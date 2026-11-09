Plast i stadsluften du andas toppar vid däckbyte – 75 procent från bildäck

På ett år blir det drygt 200 milligram per kvadratmeter, varav ungefär 150 milligram är gummi från bildäck. Mätpunkten i Oslo fick 13 gånger mer nedfall än en station i Agder och 30 gånger mer än en station på Svalbard.

Topparna kom när många bytte mellan vinter- och sommardäck, och samma mönster syntes 2024. Myndigheten nämner körning med vinterdäck på barmark och uppvirvlat vägdamm som möjliga förklaringar men skriver att mätningarna inte räcker för att avgöra hur mycket själva bytet bidrar till nedfallet.

En stor bov i dramat är vinterdäck. (Foto: TT)

Vinterdäck på torr asfalt kan väga in, eftersom vinterdäck släpper ut mer mikroplast än sommardäck. Det visade en svensk studie där nio däck provkördes motsvarande 20 mil i en vägsimulator, rapporterar Vi Bilägare.

Ny metod räknade 180 000 plastpartiklar per kubikmeter

Hur många plastpartiklar som svävar i stadsluft har varit svårt att mäta, eftersom de minsta inte syns när forskare letar efter dem i mikroskop. Forskare vid Kinesiska vetenskapsakademien lät i stället ett datorstyrt elektronmikroskop räkna partiklarna i luft, nedfall, regn, snö och uppvirvlat vägdamm i Guangzhou och Xi’an.

I Guangzhou kom de fram till 180 000 mikroplastpartiklar och 42 000 nanoplastpartiklar per kubikmeter luft, hundra till en miljon gånger fler än vad tidigare studier med manuell granskning har visat, enligt studien i Science Advances från januari.

Hur mycket plast som rörde sig mellan mark och luft styrdes framför allt av uppvirvlat vägdamm och av regn som sköljde ner partiklarna. Uppvirvlat vägdamm är också en av Miljødirektoratets möjliga förklaringar till topparna i Oslo.

”Som atmosfärsforskare såg vi att det rapporterats minst om mikroplast i atmosfären av alla delar av jordsystemet. Det beror på att mätmetoderna är begränsade, eftersom partiklarna i luften är mindre och svårare att analysera”, säger Yu Huang, en av studiens huvudförfattare, till Physics World.