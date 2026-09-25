Ny dataläcka drabbar Revolut-kunder – den andra på två veckor.

Den digitala banken Revolut har omkring 80 miljoner kunder världen över och har på kort tid vuxit till en av Europas största.

Två säkerhetsincidenter

Men den snabba expansionen har nu fått sällskap av två säkerhetsincidenter inom loppet av två veckor.

Den senaste gäller det amerikanska finansbolaget DriveWealth, som tidigare hanterade amerikansk aktiehandel åt Revoluts kunder.

DriveWealth har upptäckt att obehöriga fått tillgång till historiska personuppgifter i företagets system. Bland de Revolut-kunder som berörs finns användare i Irland, rapporterar irländska RTE.

Uppgifterna som kan ha exponerats omfattar namn, mejladresser, telefonnummer, postadresser och information om kundernas anställning. Även uppgifter om bland annat medborgarskap, ålder och kön samt delar av DriveWealths kontonummer kan ha blivit tillgängliga.

Däremot finns det enligt DriveWealth inget som tyder på att lösenord, kortnummer eller bankkontouppgifter har läckt.