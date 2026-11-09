Den brittiske tvåbarnspappan vann en herrgård med egen sjö och tennisbana, värderad till fyra miljoner pund, eller runt 53 miljoner kronor.
Köpte lott för 390 kronor – vann herrgård med egen sjö och tennisbana värd 53 miljoner
Den 58-årige företagaren Malcolm Disson från Newbury i södra England hade inte haft tur när det gäller tävlingar tidigare.
Som tolvåring vann han en guldfisk på ett tivoli i London. När han öppnade påsen visade det sig att fisken redan var död.
Sedan dess har han heller inte vunnit något, men turen vände i slutet av oktober i år.
Då köpte Disson en lott för motsvarande runt 390 kronor.
Vann herrgård
Det visade sig vara väl investerade pengar.
Genom den brittiska husutlottningen Omaze har han vunnit en herrgård på landsbygden i North Yorkshire i norra England, värderad till motsvarande runt 53 miljoner kronor, enligt Yorkshire Live.
”Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle gå från en död guldfisk till ett hus för fyra miljoner pund med en egen sjö full av levande fiskar”, säger han vidare till Yorkshire Post.
Julen kommer att firas i det nya huset tillsammans med familjen, och ingen kommer att behöva trängas eftersom huset har sex sovrum, en egen sjö, tennisbana och en separat stuga med ytterligare två sovrum.
Miljoner i kontanter tillkommer
Disson kan även se fram emot ett välfyllt bankkonto eftersom runt 3,3 miljoner kronor i kontanter ingår i vinsten.
Han behöver inte heller oroa sig för inredningen eftersom ett möbelpaket och annan inredning för drygt 2 miljoner kronor också ingår.
Kan bli dyrt underhåll
Underhållet kan dock dra iväg i kostnader framöver.
Ett stort hus med egen sjö, tennisbana och omfattande mark kan innebära betydande utgifter för uppvärmning, försäkringar, skötsel och reparationer.
Fastigheten är dessutom kulturhistoriskt skyddad, vilket kan påverka hur renoveringar och förändringar får genomföras.
Tidigare pension
Det är oklart om Disson tänker behålla huset eller sälja det längre fram, men jobbet vill han behålla ett tag till och kanske gå i pension lite tidigare än väntat.
Han driver ett bolag som packar och transporterar konst och antikviteter åt kunder, ofta med exklusiva bostäder.
Nu står han helt plötsligt där själv med en liknande bostad.
”Jag tillbringar mitt arbetsliv med att transportera konst och antikviteter åt människor med fantastiska hus. Aldrig på en miljon år trodde jag att jag själv skulle få ett hus som passar en av mina kunder. Det känns overkligt”, berättar han enligt Mirror.
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