En av åtta bönder tänker lägga ner

Brittiska bönder vill behålla sina skattesubventioner
Brittiska mejeribönder protesterar högljutt och vill inte se sina skattesubventioner sänkta. Nu hotar var åttonde bonde med att lägga ner. (Foto: Anna Hållams/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 17 aug. 2025Publicerad: 17 aug. 2025

En av åtta mjölkbönder planerar att sluta utifrån bristande lönsamhet och nya skatter, enligt en rapport som placerat Arla mitt i hetluften.

Storbritanniens livsmedelssäkerhet är i fara när en av åtta mjölkbönder hotar att sluta.

Beskedet kommer från The Telegraph, som gärna kryper ner i skyttegravarna för attacker mot Labour-regeringen.

Den här gången handlar det om att mjölkbönderna har problem med brist på arbetskraft, stigande personalkostnader och eventuella förändringar i arvsskatter och lagstiftning.

”Hundratals” mjölkbönder har inför detta perspektiv sagt att de planerar att lämna branschen och regeringen varnas för att man ”måste agera snabbt” för att rädda jordbrukssektorn innan stora delar av den, i form av familjeföretag, stänger igen vilket enligt tidningen sker under de kommande tolv månaderna.

13 procent slutar inom ett år

Enligt en undersökning som presenterades i veckan säger 13 procent av mjölkbönderna att de kommer att lägga av med sin verksamhet inom det närmaste året.

Enligt Agriculture and Horticulture Development Board, finns cirka 7 000 mjölkproducenter i Storbritannien, vilket då skulle innebära att 910 av dem försvinner inom ett år.

I dag producerar brittiska gårdar mer än 90 procent av de mejerivaror som konsumeras i Storbritannien, enligt The Telegraph.

Paul Tompkins, som representerar National Farmers Union, säger att bönderna inte försöker ”skrämmas” men att regeringen skadar jordbruket.

Storbritanniens finansminister Rachel Reeves trängs mellan svaga statsfinanser och tuffa krav från landets alla särintressen, däribland bönderna. (Foto: Kin Cheung/AP-TT)
Sänker subventionerna

Skadan sker genom att regeringen sker ned skattesubventioner för lantbrukare och sänker gränsen till att överlåta egendomar fritt till 1 miljon pund, motsvarande 12,95 miljoner kronor, från april 2026.

Fram tills nu har jordbrukare kunnat överlåta sina egendomar fritt från arvsskatt.

Den politiska debatten har även placerat Arla i rampljuset. Det internationella mejeriföretaget, gärna illustrerat av en stillsam bonde i motljus, är som multinationell aktör aktiv även i Storbritannien.

Det är Arla Foods UK som genomfört undersökningen som fått liv i debatten. Dess vd Bas Padberg säger att arbetskraftsbrist nu är ett akut problem och driver upp kostnaderna.

“Effekten av detta kommer i slutändan att synas i priset och tillgängligheten av produkter på stormarknadshyllorna, vilket påverkar de miljontals människor som är beroende av mejeriprodukter som näringskälla i sin kost”, slår Padberg fast.

”Bönder särskilt utsatta”

Bondeunionens Paul Tompkins säger att bönder är särskilt utsatta när det gäller beskattning av tillgångar, eftersom många är fattiga sett till inkomst men sitter på värdefull mark.

”Eftersom finansministern inte längre kan rikta in sig på våra inkomster, som inom jordbruket är låga, har hon sett en möjlighet att beskatta våra tillgångar”, menar Tompkins.

“Vi har minskat vår förmåga att driva en tillräcklig marginal inom mjölkproduktion till en så låg nivå att vi inte kommer att kunna öka den tillräckligt snabbt för att kompensera för tillgångsskatten. Det är det som decimerar jordbruket, det som stänger av livsmedelsproduktionen i Storbritannien”, anser han.

Situationen är extra prekär i ett läge då det varnas för att årets brittiska skörd är ”katastrofal”.

”Det slutade aldrig regna 2024 och började aldrig regna 2025”, är sammanfattningen från tv-profilen Jeremy Clarkson, som driver Diddly Squat-gården i Oxfordshire.

