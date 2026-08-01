Finlands ekonomi tar fart. Den globala oron påverkar inte. Nu ser Finland ut att få den största kvartalstillväxten på fem år.
Finland: "Nu börjar det se jäkligt bra ut"
I maj kom uppgifter som bekräftade hur Finlands ekonomi tagit fart första kvartalet i år.
Ändå låg då oron över fortsatt krig i Ukraina och en upptrappning kring Iran i luften.
Nu spår finska Statistikcentralen att BNP vuxit med 0,9 procent under andra kvartalet i år jämfört med första kvartalet.
Jämför man med andra kvartalet i år är tillväxten ännu större: 2,5 procent.
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Mycket positiva reaktioner
Det ska, naturligtvis, brasklappas och sägas att det är en förhandsprognos och att de exakta siffrorna presenteras senare.
Vårvinterns prognos slog ändå rätt och överraskade då alla räknenissar. Därför blev reaktionerna rejält positiva när de nya prognoserna om andra kvartalet kom, rapporterar HBL.
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”Börjar se jäkligt bra ut”
”Nu börjar det se jäkligt bra ut”, kommenterar Centralhandelskammarens chefsekonom Jukka Appelqvist på X.
Finlands näringslivs chefsekonom Sami Pakarinen tar till ännu starkare ord. ”Extatiska nyheter om Finlands ekonomi”, skriver Pakarinen. ”Vi går mot bättre tider, med en ökande fart.”
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”Stark tillväxt”
En likartad prognos för helåret 2026 gör Swedbanks chefsekonom Timo Hirvonen, som tror på en riktigt stark tillväxt.
”Förhandsuppgifter brukar bli mer tydliga senare, men oberoende har Finlands ekonomi varit i stark tillväxt under början av året”, menar Hirvonen.
Senast Finlands tillväxtprocent började på en tvåa var 2021, men då berodde det på den snabba återhämtningen efter pandemin. Nu tror analytikerna att vi är där igen.
Sedan dess har tillväxten varit betydligt svagare i vårt östra grannland och legat mellan -1,3 och +0,9 procent.
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