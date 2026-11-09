Tyskland och Spanien förhandlar om stridsflyg – Saab på bordet

Förhandlingarna började efter att stridsflygsprojektet FCAS, där även Frankrike ingick, föll samman i juni. De tre länderna skulle bygga flygplanet med en tredjedel var av arbetet, men striden mellan Airbus och Dassault om vem som skulle leda utvecklingen fick Paris att lämna projektet.

”Det visar hur svårt det är att få militära, politiska och industriella prioriteringar att gå ihop”, sade Douglas Barrie, forskare i militär flygteknik vid IISS, till Reuters när samarbetet sprack.

SAAB tänkbar partner

Saab nämndes som tänkbar partner redan när FCAS föll. ”Det finns potentiella partner, till exempel Saab. Det blir också upp till det tyska flygvapnet att slå fast vad det faktiskt behöver”, sade Michael Schöllhorn, chef för Airbus Defence and Space, till Reuters i juni. Dagen därpå kom uppgifter om att även Spanien ville bygga med Saab.

Airbus är öppet för allianser ”så länge de garanterar den tyska, spanska och europeiska industrin ett väsentligt och rättvist deltagande i utvecklingen, produktionen och den operativa användningen”, uppger källor i bolaget för La Vanguardia.

Tre stycken Saab JAS-39 Gripen. På modellen testades den nya roboten som kan innebära en ordentlig uppgradering för Gripen C. Foto: Sandor Ujvari / TT

Saabs vd Micael Johansson dämpade förväntningarna i maj, före kollapsen, med beskedet att inga formella diskussioner pågick. Ett samarbete kräver enligt honom att det finns politisk vilja i både Berlin och Stockholm, att bolagen passar ihop industriellt och att flygvapnen vill arbeta tillsammans.

Madrid och Berlin har få andra vägar. Att köpa amerikanska F-35 som nästa generations flygplan är inte aktuellt för Spanien, eftersom målet är full strategisk självständighet i luften, enligt La Vanguardia. GCAP-planet, som Storbritannien bygger tillsammans med Italien och Japan, konstrueras enligt samma tidning för långa avstånd över Stilla havet, vilket har fått Spanien och Tyskland att se sig om efter annat.

För Tyskland finns också ett industriellt hinder. GCAP har lovat Japan ett flygplan i tjänst 2035, och enligt källor till Reuters gör den snäva tidsplanen det svårt att erbjuda Tyskland mer än en juniorroll. Schöllhorn sade för några dagar sedan, enligt La Vanguardia, att Tyskland måste leda ett eget projekt i stället för att bli en ”juniorpartner” till Storbritannien.