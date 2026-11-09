Spanien och Tyskland förhandlar om att tillsammans bygga ett stridsflyg som ska tas i tjänst från 2040, med Saab som möjlig tredje partner. Berlin kan behöva välja väg redan 2027, tre år innan Sverige bestämmer vad som ersätter Gripen.
Tyskland och Spanien förhandlar om stridsflyg – Saab på bordet
Förhandlingarna förs mellan regeringarna i Madrid och Berlin, med Airbus och Indra som industripartner, rapporterar La Vanguardia på måndagen. Ett besked kan dröja, eftersom Spanien går till val den 29 november och en avgående regering inte kan presentera den här typen av industriprojekt, skriver tidningen.
Förhandlingarna började efter att stridsflygsprojektet FCAS, där även Frankrike ingick, föll samman i juni. De tre länderna skulle bygga flygplanet med en tredjedel var av arbetet, men striden mellan Airbus och Dassault om vem som skulle leda utvecklingen fick Paris att lämna projektet.
”Det visar hur svårt det är att få militära, politiska och industriella prioriteringar att gå ihop”, sade Douglas Barrie, forskare i militär flygteknik vid IISS, till Reuters när samarbetet sprack.
SAAB tänkbar partner
Saab nämndes som tänkbar partner redan när FCAS föll. ”Det finns potentiella partner, till exempel Saab. Det blir också upp till det tyska flygvapnet att slå fast vad det faktiskt behöver”, sade Michael Schöllhorn, chef för Airbus Defence and Space, till Reuters i juni. Dagen därpå kom uppgifter om att även Spanien ville bygga med Saab.
Airbus är öppet för allianser ”så länge de garanterar den tyska, spanska och europeiska industrin ett väsentligt och rättvist deltagande i utvecklingen, produktionen och den operativa användningen”, uppger källor i bolaget för La Vanguardia.
Saabs vd Micael Johansson dämpade förväntningarna i maj, före kollapsen, med beskedet att inga formella diskussioner pågick. Ett samarbete kräver enligt honom att det finns politisk vilja i både Berlin och Stockholm, att bolagen passar ihop industriellt och att flygvapnen vill arbeta tillsammans.
Madrid och Berlin har få andra vägar. Att köpa amerikanska F-35 som nästa generations flygplan är inte aktuellt för Spanien, eftersom målet är full strategisk självständighet i luften, enligt La Vanguardia. GCAP-planet, som Storbritannien bygger tillsammans med Italien och Japan, konstrueras enligt samma tidning för långa avstånd över Stilla havet, vilket har fått Spanien och Tyskland att se sig om efter annat.
För Tyskland finns också ett industriellt hinder. GCAP har lovat Japan ett flygplan i tjänst 2035, och enligt källor till Reuters gör den snäva tidsplanen det svårt att erbjuda Tyskland mer än en juniorroll. Schöllhorn sade för några dagar sedan, enligt La Vanguardia, att Tyskland måste leda ett eget projekt i stället för att bli en ”juniorpartner” till Storbritannien.
Merz håller GCAP öppet
Berlin har ändå inte stängt den dörren. Merz bekräftade under ett besök i Japan den 28 oktober att regeringen överväger att gå med i GCAP, skriver Air Data News, och Airbus har sonderat ett samarbete med BAE Systems inom programmet.
Japan vill enligt Air Data News ha Tysklands svar i början av 2027, men Merz varnade för att Berlin kanske inte hinner bestämma sig till dess.
Svenska beslut väntas 2030
De svenska politiska besluten om vad som ska ersätta Gripen väntas först 2030, enligt Reuters. Personer med insyn uppger för nyhetsbyrån att Sverige har både viljan och tekniken att gå ihop med Airbus om Berlin ber om det, medan Saab hänvisar till att varje samarbete är ett politiskt beslut.
Fram till dess finansierar staten Saabs eget utvecklingsspår. I september fick bolaget en order på 2,9 miljarder kronor från FMV för konceptstudier av framtida stridsflyg under åren 2026 till 2028, ett arbete som enligt Saab ska ”skapa handlingsfrihet inför framtida vägval inom svensk luftstridsförmåga”.
Airbus vill ha ett snabbt politiskt besked från Berlin och Madrid för att låsa färdplanen och den industriella uppställningen, enligt La Vanguardia. Väljer Tyskland väg redan i början av 2027, sker det tre år före de planerade svenska besluten.