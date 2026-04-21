I Nordatlantens mörka djup pågår en farlig ”lek” som påminner om kalla krigets dagar och där Putins högteknologiska ubåtar anklagas för att uppvigla försvarsalliansen Nato.
Putins ubåtar i katt- och råtta-lek under havsytan
Under ytan i Nordatlanten pågår febril aktivitet och något som beskrivs som en avancerad kraftmätning mellan öst och väst. Ryska ubåtar, tystare och mer sofistikerade än sina föregångare, rör sig allt längre västerut och utmanar militäralliansen Natos kontroll över de strategiskt viktiga farlederna.
Den ryska aktiviteten i Arktis och Nordatlanten uppges ha nått nivåer som inte setts sedan Sovjetunionen. Det handlar inte bara om rutinuppdrag, utan om en medveten provokation och ett test av västs beredskap, enligt Bloomberg.
Ett eko från kalla kriget
För den som minns årtiondena av kärnvapenhot och dolda undervattensmanövrar känns mönstret igen. Skillnaden i dag är tekniken. De nya ryska ubåtarna är utrustade med kryssningsrobotar som kan nå mål långt inne i Europa eller USA, och de är konstruerade för att vara näst intill omöjliga att upptäcka.
Nato har svarat med att rusta upp sin övervakning. Militäralliansens fartyg skuggar systematiskt de ryska ubåtarna så fort de lämnar sina baser på Kolahalvön. Det är en katt-och-råtta-lek där minsta misstag kan få politiska konsekvenser.
Strategiska kablar i siktet
Det som oroar militära analytiker mest är inte bara de ryska ubåtarnas bestyckning, utan deras förmåga att operera nära den civila infrastrukturen på havets botten. Atlanten är korsad av fiberoptiska kablar som bär nästan all internettrafik och finansiella transaktioner mellan världsdelarna.
Skulle dessa kablar kapas eller manipuleras skulle det innebära en omedelbar ekonomisk och kommunikativ kollaps för västvärlden. Rysslands intresse för dessa områden ses därför som ett direkt hot mot den globala säkerheten.
Ubåtarna Putins starka kort
Sveriges och Finlands inträde i Nato har ritat om kartan i norr, men det har också gjort att spänningarna i regionen ökat. Försvarsalliansen måste nu balansera mellan att visa styrka och att undvika onödig eskalering i en tid när Ryssland fortsätter att investera tungt i sin undervattenskapacitet, trots de enorma kostnaderna för kriget i Ukraina.
Ubåtsvapnet är Putins främsta verktyg för att projicera makt långt utanför landets gränser.
”De är duktiga”, har viceamiral Rune Andersen, befälhavare för det norska gemensama högkvarteret Reitan, en militär anläggning i ett urholkat berg cirka 30 minuter med bil från den arktiska staden Bodø, tidigare sagt till Bloomberg och slagit fast att Putins ubåtar är ”de prioriterade enheterna i den ryska militären”.
