Konserver, mat och medicin: Nu ska britterna göra som vi

Britterna kommer att uppmanas att bunkra mat i form av konserver, säkra färskvatten och lagra medicin för ett nödläge.

Regeringens nya kampanj ska ge råd om hur människor kan förbereda sig både för extremväder av olika slag och för potentiella angrepp från fientliga stater.

Syftet är att säkra att så många hushåll som möjligt har grundläggande förnödenheter och vet hur de ska klara sig i en krissituation.

Vår beredskap är…noterad. Dagens PS

Intensifierar planeringen

Planeringen har intensifierats de senaste månaderna till följd av flera incidenter, både i Storbritannien och internationellt, skriver The Guardian.

Planerna omfattar även en intern översyn av regeringens beredskap inför en eventuell militär attack mot Storbritannien från en fientlig stat.

Inom regeringen samordnas krisplaneringen av Louise Haigh, minister utan portfölj men i praktiken Andy Burnhams ställföreträdare.

Tidigare denna månad sammankallade Burnham ett Cobra-möte för att samordna regeringens insatser under värmeböljan, mot bakgrund av risken för spridande skogsbränder och varningar om torka.

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Forskare: Därför fungerar inte vår beredskap. Dagens PS