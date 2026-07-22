Socialen ska inte lägga sig i om någon är med i kyrkan eller ej. Det är ett ämne som, oväntat, dyker upp på årets kyrkomöte.
"Gå ur kyrkan – annars blir det inget socialbidrag"
När Svenska kyrkan samlas till årets kyrkomöte, har man ett 30-tal motioner att ta ställning till.
En av dem handlar om kyrkoavgiften, mer konkret dess koppling till rätten att få försörjningsstöd via socialen, det som många av oss fortfarande kallar ”socialbidrag”.
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Behövs ett initiativ
Den aktuella motionen kommer från Eva Lans Samuelsson, delegat för nomineringsgruppen Fria liberaler i Svenska kyrkan, förkortat Fisk.
Hon vill att Svenska kyrkan ska arbeta för att kyrkoavgiften ska vara en av de utgifter en bidragstagare får ta.
I dag är det så att för att få försörjningsstöd via sin kommuns socialförvaltning, måste en sökande visa att hen bara har de allra nödvändigaste utgifterna.
Enligt Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt stöd räknas exempelvis medlemsavgift till fackföreningen och avgift till arbetslöshetskassan dit.
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Inget uttalat om kyrkoavgift
Däremot sägs inget om medlemsavgift till religiösa eller andra trossamfund. Avsaknaden av nationella riktlinjer gör att en del socialsekreterare kräver att man går ur Svenska kyrkan för att få stöd, enligt Eva Lans Samuelsson.
”Det här har vi inom Fisk hört från olika håll, men också via diakonin här i Göteborg”, säger hon hos Dagen.
”Har man varit aktiv i Svenska kyrkan i hela sitt liv, och blir uppmanad att gå ur när man hamnar i ett nödläge, då tror jag man väljer att inte gå vidare med sin ansökan om stöd. Till exempel kan man ju inte begravas i kyrkan om man inte har varit medlem”, påpekar hon.
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”Inte prövats i domstol”
I sin motion till kyrkomötet vill Eva Lans Samuelsson att Svenska kyrkan ska ta initiativ till samtal med SKR, Sveriges kommuner och regioner, om att församlingsavgiften inte ska vara något hinder för att få försörjningsstöd.
Hos Dagen uppger Socialstyrelsen att man inte sett närmare på frågan om kyrkoavgift i relation till ekonomiskt bistånd och att frågan heller inte prövats i domstol.
”Ytterst så är det domstolarna som avgör rätten till ekonomiskt bistånd, så frågan skulle behöva prövas av rätten för att få ett tydligare svar”, skriver Socialstyrelsen till Dagen.
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