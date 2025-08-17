En av åtta bönder tänker lägga ner

Storbritanniens livsmedelssäkerhet är i fara när en av åtta mjölkbönder hotar att sluta.

Beskedet kommer från The Telegraph, som gärna kryper ner i skyttegravarna för attacker mot Labour-regeringen.

Den här gången handlar det om att mjölkbönderna har problem med brist på arbetskraft, stigande personalkostnader och eventuella förändringar i arvsskatter och lagstiftning.

”Hundratals” mjölkbönder har inför detta perspektiv sagt att de planerar att lämna branschen och regeringen varnas för att man ”måste agera snabbt” för att rädda jordbrukssektorn innan stora delar av den, i form av familjeföretag, stänger igen vilket enligt tidningen sker under de kommande tolv månaderna.

Nu kan vi få starkare mjölk – Arla värvar. Dagens PS

13 procent slutar inom ett år

Enligt en undersökning som presenterades i veckan säger 13 procent av mjölkbönderna att de kommer att lägga av med sin verksamhet inom det närmaste året.

Enligt Agriculture and Horticulture Development Board, finns cirka 7 000 mjölkproducenter i Storbritannien, vilket då skulle innebära att 910 av dem försvinner inom ett år.

I dag producerar brittiska gårdar mer än 90 procent av de mejerivaror som konsumeras i Storbritannien, enligt The Telegraph.

ANNONS

Paul Tompkins, som representerar National Farmers Union, säger att bönderna inte försöker ”skrämmas” men att regeringen skadar jordbruket.

Arla går ihop med tysk mejerijätte. Dagens PS