Hårt slag mot bönder tvingar Trump förhandla

Hittills i år har Kina inte köpt en enda sojaböna från amerikanska bönder. Det innebär, naturligtvis, en dramatisk nedgång eftersom Kina hittills varit de amerikanska sojaböndernas viktigaste exportmarknad.

Utan kinesiska köpare står amerikanska bönder med fulla lager och fallande priser, konstaterar Finansavisen.

Nu säger Donald Trump att sojabönor blir ”ett huvudämne” när han om fyra veckor träffar sin motsvarighet i Kina, landets ledare Xi Jinping.

”Våra bönder lider eftersom Kina, av rena ´förhandlingsskäl´, inte köper”, skrev Trump i veckan på sina egen Truth Social.

Har slagit hårt

De tullar mot Kina och det handelskrig Donald Trump initierat har drabbat de amerikanska sojabönsbönderna hårt.

Enligt jordbruksdepartementet har kineserna inte köpt något alls i år jämfört med 6,8 miljoner ton vid motsvarande tidpunkt förra året.

Faktum är att Kina under de fem åren före 2025 stått för mer än hälften av den amerikanska exporten av sojabönor.

”Teorin om kortsiktig smärta för långsiktig vinst fungerar inte”, säger Kansas-bonden Ed Hodgson.

Den ersättning han får just nu är cirka 9 dollar per bushel. En bushel är cirka 27,2 kilo och Hogdson skulle behöva en intäkt på 14-15 dollar per bushel för att verksamheten skulle gå ihop.

