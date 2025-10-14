Här bor du gratis ett helt år

Det är Kokelv by i norska Hammerfest kommun som erbjuder gratis provboende. Utvalda familjer kan provbo gratis medan de bestämmer sig för om de ska bosätta sig där permanent, skriver kommunen på sin hemsida, för säkerhets skull både på norska och engelska.

Erbjudandet riktar sig till familjer med barn under 18 år eller par som väntar barn.

Undantaget är, ganska naturligt, om man ”redan bor i Hammerfest kommun eller har en bostad här”, påpekar kommunen.

Gratis boende ett år – 50 procents rabatt sedan

Det som erbjuds är en gratis kommunal bostad i ett helt år, sedan halva hyran året därpå.

Efter det får du ha funderat färdigt och får betala vanlig hyra om du bor kvar, eller köpa bostaden till ett uppgjort pris.

Kommunen garanterar skol- och förskoleplats och varje familj får en fadder. Dessutom utlovas att ”du kommer att bli inbjuden till sociala och kulturella evenemang för att lära känna oss i lokalsamhället”.

Kommunen hjälper även till med information om lediga jobb, hur man etablerar eget företag eller på vilka sätt man kan underlätta distansarbete.

