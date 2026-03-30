Afrika kan bli oväntad vinnare på energikrisen

Brentoljan har stigit med över 50 procent till runt 110 dollar per fat sedan konflikten bröt ut i slutet av februari. Samtidigt har den amerikanska aktiemarknaden tappat nära 4 biljoner dollar i värde.

På kort sikt har Ryssland gynnats av utvecklingen. De högre oljepriserna har stärkt landets ekonomi, samtidigt som västvärldens fokus delvis flyttats bort från kriget i Ukraina. Den amerikanska administrationen har dessutom tillfälligt lättat på sanktioner mot rysk och iransk olja, något som mött kritik från både demokrater och republikaner.

Men på längre sikt pekar mycket på att Afrika kan bli den stora vinnaren.

Afrika framstår som stabilt alternativ

Afrikanska energiproducenter som Nigeria, Libyen, Angola, Gabon, Moçambique, Namibia och Tanzania får nu ett tydligt övertag. Regionen påverkas inte direkt av konfliktens geografi och uppfattas därför som ett säkrare alternativ, rapporterar Oilprice.com.

Köpare i Europa och Asien vänder sig i allt större utsträckning till afrikanska leverantörer. Lägre försäkringskostnader och mer förutsägbara leveranstider – jämfört med transporter via riskfyllda områden som Hormuzsundet och Röda havet – gör Afrika mer attraktivt.