Försvarsindustri hotad av skogsbrand

Hotet ses som extra allvarligt, eftersom en av fabrikerna tillverkar kärnvapenbärande robotar.

Bränderna som härjat i skogar sydväst om Bordeaux har mattas något under veckan.

Samtidigt är en ny värmebölja på väg och den sätter flera fabriker som är avgörande för fransk vapenproduktion i farozonen.

Det rapporterar Le Monde som följt bränderna noga under de senaste veckorna.

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Utvecklar kärnvapen i området

I det aktuella området finns Ariane Groups utvecklingscenter för kärnvapenbärande robotar.

Där finns även testområden som tillhör den franska myndigheten för försvarsmateriel, DGA, samt Dassault Aviation.

Enligt företags uppgifter ska alla Ariane Groups hotade anläggningar ha evakuerats.

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När det gäller vilka konsekvenser bränderna kan få, vill bolagets talesperson Gregor Waschinki ännu inte säga något kategoriskt.

”Det är för tidigt att bedöma vilken inverkan denna situation kommer att ha på vår verksamhet”, säger Waschinki hos norska Forsvarets forum.

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