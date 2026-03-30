När energiflöden stryps i Mellanöstern rusar priserna och marknaderna skakar – men i turbulensen växer en ny vinnare fram: Afrika.
Afrika kan bli oväntad vinnare på energikrisen
Den pågående konflikten i Mellanöstern har kraftigt rubbat den globala energimarknaden. Leveranser motsvarande omkring 8 miljoner fat råolja per dag samt cirka 20 procent av världens LNG (flytande naturgas) har störts, vilket har drivit upp priserna och skapat oro på finansmarknaderna.
Brentoljan har stigit med över 50 procent till runt 110 dollar per fat sedan konflikten bröt ut i slutet av februari. Samtidigt har den amerikanska aktiemarknaden tappat nära 4 biljoner dollar i värde.
På kort sikt har Ryssland gynnats av utvecklingen. De högre oljepriserna har stärkt landets ekonomi, samtidigt som västvärldens fokus delvis flyttats bort från kriget i Ukraina. Den amerikanska administrationen har dessutom tillfälligt lättat på sanktioner mot rysk och iransk olja, något som mött kritik från både demokrater och republikaner.
Men på längre sikt pekar mycket på att Afrika kan bli den stora vinnaren.
Afrika framstår som stabilt alternativ
Afrikanska energiproducenter som Nigeria, Libyen, Angola, Gabon, Moçambique, Namibia och Tanzania får nu ett tydligt övertag. Regionen påverkas inte direkt av konfliktens geografi och uppfattas därför som ett säkrare alternativ, rapporterar Oilprice.com.
Köpare i Europa och Asien vänder sig i allt större utsträckning till afrikanska leverantörer. Lägre försäkringskostnader och mer förutsägbara leveranstider – jämfört med transporter via riskfyllda områden som Hormuzsundet och Röda havet – gör Afrika mer attraktivt.
Kraftig tillväxt för afrikansk LNG
Afrikas LNG-sektor väntas växa kraftigt de kommande decennierna. Exportkapaciteten beräknas öka från cirka 80 miljoner ton per år 2025 till över 175 miljoner ton år 2040.
I Afrika söder om Sahara väntas LNG-exporten öka med 175 procent fram till 2034. Drivkraften är flera stora projekt i bland annat Moçambique, Angola, Ekvatorialguinea, Nigeria och Kamerun.
Ett av de mest uppmärksammade projekten är TotalEnergies satsning i Moçambique, värd 20 miljarder dollar, som återupptogs efter fem års uppehåll på grund av säkerhetsproblem. Produktionen väntas starta 2029.
Samtidigt utvecklar italienska Eni det stora Coral-gasfältet utanför Moçambiques kust med hjälp av flytande LNG-teknik. Amerikanska ExxonMobil leder dessutom ett omfattande LNG-projekt i samma region, med planerad produktionsstart runt 2030.
Nya infrastrukturprojekt tar fart
Den globala energikrisen påskyndar även länge försenade projekt. Ett exempel är den transsahariska gasledningen som ska transportera naturgas från Nigeria via Niger och Algeriet till Europa.
Projektet, värt omkring 20 miljarder dollar, har återupptagits efter diplomatiska spänningar och drivs nu framåt av Europas behov av att minska beroendet av rysk energi. Målet är att leverera 30 miljarder kubikmeter gas per år till Europa från 2027.
EU har redan kraftigt minskat sin import av rysk naturgas – från cirka 155 miljarder kubikmeter 2021 till omkring 30 miljarder kubikmeter per år 2025. Rysk gas utgör nu cirka 13 procent av unionens import.
