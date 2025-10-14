Funderat på ett nytt boende? Tänkt att det inte får vara för dyrt? Då är det här något för dig. Här bor du gratis ett helt år.
Här bor du gratis ett helt år
Det är Kokelv by i norska Hammerfest kommun som erbjuder gratis provboende. Utvalda familjer kan provbo gratis medan de bestämmer sig för om de ska bosätta sig där permanent, skriver kommunen på sin hemsida, för säkerhets skull både på norska och engelska.
Erbjudandet riktar sig till familjer med barn under 18 år eller par som väntar barn.
Undantaget är, ganska naturligt, om man ”redan bor i Hammerfest kommun eller har en bostad här”, påpekar kommunen.
Miljardären flyttar till Sverige. Dagens PS
Gratis boende ett år – 50 procents rabatt sedan
Det som erbjuds är en gratis kommunal bostad i ett helt år, sedan halva hyran året därpå.
Efter det får du ha funderat färdigt och får betala vanlig hyra om du bor kvar, eller köpa bostaden till ett uppgjort pris.
Kommunen garanterar skol- och förskoleplats och varje familj får en fadder. Dessutom utlovas att ”du kommer att bli inbjuden till sociala och kulturella evenemang för att lära känna oss i lokalsamhället”.
Kommunen hjälper även till med information om lediga jobb, hur man etablerar eget företag eller på vilka sätt man kan underlätta distansarbete.
Sök innan 16 november
Fortfarande intresserad?
Då ska du skicka en ansökan med en beskrivning av din bakgrund och hur länge du vill bo i Kokelv. Kommunen prioriterar de som har konkreta planer på arbete eller affärsverksamhet.
Sista dag att söka är 16 november och sedan kontaktar kommunen lämpliga kandidater.
Bakgrunden till kampanjen är en tom förskola i byn och en skola med bara fyra elever.
På åtta år har byn förlorat 41 procent av invånarna, enligt NRK, och har bara 80 invånare kvar.
”Ibland kan man känna lite förtvivlan, men vi är en väldigt sammansvetsad grupp på en plats där det händer mycket”, säger lokalpolitikern Grete Jensstad Svendsen hos NRK.
Inspiration från Götene?
Inspiration har man kanske hittat i norska Beiarn i Nordland där man genomförde ett likartat projekt 2021, något som slog väl ut.
Annars kanske svenska Götene inspirerat? I Götene lanserade man förra året en kampanj där man sålde vissa tomter för en krona kvadratmetern.
Den kampanjen fick stor spridning och hamnade bland annat i CNN.
I vilket fall är Grete Jensstad Svendse positiv.
”Jag är optimistisk och tror att vi kommer att kunna vända den här trenden. Vi ger aldrig upp”, lovar hon hos NRK.
Vilket land är rikast – Svaret beror på hur du räknar. Dagens PS
En miljon personer fick dubbel eller trippel utbetalning från banken. E55
