Techtoppar på plats på Xi och Trumps bankett

Xi Jinping träffar USA:s president Donald Trump under sitt besök i landet. Handel och AI är högt på dagordningen under Xis besök, vilket antalet techtoppar på middagen även understryker. Bland andra Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook, Nvidias Jensen Huang och Open AI:s Sam Altman var på plats under banketten.

Många tunga namn inom USA:s techindustri var på plats när en bankett hölls i samband med Kinas ledare Xi Jinpings besök i USA.

Xi Jinping träffar USA:s president Donald Trump under sitt besök i landet. Handel och AI är högt på dagordningen under Xis besök, vilket antalet techtoppar på middagen även understryker. Bland andra Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook, Nvidias Jensen Huang och Open AI:s Sam Altman var på plats under banketten.