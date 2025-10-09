Dagens PS
Nedstängningen klipper böndernas sista livlina – "Blöder ekonomiskt"

Nedstängningen klipper böndernas sista livlina i USA.
Nedstängningen klipper böndernas sista livlina i USA. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

Det ser mörkt ut för USA:s bönder. De väntar på utbetalningar från regeringen men genom nedstängningen ser de inte ut att ske, och nu kan det redan vara försent.

Den amerikanska statsapparaten genomgår en nedstängning och många undrar när den kommer att starta upp igen.

Enligt rapporter ser det ut som att den kan fortsätta in i nästa vecka.

Nedstängningen drabbar bönderna hårt

Nedstängningen drabbar givetvis många sektorer och även USA:s bönder som väntade på en ekonomisk livlina från regeringen.

Problemet är främst sojabönor.

Hittills i år har Kina inte köpt en enda sojaböna från amerikanska bönder. Det innebär, naturligtvis, en dramatisk nedgång eftersom Kina hittills varit de amerikanska sojaböndernas viktigaste exportmarknad.

Utan kinesiska köpare står amerikanska bönder med fulla lager och fallande priser.

Allt tuffare för USA:s sojabönder
Bonden Brian Warpup inspekterar ett av sina fält med sojabönor. Situationen blir allt svårare för bönderna, när all export till Kina har upphört. (Foto: Michael Conroy/AP-TT)
Stöd dröjer – missad deadline

Bönderna behöver stöd från regeringen men det kan dröja, om det ens kommer överhuvudtaget, berättar Yahoo Finance.

Regeringen har redan missat den deadline som var satt i veckan för att kasta ut en livlina till sojabönderna och förseningarna ser nu alltså ut att fortsätta.

“Det finns inget nytt att dela just nu”, uppger en talesperson för jordbruksdepartementet som säger att myndigheterna “kommer att fortsätta att bedöma jordbruksekonomin och undersöka behovet av ytterligare stöd”.

Droppe i havet – “blöder ekonomiskt”

De pengar som har föreslagits, mellan 10 och 14 miljarder dollar är dock en droppe i havet och “som att sätta ett plåster på ett öppet sår”, enligt Caleb Ragland, ordförande för organisationen American Soybean Association.

“Vi blöder ekonomiskt”, säger han och sammanfattar läget med att alla tullar måste försvinna för att böndernas tillvaro ska förbättras, både USA:s egna och andra länders tullar.

Frågan är hur länge USA:s bönder kommer kunna hålla ut, utan att riskera att förlora allt för mycket.

American Soybean Association uppskattar att förlusten för odlarna av sojabönor uppgår till 109 dollar per tunnland i höst.

Nedstängningen skapar limbo

Regeringen är medveten om problemet men har inga konkreta åtgärder med i planeringen, där lantbrukarna ser ut att hamna i någon slags limbo.

“Jordbruksekonomin befinner sig för närvarande i en svår situation, och president Trump använder alla tillgängliga verktyg för att säkerställa att jordbrukarna har vad de behöver för att fortsätta sin jordbruksverksamhet”, säger talespersonen från jordbruksdepartementet vidare.

Sådana verktyg kan vara tullavgifter som Trump har sagt att han ska använda till att betala bönderna med.

Pengarna sinar

Under presidentens förra mandatperiod användes pengar ur en fond att betala jordbrukare med, men pengarna i Commodity Credit Corporation-fonden börjar nu sina, och där finns i nuläget enbart 4 miljarder dollar kvar.

