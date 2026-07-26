En kanadensisk kvinna har gripits i Belgien misstänkt för spionage vid Natos militära högkvarter under sin praktik där.
Misstänkt spion arbetade i Natos högkvarter
Belgiska myndigheter meddelade under lördagen att en kanadensisk kvinna gripits och anklagas för spionage, utfört när hon arbetat som praktikant vid Natos militära högkvarter.
Belgiens federala åklagarmyndighet meddelar att en utredning om spionage inletts, sedan Natos säkerhetstjänst tipsat den belgiska militära underrättelsetjänsten.
”En kanadensisk medborgare av kinesiskt ursprung” greps sedan, dagen efter en husrannsakan i kvinnans hem och på hennes praktikplats i Natos ledningscentral.
”Misstänks för spionage”
”Hon misstänks för spionage för ett tredje lands räkning och för att vara medlem i en kriminell organisation”, uppgav åklagarna i ett uttalande Fortune citerar.
Det strategiska högkvarteret för de allierade styrkorna, känt som Shape, ligger i staden Mons i södra Belgien, nära gränsen mot Frankrike.
Militär personal vid Shape planerar och leder gemensam strategi, taktik och insatser.
Alliansens politiska högkvarter ligger i Bryssel, där ambassadörer från medlemsländerna möts för att diskutera försvarsutgifter, drönarintrång och cyberhot. Natos centrum för cybersäkerhet är förlagt till Shape.
”Inte påverkats negativt”
”För närvarande finns inga tecken på att Natos eller Shapes operativa beredskap, ledningsstrukturer eller pågående uppdrag har påverkats negativt. Shape fortsätter att fullgöra sina åtaganden utan avbrott”, säger överste Martin L O’Donnell, talesperson för Shape.
Natos ledare har uttalat att Kina arbetar för att undergräva den globala ordningen, utvecklar sin militära förmåga utan insyn och driver destabiliserande desinformationskampanjer.
De menar att Kinas mål och ”påstridiga agerande utgör systemiska utmaningar för den regelbaserade internationella ordningen och för områden av betydelse för alliansens säkerhet”.
Klart nu: Åtta länder i nordlig Nato-styrka. Dagens PS
Känslig tidpunkt för Nato
Gripandet i Belgien sker vid en kritisk tidpunkt för alliansen, som står under fortsatt hård kritik från Donald Trump.
Trumps administrationhar minskat USA:s säkerhetsmässiga engagemang i Europa och pressat allierade att öka sina försvarsutgifter och delta i kriget mot Iran.
Samtidigt har Trump hotat att med våld ta över Grönland från sin Nato-allierade Danmark, ett agerande som skapat stor oro och splittring inom Nato.
Förra året enades Natos 32 medlemsländer, efter påtryckningar från Trump, om att investera 5 procent av sin BNP i försvaret, varav 3,5 procent ska gå till rena försvarsutgifter och 1,5 procent till infrastruktur och cybersäkerhet.