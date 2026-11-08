Kina: Största nedgången av utsläpp sedan pandemin

Baserat på officiell statistik och handelssiffror bedöms kolanvändningen ha minskat med 3 procent, medan oljekonsumtionen backade 4 procent.

Samtidigt bygger Kina väldigt mycket ny kolkraft. Men den har svårt i konkurrensen med atomkraft och allt billigare ny sol och vind. ”Den genomsnittliga körtiden för kolanläggningar sjunker”, skriver Carbon Brief.

Produktionen från sol-, vind- och kärnkraft ökade med 110 terawattimmar, en uppgång som ”motsvarar Tysklands totala kraftproduktion”.

Kina är världens största utsläppare. Ett klimatmål är att utsläppen ska börja minska senast 2030, men den senaste tidens utveckling tyder på att det redan kan vara uppnått.