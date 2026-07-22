"Gå ur kyrkan – annars blir det inget socialbidrag"

Inget uttalat om kyrkoavgift

Däremot sägs inget om medlemsavgift till religiösa eller andra trossamfund. Avsaknaden av nationella riktlinjer gör att en del socialsekreterare kräver att man går ur Svenska kyrkan för att få stöd, enligt Eva Lans Samuelsson.

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”Det här har vi inom Fisk hört från olika håll, men också via diakonin här i Göteborg”, säger hon hos Dagen.

”Har man varit aktiv i Svenska kyrkan i hela sitt liv, och blir uppmanad att gå ur när man hamnar i ett nödläge, då tror jag man väljer att inte gå vidare med sin ansökan om stöd. Till exempel kan man ju inte begravas i kyrkan om man inte har varit medlem”, påpekar hon.

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Uppåt väggarna? Socialstyrelsen konstaterar att frågan om rätt till både medlemskap i kyrkan och socialbidrag, ännu inte prövats i domstol. (Foto: Lars Pehrson/TT)

”Inte prövats i domstol”

I sin motion till kyrkomötet vill Eva Lans Samuelsson att Svenska kyrkan ska ta initiativ till samtal med SKR, Sveriges kommuner och regioner, om att församlingsavgiften inte ska vara något hinder för att få försörjningsstöd.

Hos Dagen uppger Socialstyrelsen att man inte sett närmare på frågan om kyrkoavgift i relation till ekonomiskt bistånd och att frågan heller inte prövats i domstol.

”Ytterst så är det domstolarna som avgör rätten till ekonomiskt bistånd, så frågan skulle behöva prövas av rätten för att få ett tydligare svar”, skriver Socialstyrelsen till Dagen.

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