Nato diskuterar nu en mer kraftfull reaktion på Rysslands hybridkrig. Man vill göra det lättare att öppna eld mot ryska flygplan.
Nato kan ta till vapen mot Ryssland
Risken för att konflikten mellan väst och Ryssland eskalerar tycks öka, när nu Nato överväger ”väpnad reaktion” på det ryska hybridkriget.
Det handlar rent konkret om att lätta på restriktionerna för piloter när det gäller att öppna eld mot ryska flygplan.
Det förslag som diskuteras inom Nato inkluderar att beväpna övervakningsdrönare som används för att samla underrättelser om ryska militära aktiviteter, skriver Financial Times.
Nato ska i det läget placera beväpnade drönare läns gränsen mot Ryssland och göra det lättare att öppna eld.
Ballonger togs för drönare – stängde flygplats. Dagens PS
Ska kosta mer för Ryssland
Det här ska ”höja kostnaderna” för Rysslands hybridkrig och skapa tydliga motåtgärder mot ryska överträdelser av luftrum hos andra länder, enligt fyra Nato-källor till FT.
Frontlinjestaterna diskuterar förslaget tillsammans med Frankrike och Storbritannien för att sedan ta prospektet vidare till hela Nato.
Ett alternativ är att genomföra militära Nato-övningar vid gränsen mot Ryssland, med fokus på mer avlägsna och mindre bevakade delar av gränsen.
I avdelningen krigshets förklarade Donald Trump redan förra månaden att Nato borde öppna eld mot ryska flygplan som överträder gränserna i luften.
Attacker i tre länder
Ryska drönare har vid det här laget, förutom en massattack i polskt luftrum, även varit inne i rumänskt och estniskt luftrum.
Samtidigt har oidentifierade drönare orsakat störningar vid flygplatser i Belgien, Danmark och Tyskland, vilket vissa tjänstemän då ger Ryssland skulden för.
USA:s Nato-ambassadör Matthew Whittaker sade förra veckan han ”arbetar varje dag” med allierade för att säkerställa att ”vi har bättre alternativ i hybridkriget” och att det är av vikt ”att se till att vi har tillräckligt med stegpinnar på eskaleringsstegen”.
Åsiktsskillnader inom Nato
Samtalen inom Nato har nu lett till en bred diskussion där allt fler länder ser det bredare hotet den ryska destabiliseringskampanjen utgör, skriver FT.
Vissa länder har även börjat driva på en mer aggressiv Nato-hållning för att ”avskräcka”, ett klassiskt argument för hämningslös upprustning.
Andra Nato-länder vill se en mindre krigsivrig och lugnare respons utifrån riskerna i en direkt konfrontation med en kärnvapenmakt som Ryssland, refererar FT.
”Det pågår en avsiktlig och riktad gråzonskampanj mot Europa. Och Europa måste svara”, sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen onsdag.
”Ryssland vill så splittring. Vi måste svara med enighet. Vi måste inte bara reagera, vi måste avskräcka. För om vi tvekar att agera kommer gråzonen bara att expandera.”
Ryssland ökar trycket på Nato – och risken för Sverige. Dagens PS
