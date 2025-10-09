Dagens PS
Dagensps.se
Världen
Konflikter

Nato kan ta till vapen mot Ryssland

Nato vill agera mer aggressivt mot Ryssland
Turkiets försvarsminister Yasar Guler och USA:s Nato-ambassadör Matthew Whitaker träffar Ukrainas försvar i Nato-högkvarteret i Bryssel. (Foto: Virginia Mayo/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

Nato diskuterar nu en mer kraftfull reaktion på Rysslands hybridkrig. Man vill göra det lättare att öppna eld mot ryska flygplan.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Risken för att konflikten mellan väst och Ryssland eskalerar tycks öka, när nu Nato överväger ”väpnad reaktion” på det ryska hybridkriget.

Det handlar rent konkret om att lätta på restriktionerna för piloter när det gäller att öppna eld mot ryska flygplan.

Det förslag som diskuteras inom Nato inkluderar att beväpna övervakningsdrönare som används för att samla underrättelser om ryska militära aktiviteter, skriver Financial Times.

Nato ska i det läget placera beväpnade drönare läns gränsen mot Ryssland och göra det lättare att öppna eld.

Ballonger togs för drönare – stängde flygplats. Dagens PS

Ska kosta mer för Ryssland

Det här ska ”höja kostnaderna” för Rysslands hybridkrig och skapa tydliga motåtgärder mot ryska överträdelser av luftrum hos andra länder, enligt fyra Nato-källor till FT.

Frontlinjestaterna diskuterar förslaget tillsammans med Frankrike och Storbritannien för att sedan ta prospektet vidare till hela Nato.

Ett alternativ är att genomföra militära Nato-övningar vid gränsen mot Ryssland, med fokus på mer avlägsna och mindre bevakade delar av gränsen.

ANNONS

I avdelningen krigshets förklarade Donald Trump redan förra månaden att Nato borde öppna eld mot ryska flygplan som överträder gränserna i luften.

Förklaringen: Därför ser vi drönare överallt. Dagens PS

USA:s Nato-ambassadör Matthew Whitaker på väg in till möte i Nato-högkvarteret. Nu diskuteras ett mer aggressivt beteende mot Ryssland. (Foto: Virginia Mayo/AP-TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Attacker i tre länder

Ryska drönare har vid det här laget, förutom en massattack i polskt luftrum, även varit inne i rumänskt och estniskt luftrum.

Samtidigt har oidentifierade drönare orsakat störningar vid flygplatser i Belgien, Danmark och Tyskland, vilket vissa tjänstemän då ger Ryssland skulden för.

USA:s Nato-ambassadör Matthew Whittaker sade förra veckan han ”arbetar varje dag” med allierade för att säkerställa att ”vi har bättre alternativ i hybridkriget” och att det är av vikt ”att se till att vi har tillräckligt med stegpinnar på eskaleringsstegen”.

Åsiktsskillnader inom Nato

Samtalen inom Nato har nu lett till en bred diskussion där allt fler länder ser det bredare hotet den ryska destabiliseringskampanjen utgör, skriver FT.

ANNONS

Vissa länder har även börjat driva på en mer aggressiv Nato-hållning för att ”avskräcka”, ett klassiskt argument för hämningslös upprustning.

Andra Nato-länder vill se en mindre krigsivrig och lugnare respons utifrån riskerna i en direkt konfrontation med en kärnvapenmakt som Ryssland, refererar FT.

”Det pågår en avsiktlig och riktad gråzonskampanj mot Europa. Och Europa måste svara”, sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen onsdag.

”Ryssland vill så splittring. Vi måste svara med enighet. Vi måste inte bara reagera, vi måste avskräcka. För om vi tvekar att agera kommer gråzonen bara att expandera.”

Ryssland ökar trycket på Nato – och risken för Sverige. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
NatoRyssland
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS