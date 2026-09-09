Blir barn och ungdomar faktiskt dummare? PISA-siffrorna visar ett historiskt ras i läsning och matematik i stora delar av västvärlden.
Dummare barn? Pisa-resultaten sätter skräck i västvärlden
Som Dagens PS rapporterat om faller de svenska resultaten i PISA-undersökningen till den sämsta nivån sedan mätningarna startade.
Men det är inte bara i vårt land. Larmet om PISA-siffrorna är internationellt, testet har gjorts i 91 länder och omkring 760 000 15-åringar har testats. OECD genomsnittliga resultat i läsning och matematik har fallit till de lägsta nivåerna sedan mätningarna började.
Mäter inte intelligens
The Economist ställer därmed frågan: ”Blir våra tonåringar dummare?”
PISA mäter inte intelligens. Det går alltså inte att dra slutsatsen att dagens 15-åringar är mindre intelligenta än tidigare generationer.
Men testen mäter något som ligger nära det vi i vardagen förknippar med förmågan att tänka, som att förstå texter, tolka information, använda matematik och lösa problem. Och på flera av dessa områden går utvecklingen tydligt åt fel håll.
I läsning har OECD-genomsnittet fallit kraftigt från tidigare toppnivåer. Andelen elever som inte når den grundläggande kunskapsnivån ökat. OECD:s data visar också att andelen elever som snabbt svarar fel har ökat, och andelen som läser korrekt och flytande har minskat.
Skärmen pekas ut
OECD kopplar utvecklingen till bland annat digitala distraktioner och minskat frivilligt läsande. Det betyder inte att mobilen ensam förklarar raset eller att barnen faktiskt blir dummare – men sambandet är svårt att ignorera.
Och nu har skolan fått en ny utmaning: AI.
En chatbot kan lösa matteproblemet eller skriva texten åt eleven på några sekunder. Risken är uppenbar. Om maskinen gör tänkandet kan eleven missa själva träningen.
Går bättre för Asien
På pappret ligger Sverige fortfarande ungefär vid OECD-snittet. Problemet är riktningen. Svenska 15-åringar rasar betydligt snabbare än genomsnittet – särskilt i matematik, där tappet på 18 poäng är dubbelt så stort som OECD:s.
Tyskland, Frankrike, Spanien och våra nordiska grannländer är också bland de länder som ser kraftiga tapp.
Men det finns också länder som fortsätter att prestera väl, och därmed kanske gör något som är värt att lära av. OECD slår fast att Singapore och de kinesiska regionerna är högst presterande i alla tre ämnen. Estland, Japan, Sydkorea, Macao, Taiwan och Storbritannien finns också bland topp tio i samtliga tre.
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