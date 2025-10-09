Nato kan ta till vapen mot Ryssland

Risken för att konflikten mellan väst och Ryssland eskalerar tycks öka, när nu Nato överväger ”väpnad reaktion” på det ryska hybridkriget.

Det handlar rent konkret om att lätta på restriktionerna för piloter när det gäller att öppna eld mot ryska flygplan.

Det förslag som diskuteras inom Nato inkluderar att beväpna övervakningsdrönare som används för att samla underrättelser om ryska militära aktiviteter, skriver Financial Times.

Nato ska i det läget placera beväpnade drönare läns gränsen mot Ryssland och göra det lättare att öppna eld.

Ska kosta mer för Ryssland

Det här ska ”höja kostnaderna” för Rysslands hybridkrig och skapa tydliga motåtgärder mot ryska överträdelser av luftrum hos andra länder, enligt fyra Nato-källor till FT.

Frontlinjestaterna diskuterar förslaget tillsammans med Frankrike och Storbritannien för att sedan ta prospektet vidare till hela Nato.

Ett alternativ är att genomföra militära Nato-övningar vid gränsen mot Ryssland, med fokus på mer avlägsna och mindre bevakade delar av gränsen.

I avdelningen krigshets förklarade Donald Trump redan förra månaden att Nato borde öppna eld mot ryska flygplan som överträder gränserna i luften.

