att dessa medel snabbt omsätts i ökad förmåga. En åtgärd som kommer att ge direkt effekt är införandet av SE-Alert, ett nytt sätt att skicka ut viktigt meddelande till allmänheten, VMA, för att snabbt varna och informera allmänheten vid allvarliga händelser”, säger Mikael Frisell, generaldirektör för Myndigheten för civilt försvar.
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Når alla mobiler i området
SE-Alert bygger på tekniken cell broadcast som kan sända viktiga varningar till mobiltelefoner i ett geografiskt avgränsat område snabbt och effektivt.
Ett VMA når då alla kompatibla mobiltelefoner som befinner sig inom området, oavsett mobiloperatör, och utan att mottagaren behöver installera någon app eller registrera sitt telefonnummer.
Fakta/Så fungerar nya larmet SE-Alert
- SE-Alert är en förstärkning och ett komplement till de befintliga kanalerna för sändning av Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), som i dag utgörs av bland annat radio, tv, SMS, utomhusvarning (Hesa Fredrik) och internet.
- En första version av SE-Alert implementeras under sommaren med viss funktionalitet och kanalen kommer att fortsatt utvecklas stegvis baserat på erfarenheter från tester och verifiering av funktionalitet.
- I anslutning till att den nya VMA-kanalen införs går Myndigheten för civilt försvar ut med en bred informationsinsats för att förbereda allmänheten på att ta emot VMA genom SE-Alert.
- Det handlar om att ha en uppdaterad mobiltelefon och vara beredd på ett vasst varningslarm som kommer att låta 10 sekunder, att läsa meddelandet och följa den information som står.
- Arbetet leds av Myndigheten för civilt försvar, i nära samarbete med PTS och SOS Alarm.
(Källa: Myndigheten för civilt försvar)
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