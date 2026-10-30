Ekonomerna varnar: Elchock, AI-bubbla och politiska miljardnotor

Hundra pund räcker inte när räkningen kommer

Nils Pratley, The Guardian

Det är inte bara svenska hushåll som drabbas. I Storbritannien väntas energitillsynsmyndigheten Ofgem höja pristaket i januari med 466 pund till 2 189 pund om året för ett genomsnittligt hushåll. När Labour tog över regeringsmakten i juli 2024 låg motsvarande nivå på 1 568 pund.

The Guardians ekonomikrönikör Nils Pratley är skeptisk till den brittiska regeringens kompensation på 100 pund till de hushåll som har det svårt med elräkningarna.

”Finansministern vet nog att 100 pund inte kommer att kännas generöst när räkningarna kommer”, skriver han.

Enligt Pratley är det de avgifter som läggs ovanpå energiräkningarna som måste angripas om konsumenterna ska få en varaktig lättnad. Men då måste någon annan acceptera att få mindre betalt.

Barnbidraget har ätits upp av inflationen

Frida Bratt, Privata Affärer

Även barnfamiljernas ekonomi har urholkats. Frida Bratt på Privata Affärer konstaterar att barnbidraget legat kvar på 1 250 kronor i månaden sedan 2018, trots att priserna stigit med 27 procent.

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”Politikerna gillar att knyta bidrag och avdrag till fasta belopp. Men för alla som tar del av dessa blir konsekvensen förlorad köpkraft eller högre skatt, något inte minst barnfamiljerna kan vittna om”, skriver Bratt.

Räknat i 2018 års penningvärde motsvarar dagens barnbidrag bara 984 kronor. Även studiebidraget har legat still.

AI-boomen kan göra både elen och bolånet dyrare

Henrik Mitelman, EFN

EFN:s Henrik Mitelman beskriver en K-formad ekonomi, där teknikjättar och kapitalägare drar ifrån medan hushåll och småföretag pressas. AI-bolagens datacenter kräver enorma mängder el, och när efterfrågan ökar snabbare än utbudet riskerar elpriserna att stiga.

Investeringsvågen kan också pressa upp den naturliga räntan, alltså den ränta som håller ekonomin i balans. När investeringarna ökar kraftigt stiger efterfrågan på kapital, och lånekostnaderna i hela ekonomin följer med.

”För teknikjättarna med sina enorma kassor är det hanterbart. För hushåll med bolån och mindre företag kan det vara betydligt besvärligare.”

Anthropic kan bli testet på hela AI-bubblan

Andreas Cervenka, Aftonbladet

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Anthropic, bolaget bakom AI-tjänsten Claude är på väg mot börsen. Bolaget uppges sikta på att ta in 100 miljarder dollar i samband med en börsnotering.

Amazon kan komma att äga upp till 12 procent av bolaget och Google har redan ett innehav på 7 procent. Eftersom båda teknikjättarna finns i breda globalfonder är svenska fondsparare redan indirekta ägare i Anthropic, skriver Cervenka.

Bolagets intäkter har vuxit explosionsartat, men tillväxttakten har börjat mattas av. Samtidigt har Anthropic åtagit sig investeringar i datacenter och chip för närmare 8 000 miljarder kronor.

Andreas Cervenka pekar också på en koncentrerad kundbas. Fem kunder utan långa kontrakt står för en fjärdedel av intäkterna. Han ser därför börsnoteringen som ett potentiellt vägskäl för hela AI-sektorn.

”Om Anthropics notering blir en succé ger det nytt liv till AI-bubblan där en del luft redan börjat pysa ut. Blir det flopp kan man vänta sig rejäla nedgångar”, skriver han.

Gatan bestämmer Frankrikes budget

Noah Smith, Noahpinion

Den amerikanske ekonomen Noah Smith ser de senaste veckornas upplopp i Frankrike som ett tecken på att landet hellre lånar mer än höjer skatterna eller skär ned, och investerarna har börjat räkna med det. De offentliga utgifterna är redan större som andel av BNP än i nästan alla andra rika länder, enligt Smith betydligt större än i Sverige och Danmark, och skattetrycket är högst bland de rika länderna.

De som demonstrerar kräver miljarder till skolor, pensioner och bidrag. Enligt Smith höjer varje sådant krav räntan på statens lån, vilket gör det ännu svårare att betala för det som krävs.

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”Det tyder, som Nobelpristagaren James Buchanan förutsåg, på att utgifterna oftare avgörs av arga, okunniga människor som bränner ned regeringsbyggnader än av teknokraternas kloka omdöme”, skriver Smith.

Storbritannien har styrts som en sparsajt

Ed Conway, Substack

Från Thatcher via Blair till Starmer har den brittiska politiken gått ut på att göra allt så billigt som möjligt för konsumenten, ungefär som konsumentsajten MoneySavingExpert, skriver Conway. Billiga varor höjde levnadsstandarden i åratal medan industrin flyttade utomlands, men modellen passar sämre nu när det åter spelar roll var varorna tillverkas och hur säkra leveranskedjorna är.

Premiärminister Andy Burnham, som har efterträtt Kier Starmer, vill återindustrialisera landet men säger i samma tal att regeringen ska pressa levnadskostnaderna. Enligt Conway måste han välja, eftersom priserna stiger när mer tillverkas i Storbritannien i stället för att köpas billigt utomlands.

Ny statlig miljardfond saknar lärdomar från Northvolt

Christian Sandström, Affärsvärlden

Förslaget från regeringens gröna accelerationskontor om en ny fond på 10 miljarder kronor för investeringar i onoterade bolag får kritik i Affärsvärlden.

Av fondens kapital ska staten via Saminvest bidra med 2 miljarder kronor. En enskild investering ska kunna uppgå till 500 miljoner kronor.

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Motiveringen är att det saknas kapital för att skala upp ny teknik. Men Sandström ifrågasätter om det verkligen är brist på pengar som varit problemet i de svenska industrisatsningarna.

Northvolt led inte brist på kapital, och bolaget Stegra har enligt Sandström lyckats ta in och förbruka mer än 55 miljarder kronor. Han menar att regeringen borde dra tydligare lärdomar av de stora industriprojekten innan nya skattemiljarder satsas.

”Marknadsmässig offentlig finansiering är inget annat än en rostad snöboll”, skriver Sandström.