Norge skänker Ukraina en halv miljon drönare

”NDMA har anskaffat drönare som en del av stödet till Ukraina. Detta ingår i Nansen-programmet”, förklarar hon.

”NDMA köper i huvudsak drönare från ukrainska tillverkare, men anskaffar dem även från leverantörer i Norge och andra länder.”

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”Omfattande dialog”

Gro Jære säger att hon och myndigheten Forsvarsmateriell, FMA, inte vill kommentera vilka specifika typer av drönare som har inköpts.

”Vi för en omfattande dialog med ukrainska myndigheter om deras behov, och vi använder detta som underlag för våra bedömningar”, säger Jære hos Forsvarets forum.

Lars Peder Haga, forskare vid norska Luftkrigsskolan, påpekar att Norge har levererat allt från övervakningsdrönare till attackdrönare.

”Det rör sig om ett ganska stort antal, vilket säger något om vilka typer av drönare det handlar om – nämligen mindre övervakningsdrönare och små attackdrönare, såsom FPV-drönare, drönare som styrs via förstapersonsperspektiv”, förklarar han.

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