Estland kommer inte att hålla kvar den ryska skuggflottan i Östersjön, eftersom det är alldeles för farligt. Man vill inte riskera en militär upptrappning med Ryssland.
Estland backar från Ryssland – ”risk för militär upptrappning”
Läget mellan Ryssland och de baltiska staterna har redan varit spänt på sistone sedan ryska soldater bland annat har gått in på Estlands territorium.
Ryssland varnar Baltikum
Nu ökar spänningarna i Östersjöregionen ytterligare efter att Ryssland riktat skarpa varningar mot de baltiska staterna.
Enligt det ryska utrikesdepartementet ska Estland, Lettland och Litauen ha bidragit till Ukrainas attacker mot ryska oljeterminaler genom att tillåta användning av sitt luftrum.
Vill inte stöta sig
Falska påståenden menar de baltiska staterna som samtidigt backar och inte vill stöta sig med Ryssland i onödan.
Nu uppger exempelvis Estland att landet inte kommer att hålla kvar den ryska skuggflottans fartyg i Östersjön.
”Risken för militär upptrappning är helt enkelt för stor”, säger Estlands marinchef Ivo Värk till Kyiv Independent.
Medan länder som Estland backar visar andra länder som Frankrike, Storbritannien och Sverige en annan mer aggressiv framförhållning när det gäller Ryssland i Östersjön, enligt TVP World.
Ryska hot om vedergällning
Men Ryssland skapar en viss oro som man tar med största allvarlighet i de baltiska staterna sedan det kommit ryska hot om vedergällning för att hjälpa Ukraina i kriget.
Ryssland spänner sina militära muskler betydligt mer på sistone.
”Den ryska militära närvaron här i Finska viken har blivit mycket, mycket tydligare, klargör Ivo Värk vidare.
Putin hotar med kärnvapen
Vladimir Putin fortsätter att beskylla väst för kriget i Ukraina och säger samtidigt att Ryssland har världens modernaste kärnvapen. En arsenal som presidenten inte tvekar att använda om han blir tvungen.
“Nittiotvå procent av våra kärnvapenstyrkor är moderniserade. Inget annat land, ingen annan kärnvapenmakt i världen har detta”, har Putin sagt tidigare.
Ord som avskräcker grannarna i Baltikum.
