Macron dementerar CIA-varning om rysk drönarattack mot Europa – attacker kan drabba Frankrike

Inga bekräftade uppgifter

Även Italiens försvarsminister Guido Crosetto har tillbakavisat uppgifterna. Han skrev på X att påståendena om möjliga attacker mot Italien, Spanien och Frankrike inte är bekräftade och varnade för att spä på oron i ett redan spänt säkerhetsläge.

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Drönare avfyras från fartyg

Enligt El Mundos uppgifter skulle den tänkta operationen kunna genomföras med ryska drönare som avfyras från fartyg i Medelhavet. Tidningen har bland annat pekat på Gerbera-drönare, som skulle kunna döljas i containrar ombord på handelsfartyg och skjutas iväg ute till havs.

Räddningspersonal bekämpar en brand i Kyiv efter ännu en attack av ryska drönare. Bristerna i luftförsvaret slår hårt mot Ukraina. (Foto: Ukrainas räddningstjänst)

Uppgifterna bygger på anonyma källor och någon offentlig CIA-rapport som bekräftar planerna har inte presenterats.

Diskussionen kommer samtidigt som europeiska regeringar blivit allt mer oroade för så kallad hybridkrigföring.

Den franske presidenten avfärdar dock inte risken för ryska attacker mot europeiska länder.

Han säger att Ryssland har ökat antalet fientliga handlingar mot Europa och pekar bland annat på cyberattacker och desinformationsoperationer. Macron hänvisade också till en drönarattack mot flygplatsen Leipzig/Halle i Tyskland natten mellan den 4 och 5 augusti, där tyska myndigheter lägger skulden på Ryssland.

Attack mot Frankrike kan inträffa

Frankrike har enligt Macron hittills inte drabbats av någon jämförbar attack. På frågan om det skulle kunna inträffa svarade han dock ja.

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Macron menar att Moskva betraktar Europa som en strategisk förlängning av kriget i Ukraina eftersom europeiska länder fortsätter att stödja Kiev.

”Det finns ett verkligt hot och spänningarna ökar”, klargjorde Macron.

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