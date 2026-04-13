Estland backar från Ryssland – ”risk för militär upptrappning”

Vill inte stöta sig

Falska påståenden menar de baltiska staterna som samtidigt backar och inte vill stöta sig med Ryssland i onödan.

Nu uppger exempelvis Estland att landet inte kommer att hålla kvar den ryska skuggflottans fartyg i Östersjön.

”Risken för militär upptrappning är helt enkelt för stor”, säger Estlands marinchef Ivo Värk till Kyiv Independent.

Den ryska skuggflottan fortsätter att skapa oro. Nu varnas för att gamla, inte isklassade fartyg, kan skapa katastrofer i Östersjön. På bilden ett av alla dessa fartyg. (Foto: Mathieu Pattier/AP/TT)

Medan länder som Estland backar visar andra länder som Frankrike, Storbritannien och Sverige en annan mer aggressiv framförhållning när det gäller Ryssland i Östersjön, enligt TVP World.

ANNONS

Ryska hot om vedergällning

Men Ryssland skapar en viss oro som man tar med största allvarlighet i de baltiska staterna sedan det kommit ryska hot om vedergällning för att hjälpa Ukraina i kriget.

Ryssland spänner sina militära muskler betydligt mer på sistone.

”Den ryska militära närvaron här i Finska viken har blivit mycket, mycket tydligare, klargör Ivo Värk vidare.

Putin hotar med kärnvapen

Vladimir Putin fortsätter att beskylla väst för kriget i Ukraina och säger samtidigt att Ryssland har världens modernaste kärnvapen. En arsenal som presidenten inte tvekar att använda om han blir tvungen.

“Nittiotvå procent av våra kärnvapenstyrkor är moderniserade. Inget annat land, ingen annan kärnvapenmakt i världen har detta”, har Putin sagt tidigare.

Ord som avskräcker grannarna i Baltikum.

Missa inte:

ANNONS

