Misstänkt spion arbetade i Natos högkvarter

Belgiens federala åklagarmyndighet meddelar att en utredning om spionage inletts, sedan Natos säkerhetstjänst tipsat den belgiska militära underrättelsetjänsten.

”En kanadensisk medborgare av kinesiskt ursprung” greps sedan, dagen efter en husrannsakan i kvinnans hem och på hennes praktikplats i Natos ledningscentral.

”Misstänks för spionage”

”Hon misstänks för spionage för ett tredje lands räkning och för att vara medlem i en kriminell organisation”, uppgav åklagarna i ett uttalande Fortune citerar.

Det strategiska högkvarteret för de allierade styrkorna, känt som Shape, ligger i staden Mons i södra Belgien, nära gränsen mot Frankrike.

Militär personal vid Shape planerar och leder gemensam strategi, taktik och insatser.

Alliansens politiska högkvarter ligger i Bryssel, där ambassadörer från medlemsländerna möts för att diskutera försvarsutgifter, drönarintrång och cyberhot. Natos centrum för cybersäkerhet är förlagt till Shape.

Nato varnar Ryssland: ”Vi är beredda”. Dagens PS