Revolut har på kort tid drabbats av två separata dataincidenter där kunduppgifter hamnat i orätta händer. I den ena läckan kom bedragare över kopior av pass och körkort. Nu har även en amerikansk samarbetspartner utsatts för ett intrång där personuppgifter från Revolut-kunder kan ha stulits.
Ny dataläcka drabbar Revolut-kunder – den andra på två veckor
På sistone har det gått riktigt bra för Revolut.
I flera år kämpade Revolut med myndigheterna. Men nu har man blivit godkänt på flera marknader, och USA ser ut att stå näst på tur.
Den digitala banken Revolut har omkring 80 miljoner kunder världen över och har på kort tid vuxit till en av Europas största.
Två säkerhetsincidenter
Men den snabba expansionen har nu fått sällskap av två säkerhetsincidenter inom loppet av två veckor.
Den senaste gäller det amerikanska finansbolaget DriveWealth, som tidigare hanterade amerikansk aktiehandel åt Revoluts kunder.
DriveWealth har upptäckt att obehöriga fått tillgång till historiska personuppgifter i företagets system. Bland de Revolut-kunder som berörs finns användare i Irland, rapporterar irländska RTE.
Uppgifterna som kan ha exponerats omfattar namn, mejladresser, telefonnummer, postadresser och information om kundernas anställning. Även uppgifter om bland annat medborgarskap, ålder och kön samt delar av DriveWealths kontonummer kan ha blivit tillgängliga.
Däremot finns det enligt DriveWealth inget som tyder på att lösenord, kortnummer eller bankkontouppgifter har läckt.
Pass och körkort hamnade hos bedragare
Incidenten blir särskilt uppmärksammad eftersom den är den andra som berör Revolut-kunder under september.
Tidigare i månaden lyckades bedragare komma över betydligt känsligare information genom att utge sig för att företräda en myndighet.
Enligt Revolut använde en obehörig aktör en legitim myndighets mejldomän för att skicka falska förfrågningar om kundinformation. Det ledde till att personuppgifter lämnades ut till bedragarna.
Många drabbade
Bland materialet fanns kopior av vissa kunders pass och körkort samt födelsedatum, hemadresser, mejladresser och telefonnummer. Omkring 680 kunder ska ha berörts globalt.
Revolut beskrev händelsen som ett avancerat externt bedrägeri och uppgav att den aktuella adressen blockerades när bedrägeriet upptäcktes. Myndigheter, polis och berörda tillsynsorgan informerades.
Säkerhetsexperter varnade samtidigt för att informationen kan användas långt efter själva läckan. Kombinationen av identitetshandlingar, adress och telefonnummer kan exempelvis göra det betydligt enklare att genomföra trovärdiga telefonbedrägerier eller identitetsstölder.
Ska växa framöver
I mars fick Revolut efter flera års väntan full banklicens i Storbritannien. Bolaget har också satt som mål att etablera sig på ytterligare 30 marknader fram till 2030.
Tillväxten har gjort Revolut till en av Europas högst värderade fintechaktörer, men tillsynsmyndigheter har tidigare haft synpunkter på bolagets kontrollsystem. Under 2025 begränsade Europeiska centralbanken tillfälligt Revoluts möjligheter att lansera nya produkter inom EES efter att ha identifierat brister i processerna för godkännande av nya produkter.
De två dataincidenterna är olika till sin karaktär och Revolut framhåller att den senaste inte innebar något intrång i bankens egna system.
Men för en digital bank som bygger hela sin verksamhet på att kunder överlåter både pengar och stora mängder personuppgifter blir informationssäkerheten en allt viktigare del av förtroendet.
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