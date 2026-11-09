Norge har via sin myndighet för försvarsmateriel köpt en halv miljon drönare, som sedan skänks till Ukraina.
Norge skänker Ukraina en halv miljon drönare
Den stora affären har gått via norska myndigheten för försvarsmateriel, NDMA, som alltså köpt en halv miljon drönare, vilka ska doneras till Ukraina.
Gro Jære, chef för NDMA, avslöjade nyheten vid konferensen Open Arms i Oslo. I en uppföljande intervju med Forsvarets forum ger hon ytterligare detaljer kring den norsk-ukrainska drönaraffären.
”NDMA har anskaffat drönare som en del av stödet till Ukraina. Detta ingår i Nansen-programmet”, förklarar hon.
”NDMA köper i huvudsak drönare från ukrainska tillverkare, men anskaffar dem även från leverantörer i Norge och andra länder.”
Trendbrottet: Nu vill norrmännen inte arbeta längre. Dagens PS
”Omfattande dialog”
Gro Jære säger att hon och myndigheten Forsvarsmateriell, FMA, inte vill kommentera vilka specifika typer av drönare som har inköpts.
”Vi för en omfattande dialog med ukrainska myndigheter om deras behov, och vi använder detta som underlag för våra bedömningar”, säger Jære hos Forsvarets forum.
Lars Peder Haga, forskare vid norska Luftkrigsskolan, påpekar att Norge har levererat allt från övervakningsdrönare till attackdrönare.
”Det rör sig om ett ganska stort antal, vilket säger något om vilka typer av drönare det handlar om – nämligen mindre övervakningsdrönare och små attackdrönare, såsom FPV-drönare, drönare som styrs via förstapersonsperspektiv”, förklarar han.
Fem gripna: Mångmiljon-bedrägeri mot Nato. Dagens PS
”Mer ammunition än farkoster”
”Dessa är förbrukningsvaror som ukrainarna använder i miljontal. De bör betraktas som ammunition snarare än som luftfarkoster avsedda för långvarigt bruk”, specificerar han hos Forsvarets forum.
Haga konstaterar, ännu en gång, att drönare har blivit de viktigaste vapnen på slagfältet i Ukraina.
”I dagsläget står dessa FPV-drönare sannolikt för omkring 90 procent av förlusterna i manskap. På sätt och vis har de tagit över den roll som artilleriet hade fram till ungefär 2024”, analyserar forskaren.
”Drönare har ersatt artilleriet som den främsta orsaken till förluster. Det är detta vapensystem som orsakar dödsfall och får genomslag längs frontlinjen.”
Miljardär fick köpa F1-stjärnans hus till halva priset. Dagens PS
”Ger en verklig effekt”
Lars Peder Haga karaktäriserar det norska bidraget till Ukraina som betydelsefullt.
”500 000 drönare är en siffra som är tillräckligt stor för att vara betydande och ha en verklig effekt”, summerar forskaren.
Forsvarsmateriell, FMA, har konstaterat att det norska stödet i form av drönare även gynnar Norges egen försvarsförmåga. Det instämmer Gro Jære i hos Forsvarets forum.
”Genom det omfattande stöd som ges till Ukraina via den militära delen av Nansen-programmet är Norge en betydande bidragsgivare, även när det gäller drönare. Det ger även Norge kunskaper och erfarenheter som är viktiga för vår egen försvarsförmåga”, säger Jære.
Förslaget: Oljefonden får investera i allt – även kärnvapen. Dagens PS