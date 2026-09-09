Världens bäst betalda regeringschef får 64 procent löneförhöjning

Wong är redan världens bäst betalda folkvalda regeringschef. Nu höjs hans ersättningspaket från 2,2 till 3,6 miljoner Singapore-dollar per år, motsvarande 27,3 miljoner kronor.

Det nya paketet är mer än fyra gånger så högt som ersättningen till Schweiz president och sju gånger lönen för USA:s president Donald Trump, som tjänar 400 000 dollar per år.

Som jämförelse har Sveriges statsminister, just nu Ulf Kristersson (M), en lön på 211 000 kronor i månaden sedan en höjning i somras, 2,5 miljoner per år.

Utgår från lönerna i privat sektor

Förklaringen är Singapores speciella lönemodell. Ministerlönerna kopplas till lönerna i privat sektor. Lönen för en vanlig minister, MR4-beloppet, utgår från medianinkomsten bland de 1 000 bäst betalda Singapore-medborgarna, med ett avdrag på 40 procent för att spegla etiken i att ha en offentlig tjänst.

Det så kallade MR4-beloppet höjs nu från 1,1 till 1,8 miljoner Singapore-dollar. Premiärministern får dubbla den summan.

Regeringen beskriver systemet som en ”clean wage”-modell utan dolda förmåner. Tanken är att höga löner ska göra det möjligt att konkurrera med näringslivet om kvalificerade personer.

”Svår och känsloladdad fråga”

Wong har dock lovat att skänka hela sin löneökning till välgörenhet under fem år, förutsatt att han sitter kvar som premiärminister.

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”Politikers löner är en svår och känsloladdad fråga”, säger Wong enligt CNBC.

”De aktuella beloppen överstiger vad de flesta medborgare tjänar. Därför förstår jag att singaporianer granskar dem noga och att många känner starkt inför frågan. Men vi tillämpar ett öppet system och anser att vi bör vara transparenta gällande ministrars löner. Vi kan inte undvika frågan bara för att den är politiskt svår.”

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