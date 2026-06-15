Ny storsatsning i klassiska Saab-fabriken

Dagens PS har tidigare berättat om vad som kallas en ”världsunik satsning” på att storskaligt producera vindkraftstorn i trä, med EU-stöd, i Saab-fabriken.

Dessutom planerar en startup att bygga fartyg för försvaret i delar av den tidigare bilfabriken.

Ny innovation i Saab-fabriken: ”Världsunik satsning”. Dagens PS

Nu ska däck återvinnas

Nu kommer nästa storsatsning och då handlar det om däck, mer konkret däckåtervinning.

I september öppnar företaget Bon Orbit en av världens största och mest avancerade anläggningar för återvinning av uttjänta däck, rapporterar SVT Väst.

När verksamheten når sin fulla kapacitet ska upp till 6 miljoner däck årligen tas hand om i gamla Saab-fabriken.

Huvuddelen av däcken kommer till fabriken från Norge och bearbetas till återvunna råvaror som gummi, stål och textil.

Materialet kan sedan användas i nya produkter och processer.

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Startup ska bygga fartyg för försvaret – satsar i Trollhättan. Dagens PS