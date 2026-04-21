Putins ubåtar i katt- och råtta-lek under havsytan

Strategiska kablar i siktet

Det som oroar militära analytiker mest är inte bara de ryska ubåtarnas bestyckning, utan deras förmåga att operera nära den civila infrastrukturen på havets botten. Atlanten är korsad av fiberoptiska kablar som bär nästan all internettrafik och finansiella transaktioner mellan världsdelarna.

Skulle dessa kablar kapas eller manipuleras skulle det innebära en omedelbar ekonomisk och kommunikativ kollaps för västvärlden. Rysslands intresse för dessa områden ses därför som ett direkt hot mot den globala säkerheten.

Ubåtarna Putins starka kort

Sveriges och Finlands inträde i Nato har ritat om kartan i norr, men det har också gjort att spänningarna i regionen ökat. Försvarsalliansen måste nu balansera mellan att visa styrka och att undvika onödig eskalering i en tid när Ryssland fortsätter att investera tungt i sin undervattenskapacitet, trots de enorma kostnaderna för kriget i Ukraina.

Ubåtsvapnet är Putins främsta verktyg för att projicera makt långt utanför landets gränser.

”De är duktiga”, har viceamiral Rune Andersen, befälhavare för det norska gemensama högkvarteret Reitan, en militär anläggning i ett urholkat berg cirka 30 minuter med bil från den arktiska staden Bodø, tidigare sagt till Bloomberg och slagit fast att Putins ubåtar är ”de prioriterade enheterna i den ryska militären”.

