Dummare barn? Pisa-resultaten sätter skräck i västvärlden

Skärmen pekas ut

OECD kopplar utvecklingen till bland annat digitala distraktioner och minskat frivilligt läsande. Det betyder inte att mobilen ensam förklarar raset eller att barnen faktiskt blir dummare – men sambandet är svårt att ignorera.

Och nu har skolan fått en ny utmaning: AI.

En chatbot kan lösa matteproblemet eller skriva texten åt eleven på några sekunder. Risken är uppenbar. Om maskinen gör tänkandet kan eleven missa själva träningen.

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Går bättre för Asien

På pappret ligger Sverige fortfarande ungefär vid OECD-snittet. Problemet är riktningen. Svenska 15-åringar rasar betydligt snabbare än genomsnittet – särskilt i matematik, där tappet på 18 poäng är dubbelt så stort som OECD:s.

Tyskland, Frankrike, Spanien och våra nordiska grannländer är också bland de länder som ser kraftiga tapp.

Men det finns också länder som fortsätter att prestera väl, och därmed kanske gör något som är värt att lära av. OECD slår fast att Singapore och de kinesiska regionerna är högst presterande i alla tre ämnen. Estland, Japan, Sydkorea, Macao, Taiwan och Storbritannien finns också bland topp tio i samtliga tre.

Läs mer: PISA-resultatet: Var tredje 15-åring förstår inte vad de läser