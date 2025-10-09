Nedstängningen klipper böndernas sista livlina – "Blöder ekonomiskt"

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Stöd dröjer – missad deadline

ANNONS

Bönderna behöver stöd från regeringen men det kan dröja, om det ens kommer överhuvudtaget, berättar Yahoo Finance.

Regeringen har redan missat den deadline som var satt i veckan för att kasta ut en livlina till sojabönderna och förseningarna ser nu alltså ut att fortsätta.

“Det finns inget nytt att dela just nu”, uppger en talesperson för jordbruksdepartementet som säger att myndigheterna “kommer att fortsätta att bedöma jordbruksekonomin och undersöka behovet av ytterligare stöd”.

Droppe i havet – “blöder ekonomiskt”

De pengar som har föreslagits, mellan 10 och 14 miljarder dollar är dock en droppe i havet och “som att sätta ett plåster på ett öppet sår”, enligt Caleb Ragland, ordförande för organisationen American Soybean Association.

“Vi blöder ekonomiskt”, säger han och sammanfattar läget med att alla tullar måste försvinna för att böndernas tillvaro ska förbättras, både USA:s egna och andra länders tullar.

Frågan är hur länge USA:s bönder kommer kunna hålla ut, utan att riskera att förlora allt för mycket.

American Soybean Association uppskattar att förlusten för odlarna av sojabönor uppgår till 109 dollar per tunnland i höst.

Nedstängningen skapar limbo

ANNONS

Regeringen är medveten om problemet men har inga konkreta åtgärder med i planeringen, där lantbrukarna ser ut att hamna i någon slags limbo.

“Jordbruksekonomin befinner sig för närvarande i en svår situation, och president Trump använder alla tillgängliga verktyg för att säkerställa att jordbrukarna har vad de behöver för att fortsätta sin jordbruksverksamhet”, säger talespersonen från jordbruksdepartementet vidare.

Sådana verktyg kan vara tullavgifter som Trump har sagt att han ska använda till att betala bönderna med.

Pengarna sinar

Under presidentens förra mandatperiod användes pengar ur en fond att betala jordbrukare med, men pengarna i Commodity Credit Corporation-fonden börjar nu sina, och där finns i nuläget enbart 4 miljarder dollar kvar.

Läs även:

En av åtta bönder tänker lägga ner. Dagens PS

Bönderna: Ny EU-budget ger dyrare svensk mat. Dagens PS