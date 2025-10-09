Det ser mörkt ut för USA:s bönder. De väntar på utbetalningar från regeringen men genom nedstängningen ser de inte ut att ske, och nu kan det redan vara försent.
Nedstängningen klipper böndernas sista livlina – "Blöder ekonomiskt"
Mest läst i kategorin
Ukraina kan slå till djupt inne i Ryssland – med egen superrobot
300 mil. Så långt kan den nya kryssningsroboton Flamingo nå som just nu håller på att utvecklas av Ukraina. Men det finns även andra möjliga tillskott i arsenalen. Ukraina har i dag tillgång till flera typer av långdistansvapen. Skillnaderna i räckvidd och kapacitet är dock stora mellan de olika systemen. Den största nyheten är den …
Merkel: Så kunde kriget i Ukraina undvikits
Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel hävdar att den ryska invasionen av Ukraina kunde ha undvikits. Här är hennes förklaring. Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel har skrivit sina memoarer, ”Frihet”, och besökt Ungern i samband med lanseringen av boken där. Politico refererar hennes besök och Merkels utsagor om att Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina kunde ha …
Biljätten tvingas vinstvarna – rasar på börsen
Minskad vinst jämfört med förra året. Det är vad som väntar BMW, enligt nya siffror, och det är Kina som utgör det stora problemet. BMW:s globala försäljning steg med nio procent under det senaste kvartalet. Ändå ser den tyska biljätten sina vinster pressas och tvingas nu justera ned sina prognoser för helåret. Bolaget meddelar att …
Ballonger togs för drönare – stängde flygplats
Ballonger med smuggelcigaretter stängde Litauens största flygplats. Orsaken var att de identifierades som drönare. Rökning är skadligt på många sätt. Nu vet vi ett till där cigaretter kan ställa till det för mänskligheten. Litauens största flygplats stängdes flera timmar sedan väderballonger med smuggelcigaretter kommit in över litauiskt luftrum, rapporterar Euronews. Störningarna drabbade 6 000 passagerare på …
Slutsurfat för barn – Danmark inför förbud
Barn och ungdomar i Danmark ska inte hålla på med sociala medier. Det säger den danska statsministern som nu vill rulla ut ett förbud. Det är diskussioner som har gått heta på sistone. Australien först ut Det startade egentligen i Australien som redan förra året bestämde att barn och ungdomar under 16 år inte ska …
Den amerikanska statsapparaten genomgår en nedstängning och många undrar när den kommer att starta upp igen.
Enligt rapporter ser det ut som att den kan fortsätta in i nästa vecka.
Nedstängningen drabbar bönderna hårt
Nedstängningen drabbar givetvis många sektorer och även USA:s bönder som väntade på en ekonomisk livlina från regeringen.
Problemet är främst sojabönor.
Hittills i år har Kina inte köpt en enda sojaböna från amerikanska bönder. Det innebär, naturligtvis, en dramatisk nedgång eftersom Kina hittills varit de amerikanska sojaböndernas viktigaste exportmarknad.
Utan kinesiska köpare står amerikanska bönder med fulla lager och fallande priser.
Senaste nytt
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Stöd dröjer – missad deadline
Bönderna behöver stöd från regeringen men det kan dröja, om det ens kommer överhuvudtaget, berättar Yahoo Finance.
Regeringen har redan missat den deadline som var satt i veckan för att kasta ut en livlina till sojabönderna och förseningarna ser nu alltså ut att fortsätta.
“Det finns inget nytt att dela just nu”, uppger en talesperson för jordbruksdepartementet som säger att myndigheterna “kommer att fortsätta att bedöma jordbruksekonomin och undersöka behovet av ytterligare stöd”.
Droppe i havet – “blöder ekonomiskt”
De pengar som har föreslagits, mellan 10 och 14 miljarder dollar är dock en droppe i havet och “som att sätta ett plåster på ett öppet sår”, enligt Caleb Ragland, ordförande för organisationen American Soybean Association.
“Vi blöder ekonomiskt”, säger han och sammanfattar läget med att alla tullar måste försvinna för att böndernas tillvaro ska förbättras, både USA:s egna och andra länders tullar.
Frågan är hur länge USA:s bönder kommer kunna hålla ut, utan att riskera att förlora allt för mycket.
American Soybean Association uppskattar att förlusten för odlarna av sojabönor uppgår till 109 dollar per tunnland i höst.
Nedstängningen skapar limbo
Regeringen är medveten om problemet men har inga konkreta åtgärder med i planeringen, där lantbrukarna ser ut att hamna i någon slags limbo.
“Jordbruksekonomin befinner sig för närvarande i en svår situation, och president Trump använder alla tillgängliga verktyg för att säkerställa att jordbrukarna har vad de behöver för att fortsätta sin jordbruksverksamhet”, säger talespersonen från jordbruksdepartementet vidare.
Sådana verktyg kan vara tullavgifter som Trump har sagt att han ska använda till att betala bönderna med.
Pengarna sinar
Under presidentens förra mandatperiod användes pengar ur en fond att betala jordbrukare med, men pengarna i Commodity Credit Corporation-fonden börjar nu sina, och där finns i nuläget enbart 4 miljarder dollar kvar.
Läs även:
En av åtta bönder tänker lägga ner. Dagens PS
Bönderna: Ny EU-budget ger dyrare svensk mat. Dagens PS
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Hoppa över Mallorca – välj okända spanska Medelhavsön
Balearerna är ett hett turistmål för svenskar som vallfärdar till Mallorca och Ibiza. Det finns dock en annan okänd pärla – Medelhavsön Tabarca. Den är liten, men storleken kvittar sägs det. Charmen är dock desto större på den spanska ön Tabarca utanför Alicante. Okänd Medelhavsö När många åker till Mallorca och Ibiza för strändernas och …
Nedstängningen klipper böndernas sista livlina – "Blöder ekonomiskt"
Det ser mörkt ut för USA:s bönder. De väntar på utbetalningar från regeringen men genom nedstängningen ser de inte ut att ske, och nu kan det redan vara försent. Den amerikanska statsapparaten genomgår en nedstängning och många undrar när den kommer att starta upp igen. Enligt rapporter ser det ut som att den kan fortsätta …
Forskare lyckas vända Alzheimers – möss fick tillbaka minnet
Spanska och kinesiska forskare har lyckats vända Alzheimers sjukdom hos möss genom att återställa blod-hjärnbarriärens funktion. Detta genombrott ger hopp om att sjukdomen en dag kan bli botbar. Forskarne har utvecklat en behandling som använder nanopartiklar för att "påminna" blod-hjärnbarriären om hur den ska fungera korrekt, skriver The Telegraph. Barriären fungerar som en vakthållare runt …
Börsyra för Verisure – rusade över 20 procent direkt vid start
Larmbolaget Verisure inledde sin börsresa på Nasdaq Stockholm med en kraftig kursrusning på onsdagen. Aktien stängde över 20 procent upp på 16,20 euro, jämfört med teckningskursen 13,25 euro. Intresset för börsnykomlingen var enormt. Erbjudandet övertecknades flera gånger och lockade över 60 000 nya aktieägare. Noteringen omfattade upp till 245 miljoner aktier, huvudsakligen nyemitterade, med målet …
Centralbanken varnar: AI-bubblan kan snart spricka
Bank of England har slagit larm om ökade risker för en kraftig marknadskorrektion på finansmarknaderna. Det finns särskild oro för de högt värderade AI-fokuserade teknikföretagen. I protokollet från sitt senaste möte på onsdagen konstaterade den brittiska centralbanken att aktiemarknadsvärderingarna verkar överdrivna. Detta gäller särskilt inom AI-sektorn, rapporterar CNBC. Bank of England är den senaste i …