Finland: "Nu börjar det se jäkligt bra ut"

Nu spår finska Statistikcentralen att BNP vuxit med 0,9 procent under andra kvartalet i år jämfört med första kvartalet.

Jämför man med andra kvartalet i år är tillväxten ännu större: 2,5 procent.

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Mycket positiva reaktioner

Det ska, naturligtvis, brasklappas och sägas att det är en förhandsprognos och att de exakta siffrorna presenteras senare.

Vårvinterns prognos slog ändå rätt och överraskade då alla räknenissar. Därför blev reaktionerna rejält positiva när de nya prognoserna om andra kvartalet kom, rapporterar HBL.

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