Jordens lägsta temperatur på över ett decennium

Den extrema kylan registrerades den 18 juli vid Concordia-stationen på den östantarktiska högplatån, omkring 1 000 kilometer från kusten och på drygt 3 200 meters höjd. Temperaturen nådde minus 84,1 grader Celsius, motsvarande minus 119,4 grader Fahrenheit, vilket är den lägsta uppmätta lufttemperaturen på jorden sedan 2012, rapporterar The Smithsonian Magazine.

Mätningen ligger bara en halv grad över stationens eget köldrekord från 2010 på minus 84,7 grader.

Polarnatt och extremt torr luft

Concordia drivs gemensamt av Frankrike och Italien och är känd som en av jordens mest extrema forskningsstationer. Under den antarktiska vintern råder ständig mörker, luften är extremt torr och den höga höjden gör att värmen strålar ut snabbt under klara nätter. Kombinationen skapar några av de kallaste förhållanden som finns på planeten.

Stationens chef Gabriele Carugati säger till Live Science att temperaturer under minus 84 grader är ovanliga även där.

”Även här, där extrem kyla är väntad, är temperaturer under minus 84 grader anmärkningsvärda och visar hur varierande vädret i Antarktis fortfarande kan vara”, säger han.

133 grader mellan varmaste och kallaste

Under samma period uppmättes temperaturer över 49 grader i Kaliforniens Death Valley, vilket innebar en temperaturskillnad på omkring 133 grader Celsius – eller nästan 240 grader Fahrenheit – mellan jordens varmaste och kallaste platser.

Trots den extrema kylan är det inte den lägsta temperatur som någonsin uppmätts på jorden. Det rekordet sattes vid den ryska forskningsstationen Vostok i Antarktis den 21 juli 1983, då termometern visade minus 89,2 grader Celsius.

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