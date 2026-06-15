Efter fartyg och vindkraft kommer ännu en innovation från gamla Saab-fabriken i Trollhättan. Nu handlar det om däck.
Ny storsatsning i klassiska Saab-fabriken
Saabs klassiska fabrik på Stallbacka-området i Trollhättan lär inte producera särskilt många personbilar ytterligare.
Däremot blir den mer och mer ett nav för innovativa satsningar med framtidspotential.
Dagens PS har tidigare berättat om vad som kallas en ”världsunik satsning” på att storskaligt producera vindkraftstorn i trä, med EU-stöd, i Saab-fabriken.
Dessutom planerar en startup att bygga fartyg för försvaret i delar av den tidigare bilfabriken.
Ny innovation i Saab-fabriken: ”Världsunik satsning”. Dagens PS
Nu ska däck återvinnas
Nu kommer nästa storsatsning och då handlar det om däck, mer konkret däckåtervinning.
I september öppnar företaget Bon Orbit en av världens största och mest avancerade anläggningar för återvinning av uttjänta däck, rapporterar SVT Väst.
När verksamheten når sin fulla kapacitet ska upp till 6 miljoner däck årligen tas hand om i gamla Saab-fabriken.
Huvuddelen av däcken kommer till fabriken från Norge och bearbetas till återvunna råvaror som gummi, stål och textil.
Materialet kan sedan användas i nya produkter och processer.
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Flera skäl för Trollhättan
Stora lokaler, närhet till hamnar och transportleder är några av skälet till att Bon Orbit valt Trollhättan för sin storsatsning.
Att produktionen byggs upp i de historiska byggnader där Saab tillverkat både flygplan och bilar ger en extra dimension, säger man.
”Det är ju Trollhätte-bornas fabrik, men hittills har vi bara fått positiva reaktioner”, säger företagets vd Peter Selemark hos SVT.
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Oväntad jämförelse
Investeringen i Trollhättan handlar om ”hundratals miljoner”, säger Selemark som dock inte alls är orolig över storsatsningen.
”Det är lika stabilt som begravningsbranschen, det tar inte slut på däck”, säger han.
Företaget kommer att präglas av en hög automatisering i produktionen. Man räknar ändå med att skapa 30 nya jobb i Trollhättan.