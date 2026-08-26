Storbritannien uppmanar nu sina medborgare att bunkra mat och mediciner. Extremväder och fientliga angrepp är skälen för höjd beredskap.
Konserver, mat och medicin: Nu ska britterna göra som vi
Den brittiska regeringen driver nu den kampanj vi i Sverige sett ett antal år. Det handlarom beredskap för hushållen så att de kan klara en nationell kris.
Britterna kommer att uppmanas att bunkra mat i form av konserver, säkra färskvatten och lagra medicin för ett nödläge.
Regeringens nya kampanj ska ge råd om hur människor kan förbereda sig både för extremväder av olika slag och för potentiella angrepp från fientliga stater.
Syftet är att säkra att så många hushåll som möjligt har grundläggande förnödenheter och vet hur de ska klara sig i en krissituation.
Vår beredskap är…noterad. Dagens PS
Intensifierar planeringen
Planeringen har intensifierats de senaste månaderna till följd av flera incidenter, både i Storbritannien och internationellt, skriver The Guardian.
Planerna omfattar även en intern översyn av regeringens beredskap inför en eventuell militär attack mot Storbritannien från en fientlig stat.
Inom regeringen samordnas krisplaneringen av Louise Haigh, minister utan portfölj men i praktiken Andy Burnhams ställföreträdare.
Tidigare denna månad sammankallade Burnham ett Cobra-möte för att samordna regeringens insatser under värmeböljan, mot bakgrund av risken för spridande skogsbränder och varningar om torka.
Fick kritik för varning
Regeringen fick dock kritik för beslutet att skicka ut ett akut varningsmeddelande via mobiltelefon om skogsbränder förra veckan.
Hjälporganisationer och personer som flytt från våld i nära relationer menade att detta utgjorde en säkerhetsrisk för dem som dolt innehar hemliga telefoner.
Haighs företrädare, Darren Jones, uppgav tidigare att arbete pågår med den så kallade ”krigsboken”, som behandlar hur internationella konflikter kan påverka Storbritannien.
”Att värna den nationella säkerheten är varje regerings främsta prioritet”, skriver regeringskansliet i en kommentar till The Guardian.
”Vi är fast beslutna att öka medvetenheten om enkla åtgärder som hushåll kan vidta för att stärka sin motståndskraft, samt att driva på programmet för hemförsvar i syfte att bygga upp landets beredskap inför olika hot.”
Forskare: Därför fungerar inte vår beredskap. Dagens PS
”Kan attackera inom fyra år”
Keir Starmer varnade, kort innan han lämnade sin post, för att Ryssland skulle kunna attackera ett Nato-land inom fyra år.
Under ett besök i Ukraina måndag anklagade Andy Burnham Kreml för att rikta ”upprörande hot” mot Storbritannien, sedan Ryssland varnat för en upptrappning av spänningarna till följd av det brittiska beslutet att förse Ukraina med ritningar som gör det möjligt för landet att förbättra sin produktion av långdistansrobotar.
Vladimir Putins talesperson, Dmitrij Peskov, sade att detta agerande skulle ”hälla bensin på elden” och omintetgöra alla försök att nå ett fredsavtal.
”Storbritannien är involverat i detta krig på Kievregimens sida”, sade Peskov.
Förra veckan pekades hackare med kopplingar till Iran ut som ansvariga för en cyberattack som tvingade ett brittiskt kraftverk att tillfälligt stänga.
Enligt den brittiska regeringen rörde det sig om en mindre energianläggning. Regeringen tillade att det vid inget tillfälle förelåg någon risk för det övergripande energisystemet, men att händelsen markerar ”en tydlig upptrappning” av det hot som Iran utgör mot brittisk infrastruktur.