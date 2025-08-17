En av åtta mjölkbönder planerar att sluta utifrån bristande lönsamhet och nya skatter, enligt en rapport som placerat Arla mitt i hetluften.
En av åtta bönder tänker lägga ner
Mest läst i kategorin
Nya trenden – jobba på kontor
Kontorslivet är tillbaka på modet. På TikTok och andra sociala medier sprids nu en ny trend bland Generation Z. Det är inte längre bara föräldragenerationen som drömmer om skrivbord, pärmar och kaffepauser. I sociala medier sprids nu en ny våg där kontorslivet lyfts fram som både stilfullt och tryggt. Missa inte: Tiny House från Sverige …
Nya draget för Åhléns – kan förändra allt
Varuhusaktören Åhléns håller i smyg på att göra en stor förändring i sin bolagsstruktur. Det öppnar upp bolaget för kapitalmarknaden och en möjlig börsnotering. Åhléns håller diskret på att genomföra en stor förändring i sin bolagsstruktur när de ansökt om att ändra sin bolagskategori från privat till publikt. Det framgår av handlingar som Dagens industri …
Spanjor tar över Ikea – historiskt vd-byte
Efter årtionden av svenskt ledarskap bryter Ikea ny mark. Nu tar en spanjor plats på vd-stolen, för första gången i bolagets historia. Efter åtta år på vd-posten lämnar Jesper Brodin över rodret för Ingka Group, varuhusdelen av Ikea. För första gången är det en spanjor som tar över rollen som koncernchef. Missa inte: Spanien i …
Ny kritik: Ekonomin förlorar på låg A-kassa
Regeringens omfattande reformering av A-kassan löser inte det viktiga problemet att A-kassan urholkas år efter år, konstaterar TCO. Fackliga centralorganisationen TCO levererar en rapport om hur ett av de viktigaste omställningsinstrumenten på arbetsmarknaden, arbetslöshetskassan, fyller sin funktion. TCO konstaterar att den omfattande reformering regeringen gör av A-kassan inte åtgärdar det centrala problemet att A-kassan urholkas …
Ny chef får nyckelroll i Volvo Cars
I en oväntad vändning stärker Volvo Cars sin organisation med en hemvändande chef. Den nya strategin syftar till att konsolidera styrkan inom företaget, men bakom kulisserna sker större förändringar. Interna omstruktureringar på volvo cars Biltillverkaren Volvo Cars genomgår en betydande omstrukturering av sin ledningsgrupp. Tidigare vd för motorfabriken i Skövde, Michael Fleiss, återvänder till företaget …
Storbritanniens livsmedelssäkerhet är i fara när en av åtta mjölkbönder hotar att sluta.
Beskedet kommer från The Telegraph, som gärna kryper ner i skyttegravarna för attacker mot Labour-regeringen.
Den här gången handlar det om att mjölkbönderna har problem med brist på arbetskraft, stigande personalkostnader och eventuella förändringar i arvsskatter och lagstiftning.
”Hundratals” mjölkbönder har inför detta perspektiv sagt att de planerar att lämna branschen och regeringen varnas för att man ”måste agera snabbt” för att rädda jordbrukssektorn innan stora delar av den, i form av familjeföretag, stänger igen vilket enligt tidningen sker under de kommande tolv månaderna.
Nu kan vi få starkare mjölk – Arla värvar. Dagens PS
13 procent slutar inom ett år
Enligt en undersökning som presenterades i veckan säger 13 procent av mjölkbönderna att de kommer att lägga av med sin verksamhet inom det närmaste året.
Enligt Agriculture and Horticulture Development Board, finns cirka 7 000 mjölkproducenter i Storbritannien, vilket då skulle innebära att 910 av dem försvinner inom ett år.
I dag producerar brittiska gårdar mer än 90 procent av de mejerivaror som konsumeras i Storbritannien, enligt The Telegraph.
Paul Tompkins, som representerar National Farmers Union, säger att bönderna inte försöker ”skrämmas” men att regeringen skadar jordbruket.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Sänker subventionerna
Skadan sker genom att regeringen sker ned skattesubventioner för lantbrukare och sänker gränsen till att överlåta egendomar fritt till 1 miljon pund, motsvarande 12,95 miljoner kronor, från april 2026.
Fram tills nu har jordbrukare kunnat överlåta sina egendomar fritt från arvsskatt.
Den politiska debatten har även placerat Arla i rampljuset. Det internationella mejeriföretaget, gärna illustrerat av en stillsam bonde i motljus, är som multinationell aktör aktiv även i Storbritannien.
Det är Arla Foods UK som genomfört undersökningen som fått liv i debatten. Dess vd Bas Padberg säger att arbetskraftsbrist nu är ett akut problem och driver upp kostnaderna.
“Effekten av detta kommer i slutändan att synas i priset och tillgängligheten av produkter på stormarknadshyllorna, vilket påverkar de miljontals människor som är beroende av mejeriprodukter som näringskälla i sin kost”, slår Padberg fast.
”Bönder särskilt utsatta”
Bondeunionens Paul Tompkins säger att bönder är särskilt utsatta när det gäller beskattning av tillgångar, eftersom många är fattiga sett till inkomst men sitter på värdefull mark.
”Eftersom finansministern inte längre kan rikta in sig på våra inkomster, som inom jordbruket är låga, har hon sett en möjlighet att beskatta våra tillgångar”, menar Tompkins.
“Vi har minskat vår förmåga att driva en tillräcklig marginal inom mjölkproduktion till en så låg nivå att vi inte kommer att kunna öka den tillräckligt snabbt för att kompensera för tillgångsskatten. Det är det som decimerar jordbruket, det som stänger av livsmedelsproduktionen i Storbritannien”, anser han.
Situationen är extra prekär i ett läge då det varnas för att årets brittiska skörd är ”katastrofal”.
”Det slutade aldrig regna 2024 och började aldrig regna 2025”, är sammanfattningen från tv-profilen Jeremy Clarkson, som driver Diddly Squat-gården i Oxfordshire.
Smäll på 285 miljarder hotar Storbritannien. Dagens PS
Lyxpersonal drabbas när miljardärerna flyr Storbritannien. Realtid
Senaste nytt
Bojkotten: Så mycket backar amerikanskt vin
Svenskarnas bojkott av amerikanska viner och sprit fortsätter. En femtedel av vinförsäljningen är borta och nu kan det påverka sortimentet. Redan i april kunde Dagens PS berätta att nu nobbar vi amerikanska viner och sprit. När Systembolaget redovisade första kvartalet var det med en allmänt minskad försäljning, men kundernas reaktion stack ut i ett konkret …
Par tog miljonlån – räddade världens äldsta drive-in
De satsade sina besparingar och tog ett lån på en miljon dollar. Med det köpte paret världens äldsta drive-in och första året blev tufft. Ett riskfyllt lån, ett starkt kulturarv och en passion för film. När världens äldsta drive-in riskerade att säljas till fastighetsutvecklare valde ett par att satsa allt. Missa inte: Tiny House från …
En av åtta bönder tänker lägga ner
En av åtta mjölkbönder planerar att sluta utifrån bristande lönsamhet och nya skatter, enligt en rapport som placerat Arla mitt i hetluften. Storbritanniens livsmedelssäkerhet är i fara när en av åtta mjölkbönder hotar att sluta. Beskedet kommer från The Telegraph, som gärna kryper ner i skyttegravarna för attacker mot Labour-regeringen. Den här gången handlar det …
Han får lämna toppjobbet efter ett år
Han kom med en kometkarriär och en succéstämpel i ryggen. Nu får Johan Augustsson lämna toppjobbet efter ett år. 12 september 2022 kommer beskedet. Johan Augustsson lämnar jobbet som Sverige-chef för Lidl efter två decennier i koncernen. Han gör det med en succéstämpel. Lidl Sverige har de sista åren av hans chefsera vuxit snabbare än …
Mikroplaster på insidan – vad gör de med vår kropp?
Från bildäck till vattenflaskor. Mikroplasterna letar sig in i kroppen och forskarna försöker nu förstå deras inverkan. Mikroplaster är inte längre bara ett miljöproblem i haven, utan de finns i våra kroppar. Forskare har hittat plastpartiklar i blod, hjärna och till och med i benvävnad. Men vad innebär det för vår hälsa och var kommer …