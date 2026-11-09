Köpte lott för 390 kronor – vann herrgård med egen sjö och tennisbana värd 53 miljoner

Sedan dess har han heller inte vunnit något, men turen vände i slutet av oktober i år.

Då köpte Disson en lott för motsvarande runt 390 kronor.

Vann herrgård

Det visade sig vara väl investerade pengar.

Genom den brittiska husutlottningen Omaze har han vunnit en herrgård på landsbygden i North Yorkshire i norra England, värderad till motsvarande runt 53 miljoner kronor, enligt Yorkshire Live.

”Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle gå från en död guldfisk till ett hus för fyra miljoner pund med en egen sjö full av levande fiskar”, säger han vidare till Yorkshire Post.

Julen kommer att firas i det nya huset tillsammans med familjen, och ingen kommer att behöva trängas eftersom huset har sex sovrum, en egen sjö, tennisbana och en separat stuga med ytterligare två sovrum.