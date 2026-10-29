Intels aktie rasar tvåsiffrigt

Vinsten per aktie blir 25 cent, exklusive vissa poster. Wall Street hade räknat med en justerad vinst på 43 cent per aktie.

Intel brottas med en kraftig nedgång på marknaden för persondatorer, där tillverkarna kämpar med en brist på halvledare och ökade kostnader för minneskort.

Därtill hade Intels segment inom datacenter presterat bättre om det inte drabbats av en brist på komponenter, enligt bolagets vd Lip-Bu Tan.

Jag är något besviken över att vi inte kunnat tillgodose kundbehovet, säger han enligt Bloomberg.