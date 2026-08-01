Fifa backar ur – ska inte längre sälja fotbolls-VM

Ville ta in externa investerare

Planen var att samla Fifas medie- och kommersiella rättigheter, däribland rättigheterna till fotbolls-VM, i ett nytt bolag som skulle kunna ta in externa investerare. Värderingen uppgavs ligga på omkring 20 miljarder dollar, motsvarande cirka 215 miljarder kronor.

UEFA hotade med att bojkotta VM om affären genomfördes. Även Nord- och Centralamerikas fotbollsförbund Concacaf samt Asiatiska fotbollsförbundet motsatte sig planerna. Kritiken handlade bland annat om att externa investerare skulle kunna påverka Fifas prioriteringar och hur intäkterna från världens största fotbollsturnering fördelas.

Storklubbar motsatte sig

Flera europeiska storklubbar, däribland Real Madrid, Bayern München, Juventus och Borussia Dortmund, gick också ut offentligt och motsatte sig förslaget. Enligt internationella medier fanns dessutom kritik från personer inom Fifa-ledningen.

Fifa har hela tiden avvisat att planen skulle innebära en privatisering av organisationen. I stället menade förbundet att den nya strukturen skulle göra de kommersiella rättigheterna mer värdefulla och skapa större ekonomiska resurser för fotbollens utveckling världen över.

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