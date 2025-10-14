Dagens PS
Dagensps.se
Bostad

Här bor du gratis ett helt år

Norsk by erbjuder gratis boende ett år
Akut även om det inte är akutmottagningen man letar efter. Nya invånare och lockbetet är att bo gratis ett år och sedan med 50 procents rabatt. Foto: RIno Engdal/NTB-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

Funderat på ett nytt boende? Tänkt att det inte får vara för dyrt? Då är det här något för dig. Här bor du gratis ett helt år.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Det är Kokelv by i norska Hammerfest kommun som erbjuder gratis provboende. Utvalda familjer kan provbo gratis medan de bestämmer sig för om de ska bosätta sig där permanent, skriver kommunen på sin hemsida, för säkerhets skull både på norska och engelska.

Erbjudandet riktar sig till familjer med barn under 18 år eller par som väntar barn.

Undantaget är, ganska naturligt, om man ”redan bor i Hammerfest kommun eller har en bostad här”, påpekar kommunen.

Miljardären flyttar till Sverige. Dagens PS

Gratis boende ett år – 50 procents rabatt sedan

Det som erbjuds är en gratis kommunal bostad i ett helt år, sedan halva hyran året därpå.

Efter det får du ha funderat färdigt och får betala vanlig hyra om du bor kvar, eller köpa bostaden till ett uppgjort pris.

Kommunen garanterar skol- och förskoleplats och varje familj får en fadder. Dessutom utlovas att ”du kommer att bli inbjuden till sociala och kulturella evenemang för att lära känna oss i lokalsamhället”.

Kommunen hjälper även till med information om lediga jobb, hur man etablerar eget företag eller på vilka sätt man kan underlätta distansarbete.

ANNONS

Ön till salu – för 4 kronor kvadraten. Dagens PS

Hammerfests nya sjukhus. Kokelv är en by inom kommunen och har stora problem med avflyttning och få barn och barnfamiljer. (Foto: Rino Engdal/NTB-TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Sök innan 16 november

Fortfarande intresserad?

Då ska du skicka en ansökan med en beskrivning av din bakgrund och hur länge du vill bo i Kokelv. Kommunen prioriterar de som har konkreta planer på arbete eller affärsverksamhet.

Sista dag att söka är 16 november och sedan kontaktar kommunen lämpliga kandidater.

Bakgrunden till kampanjen är en tom förskola i byn och en skola med bara fyra elever.

På åtta år har byn förlorat 41 procent av invånarna, enligt NRK, och har bara 80 invånare kvar.

”Ibland kan man känna lite förtvivlan, men vi är en väldigt sammansvetsad grupp på en plats där det händer mycket”, säger lokalpolitikern Grete Jensstad Svendsen hos NRK.

ANNONS

Inspiration från Götene?

Inspiration har man kanske hittat i norska Beiarn i Nordland där man genomförde ett likartat projekt 2021, något som slog väl ut.

Annars kanske svenska Götene inspirerat? I Götene lanserade man förra året en kampanj där man sålde vissa tomter för en krona kvadratmetern.

Den kampanjen fick stor spridning och hamnade bland annat i CNN.

I vilket fall är Grete Jensstad Svendse positiv.

”Jag är optimistisk och tror att vi kommer att kunna vända den här trenden. Vi ger aldrig upp”, lovar hon hos NRK.

Vilket land är rikast – Svaret beror på hur du räknar. Dagens PS

En miljon personer fick dubbel eller trippel utbetalning från banken. E55



ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
befolkningGlesbygdNorge
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS