Frankrikes president Emmanuel Macron dementerar uppgifter om att CIA skulle ha varnat Frankrike för en möjlig rysk drönarattack mot södra Europa. Samtidigt varnar han för att hotet från Ryssland är verkligt och att liknande attacker kan drabba Frankrike.
Macron dementerar CIA-varning om rysk drönarattack mot Europa – attacker kan drabba Frankrike
Emmanuel Macron har länge varit högljudd med att Europa måste satsa betydligt mer pengar på försvaret.
När hoten från Kina, Ryssland och nu USA växer, måste Europa agera som en stormakt, upper Frankrikes president samtidigt.
”Europa står i dag inför en enorm utmaning, i en värld av oordning”, uppgav Macron tidigare i år.
Nu kommer nästa steg i en sådan oordning.
Rysk drönarattack mot Europa
Det är uppgifterna i spanska El Mundo om att CIA skulle ha varnat Frankrike för en möjlig rysk drönarattack mot södra Europa.
Enligt tidningen skulle den amerikanska underrättelsetjänsten ha varnat regeringar i Spanien, Frankrike och Italien för att Ryssland kan förbereda en drönaroperation riktad mot något av länderna.
Men Emmanuel Macron avvisar bestämt uppgifterna skriver Euronews.
”Den informationen kan vi dementera. CIA har inte informerat de franska myndigheterna om en sådan attack”, uppgav Macron i en intervju med de franska tv-kanalerna TF1 och France 2.
Inga bekräftade uppgifter
Även Italiens försvarsminister Guido Crosetto har tillbakavisat uppgifterna. Han skrev på X att påståendena om möjliga attacker mot Italien, Spanien och Frankrike inte är bekräftade och varnade för att spä på oron i ett redan spänt säkerhetsläge.
Drönare avfyras från fartyg
Enligt El Mundos uppgifter skulle den tänkta operationen kunna genomföras med ryska drönare som avfyras från fartyg i Medelhavet. Tidningen har bland annat pekat på Gerbera-drönare, som skulle kunna döljas i containrar ombord på handelsfartyg och skjutas iväg ute till havs.
Uppgifterna bygger på anonyma källor och någon offentlig CIA-rapport som bekräftar planerna har inte presenterats.
Diskussionen kommer samtidigt som europeiska regeringar blivit allt mer oroade för så kallad hybridkrigföring.
Den franske presidenten avfärdar dock inte risken för ryska attacker mot europeiska länder.
Han säger att Ryssland har ökat antalet fientliga handlingar mot Europa och pekar bland annat på cyberattacker och desinformationsoperationer. Macron hänvisade också till en drönarattack mot flygplatsen Leipzig/Halle i Tyskland natten mellan den 4 och 5 augusti, där tyska myndigheter lägger skulden på Ryssland.
Attack mot Frankrike kan inträffa
Frankrike har enligt Macron hittills inte drabbats av någon jämförbar attack. På frågan om det skulle kunna inträffa svarade han dock ja.
Macron menar att Moskva betraktar Europa som en strategisk förlängning av kriget i Ukraina eftersom europeiska länder fortsätter att stödja Kiev.
”Det finns ett verkligt hot och spänningarna ökar”, klargjorde Macron.
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