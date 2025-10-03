Det blir böner om bönor när Donald Trump samtalar med Xi Jinping om fyra veckor. Sojabönor blir ”ett huvudämne”.
Hårt slag mot bönder tvingar Trump förhandla
Hittills i år har Kina inte köpt en enda sojaböna från amerikanska bönder. Det innebär, naturligtvis, en dramatisk nedgång eftersom Kina hittills varit de amerikanska sojaböndernas viktigaste exportmarknad.
Utan kinesiska köpare står amerikanska bönder med fulla lager och fallande priser, konstaterar Finansavisen.
Nu säger Donald Trump att sojabönor blir ”ett huvudämne” när han om fyra veckor träffar sin motsvarighet i Kina, landets ledare Xi Jinping.
”Våra bönder lider eftersom Kina, av rena ´förhandlingsskäl´, inte köper”, skrev Trump i veckan på sina egen Truth Social.
Trumps handelskrig: “Vi står vid stupet”. Dagens PS
Har slagit hårt
De tullar mot Kina och det handelskrig Donald Trump initierat har drabbat de amerikanska sojabönsbönderna hårt.
Enligt jordbruksdepartementet har kineserna inte köpt något alls i år jämfört med 6,8 miljoner ton vid motsvarande tidpunkt förra året.
Faktum är att Kina under de fem åren före 2025 stått för mer än hälften av den amerikanska exporten av sojabönor.
”Teorin om kortsiktig smärta för långsiktig vinst fungerar inte”, säger Kansas-bonden Ed Hodgson.
Den ersättning han får just nu är cirka 9 dollar per bushel. En bushel är cirka 27,2 kilo och Hogdson skulle behöva en intäkt på 14-15 dollar per bushel för att verksamheten skulle gå ihop.
34 procent dyrare
Det nuvarande läget har uppstått i spåren av Trumps tullar. De och avgifter har gjort amerikanska bönor 34 procent dyrare än latinamerikanska.
Som ett resultat av det har Kina i stället handlat av framför allt Brasilien och Argentina.
Kina har dessutom under 15 år byggt upp en nära relation med Brasilien, vilket gör att kineserna helt kan göra sig fria från den amerikanska marknaden på området, skriver Marketwatch.
Kompensation dröjer ett år
Wall Street Journal skriver att Donald Trump överväger att kompensera jordbrukare med mer än 10 miljarder dollar i stöd, finansierat av tullintäkter.
Dock kommer de subventionerna inte att vara på plats förrän om ett drygt år.
”Jordbrukare kan lagra bönor under lång tid, men de kan inte betala räkningarna med grödor som ligger kvar i lager”, konstaterar analytikern Arlan Suderman hos StoneX.
Enligt Marketwatch är priset på sojabönor för leverans i november nu drygt 10 dollar per bushel, efter att ha fallit med 22 respektive 15 procent under de två föregående åren.
Krisen växer på fälten: Handelskriget krossar bönder i USA. Dagens PS
Kina överger USA – köper inte en endaste böna. Realtid
