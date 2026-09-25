Techtoppar på plats på Xi och Trumps bankett
Många tunga namn inom USA:s techindustri var på plats när en bankett hölls i samband med Kinas ledare Xi Jinpings besök i USA.
Xi Jinping träffar USA:s president Donald Trump under sitt besök i landet. Handel och AI är högt på dagordningen under Xis besök, vilket antalet techtoppar på middagen även understryker. Bland andra Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook, Nvidias Jensen Huang och Open AI:s Sam Altman var på plats under banketten.
Under middagen sade Xi Jinping att ”Kina och USA måste agera som ansvarsfulla stora länder”.
Trump betonade tidigare under Xis besök de båda ledarnas vänskap, och sade att de ”har gjort fantastiska saker för våra länder när vi har arbetat tillsammans”.