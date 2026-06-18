Nya alarmet i din mobil – då är det allvar

SE-Alert är det nya larmet som införs under sommaren 2026 i Sverige för att skydda befolkningen vid olyckor, kris och ytterst vid krig.

”Ett prioriterat område”, förklarar Myndigheten för civilt försvar.

Skanska betalar anställda för att försvara Sverige. Dagens PS

Erfarenheter från Ukraina

Myndighetens bild är att det civila försvaret och förmågan att skydda svenskarna stärkts, men att den behöver stärkas ytterligare.

Där är SE-Alert en del och det är både erfarenheter från Ukraina och det förvärrade säkerhetsläget som ligger bakom satsningen.

När kunderna går ner i vikt: ”Miljardförlust”. Dagens PS