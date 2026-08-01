Flera vapenfabriker ligger nära det område i Frankrike där skogsbrand nu rasar. En av dem tillverkar kärnvapenbärande robotar.
Försvarsindustri hotad av skogsbrand
Flera fabriker för tillverkning av vapen ligger nära det område i Frankrike som just nu härjas av stora skogsbränder. Därmed hotas delar av den franska försvarsindustrin.
Hotet ses som extra allvarligt, eftersom en av fabrikerna tillverkar kärnvapenbärande robotar.
Bränderna som härjat i skogar sydväst om Bordeaux har mattas något under veckan.
Samtidigt är en ny värmebölja på väg och den sätter flera fabriker som är avgörande för fransk vapenproduktion i farozonen.
Det rapporterar Le Monde som följt bränderna noga under de senaste veckorna.
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Utvecklar kärnvapen i området
I det aktuella området finns Ariane Groups utvecklingscenter för kärnvapenbärande robotar.
Där finns även testområden som tillhör den franska myndigheten för försvarsmateriel, DGA, samt Dassault Aviation.
Enligt företags uppgifter ska alla Ariane Groups hotade anläggningar ha evakuerats.
När det gäller vilka konsekvenser bränderna kan få, vill bolagets talesperson Gregor Waschinki ännu inte säga något kategoriskt.
”Det är för tidigt att bedöma vilken inverkan denna situation kommer att ha på vår verksamhet”, säger Waschinki hos norska Forsvarets forum.
Lagrar sprängämnen nära
Dassault Aviation har även en anläggning för lagring av sprängämnen i området, enligt New York Times.
”I nära samarbete med myndigheten för försvarsmateriel och lokala myndigheter har vi tvingats flytta känslig utrustning”, skriver Dassaults talesperson Durand Mathieu i ett mejl till NYT.
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Alla har evakuerats
Alla anställda vid Dassaults två fabriker i området har evakuerats, med det självklara undantaget för dem som deltar i flyttarbetet och de som organiserar insatser för att skydda byggnaderna från branden, tillägger Mathieu.
Det 2 800 hektar stora skogsområdet omfattar även militärlägret Souge, där franska försvarets 13:e fallskärmsdragonregemente är förlagt.
Entreprenörer har säkrat hela området med brandgator, uppger lokala myndigheter hos Le Monde.